Ищем закономерности - страница 134
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Не, пока рано об этом думать, пока не добьюсь более менее стабильной дисперсии, на большем периоде расчёта.
долго анализировал Ваши скрины.
не знаю почему, но у меня родился вопрос:
это Форекс?
Люблю я этот форум за то что познаешь много нового.
Зарплату пропили - начали сливать, тренд развернулся.
Ну с дневным - понятно. Пообедали сытно - тренд вверх, рыбный день - даун тренд.
А месячный тренд видимо имеет гендерные корни. Трейдеры женского пола разворачивают его в критические дни.
У Вас проблемы общения? Помощь квалифицированная требуется?
долго анализировал Ваши скрины.
не знаю почему, но у меня родился вопрос:
это Форекс?
Да, M30, спред двух активов.
Да, M30, спред двух активов.
то есть на скрине с красной линией синтетик, а не график валютной пары?
Да
Да
тогда я ответил себе почему я решил, что этот график не может быть обычным
явно не хватало какой то информации для расчета
график очень полезный
например скинуть с треугольника одну пару, весьма и весьма может быть предсказательным действием
я понимаю что, далее раскрывать Ваши подробности никчему
поэтому на этом - спасибо!
тогда я ответил себе почему я решил, что этот график не может быть обычным
явно не хватало какой то информации для расчета
график очень полезный
например скинуть с треугольника одну пару, весьма и весьма может быть предсказательным действием
я понимаю что, далее раскрывать Ваши подробности никчему
поэтому на этом - спасибо!
Да, это всёго лишь тестовый синтетик, так сказать, для разработки расчёта.
Сам синтетик в данном примере, не несёт полезного смысла.
Для реальной торговли строиться другой синтетик из пары или портфеля, который менее подвержен резким выбросам и хоть как то проявляет признаки стационарности.
Да, это всёго лишь тестовый синтетик, так сказать, для разработки расчёта.
Сам синтетик в данном примере, не несёт полезного смысла.
Для реальной торговли строиться другой синтетик из пары или портфеля, который менее подвержен резким выбросам и хоть как то проявляет признаки стационарности.
не скажи, Роман
выглядит приличноневооруженным глазом - плюс больше минуса
не скажи, Романневооруженным глазом - плюс больше минуса
выглядит прилично
В идеале минуса не должно быть.
А синтетик не должен содержать подобных выбросов.