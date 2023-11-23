Ищем закономерности - страница 251
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Максим, согласись - и покупатель и продавец с ходу проиграли одновременно и одинаково
покупателю придется купить дороже, а продавцу продать дешевле
по рыночной цене
то есть как любят говорить, по лучшей
интересно для кого же?
;)
ps
разворотный работает, вроде бы я так обещал?
если ты лично например продавец, и я в свою морду лица одновременно покупатель. То вот не соглашусь. Мы выигрываем/проигрываем в разное время и по разному.
на форексе мы вообще друг-друга не увидим/почуствуем по определению, и на бирже примерно так-же. Ещё раз - это про валюты и ликвидные бумаги. При высокой ликвидности "у кошки четыре ноги".
Главное заблуждение которое неистребимо - что транзакция волшебным образом проходит исключительно между равноправными сторонами.
если ты лично например продавец, и я в свою морду лица одновременно покупатель. То вот не соглашусь. Мы выигрываем/проигрываем в разное время и по разному.
на форексе мы вообще друг-друга не увидим/почуствуем по определению, и на бирже примерно так-же. Ещё раз - это про валюты и ликвидные бумаги. При высокой ликвидности "у кошки четыре ноги".
Главное заблуждение которое неистребимо - что транзакция волшебным образом проходит исключительно между равноправными сторонами.
пример был для двух
утрированно конечно
если хочешь, увеличь количество участников
получится то же самое
насчет транзакций - рассказывал на форуме подробно на примере МОЕХ
там не две, а четыре стороны
между двумя (трейдер - маркет мейкер) покупатели/продавцы равное количество и между двумя же (покупатели и продавцы - только трейдеры) не равное
глубже, то есть про клиринг не рассказал, иначе не будут торговать вообще
хотя....
рассказывал персонально Асуленко в ветке "Теория и практика"
после чего он "забил" на торговлю
но торговля все таки роскошна и рынок лоялен к трейдеру, если получиться добиться положительного, практически конечного результата
Всегда с восхищением читаю Ваши посты - Вы действительно проникли во все тайны и скрытые механизмы финансовых рынков, постигли их суть...
Один вопрос волнует меня (и многих других новичков) - как можно получить ссылку на Ваш сигнал или ПАММ?
У вас сложилось ошибочное впечатление.
Ренат - демофантазер, фанатик локов и мартингейла.
У него были сигналы, которые кончились ничем.
У вас сложилось ошибочное впечатление.
Ренат - демофантазер, фанатик локов и мартингейла.
У него были сигналы, которые кончились ничем.
Макс, сигналы были, баловался от скуки, а прога тем временем пахала и пашет счас
3 месяца уже не пишу
ровно дышит последний вариант
пример был для двух
утрированно конечно
не столько тебе, сколько просто к размышлениям ....
мы два счастливых участника, подключаем квантовую связь и сверив атомные часы одновременно жмём кнопки - то продаёшь 1 лот, я покупаю..или наоборот, по настроению
во первых получится что мы не совсем друг-у-дружки купили, во вторых по разным деньгам даже учитываю спред. Я в итоге купил лот по цене отличной от твоего Ask, а ты продал не по моему Bid. Несмотря на синхронизацию часов и моментальный пинг к серверам. Упс
--
и суммарный баланс/dT объёмов дебет-кредит(куплено-продано) по серверу-или-бирже вообще никогда не равен 0. То есть он к нему стремится, но существенный допуск зависит от масштаба времени. Он не 0 никогда, иначе эта халабуда не сможет работать
PS/ это настолько азы, что преподавалось в советских вузах :-) Это ТМО, люди близкие к математике могут припомнить
PPS/ как написать отчёт чтобы требуемая сумма была 0 тоже учили в советское время :-)
не столько тебе, сколько просто к размышлениям ....
мы два счастливых участника, подключаем квантовую связь и сверив атомные часы одновременно жмём кнопки - то продаёшь 1 лот, я покупаю..или наоборот, по настроению
во первых получится что мы не совсем друг-у-дружки купили, во вторых по разным деньгам даже учитываю спред. Я в итоге купил лот по цене отличной от твоего Ask, а ты продал не по моему Bid. Несмотря на синхронизацию часов и моментальный пинг к серверам. Упс
--
и суммарный баланс/dT объёмов дебет-кредит(куплено-продано) по серверу-или-бирже вообще никогда не равен 0. То есть он к нему стремится, но существенный допуск зависит от масштаба времени. Он не 0 никогда, иначе эта халабуда не сможет работать
PS/ это настолько азы, что преподавалось в советских вузах :-) Это ТМО, люди близкие к математике могут припомнить
PPS/ как написать отчёт чтобы требуемая сумма была 0 тоже учили в советское время :-)
биржу вспомнил
не заставляй меня рассказывать про клиринг, но ситуация описываемая тобой - это он и есть
то есть покупатели болтаются все на одном аске, а все продавцы на биде
все в .опе
баланс не 0, а меньше, т.к. равен совокупному спреду, который уже там, где и должен быть
уберем спред, будет 0
до следующего клиринга разбалансир пойдет
снова клиринг, снова баланс
поимей стратегию - угадай цену после клиринга, формула выше
;)
ps
не для форекс
По выше человек со своими 3-мя свечками и не смог ответить на вопрос ценообразования. Начнём с простейшего. Один продаёт по 20, другой покупает по 10. Объёмы равны. Какая на рынке установится цена?
Ренат, у меня есть друг еврей. Могу переадресовать вопрос ему, но реакция ожидаема - он спросит: " Еврей продаёт, или покупает?".
Я вижу, очень много всего произошло, пока я гулял с собачкой, например:
Продолжим?
Ренат, у меня есть друг еврей. Могу переадресовать вопрос ему, но реакция ожидаема - он спросит: " Еврей продаёт, или покупает?".
Я вижу, очень много всего произошло, пока я гулял с собачкой, например:
Продолжим?
прикол в том, что я торгую без графика
тема не общая
Алексей Тарабанов:
Ренат, у меня есть друг еврей. Могу переадресовать вопрос ему, но реакция ожидаема - он спросит: " Еврей продаёт, или покупает?".
Я вижу, очень много всего произошло, пока я гулял с собачкой, например:
Продолжим?
Дык итак всё понятно, спасибо, щас начнём шинковать капусту.)
Ренат, у меня есть друг еврей. Могу переадресовать вопрос ему, но реакция ожидаема - он спросит: " Еврей продаёт, или покупает?".
Я вижу, очень много всего произошло, пока я гулял с собачкой, например:
Продолжим?
Про тренды? Давайте. И куда тренд в данном случае направлен?