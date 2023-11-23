Ищем закономерности - страница 134

Новый комментарий
 
Roman:

Не, пока рано об этом думать, пока не добьюсь более менее стабильной дисперсии, на большем периоде расчёта.

долго анализировал Ваши скрины.

не знаю почему, но у меня родился вопрос:

это Форекс?

 
Grigori.S.B:

Люблю я этот форум за то что познаешь много нового.

Зарплату пропили - начали сливать, тренд развернулся.

Ну с дневным - понятно. Пообедали сытно - тренд вверх, рыбный день - даун тренд.

А месячный тренд видимо имеет гендерные корни. Трейдеры женского пола разворачивают его в критические дни.

У Вас проблемы общения? Помощь квалифицированная требуется? 

 
Renat Akhtyamov:

долго анализировал Ваши скрины.

не знаю почему, но у меня родился вопрос:

это Форекс?

Да, M30, спред двух активов.

 
Roman:

Да, M30, спред двух активов.

то есть на скрине с красной линией синтетик, а не график валютной пары?
 
Renat Akhtyamov:
то есть на скрине с красной линией синтетик, а не график валютной пары?

Да

 
Ренат, будь милосерден. 
 
Roman:

Да

тогда я ответил себе почему я решил, что этот график не может быть обычным

явно не хватало какой то информации для расчета

график очень полезный

например скинуть с треугольника одну пару, весьма и весьма может быть предсказательным действием

я понимаю что, далее раскрывать Ваши подробности никчему

поэтому на этом - спасибо!

 
Renat Akhtyamov:

тогда я ответил себе почему я решил, что этот график не может быть обычным

явно не хватало какой то информации для расчета

график очень полезный

например скинуть с треугольника одну пару, весьма и весьма может быть предсказательным действием

я понимаю что, далее раскрывать Ваши подробности никчему

поэтому на этом - спасибо!

Да, это всёго лишь тестовый синтетик, так сказать, для разработки расчёта.
Сам синтетик в данном примере, не несёт полезного смысла.
Для реальной торговли строиться другой синтетик из пары или портфеля, который менее подвержен резким выбросам и хоть как то проявляет признаки стационарности.

 
Roman:

Да, это всёго лишь тестовый синтетик, так сказать, для разработки расчёта.
Сам синтетик в данном примере, не несёт полезного смысла.
Для реальной торговли строиться другой синтетик из пары или портфеля, который менее подвержен резким выбросам и хоть как то проявляет признаки стационарности.

не скажи, Роман

выглядит прилично

невооруженным глазом - плюс больше минуса
 
Renat Akhtyamov:

не скажи, Роман
выглядит прилично

невооруженным глазом - плюс больше минуса

В идеале минуса не должно быть.
А синтетик не должен содержать подобных выбросов.


1...127128129130131132133134135136137138139140141...306
Новый комментарий