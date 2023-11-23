Ищем закономерности - страница 251

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Renat Akhtyamov:

Максим, согласись - и покупатель и продавец с ходу проиграли одновременно и одинаково

покупателю придется купить дороже, а продавцу продать дешевле

по рыночной  цене

то есть как любят говорить, по лучшей

интересно для кого же?

;)

ps

разворотный работает, вроде бы я так обещал?

если ты лично например продавец, и я в свою морду лица одновременно покупатель. То вот не соглашусь. Мы выигрываем/проигрываем в разное время и по разному. 

на форексе мы вообще друг-друга не увидим/почуствуем по определению, и на бирже примерно так-же. Ещё раз - это про валюты и ликвидные бумаги. При высокой ликвидности "у кошки четыре ноги".

Главное заблуждение которое неистребимо - что транзакция волшебным образом проходит исключительно между равноправными сторонами. 

 
Maxim Kuznetsov:

если ты лично например продавец, и я в свою морду лица одновременно покупатель. То вот не соглашусь. Мы выигрываем/проигрываем в разное время и по разному. 

на форексе мы вообще друг-друга не увидим/почуствуем по определению, и на бирже примерно так-же. Ещё раз - это про валюты и ликвидные бумаги. При высокой ликвидности "у кошки четыре ноги".

Главное заблуждение которое неистребимо - что транзакция волшебным образом проходит исключительно между равноправными сторонами. 

пример был для двух

утрированно конечно

если хочешь, увеличь количество участников

получится то же самое

насчет транзакций - рассказывал на форуме подробно на примере МОЕХ

там не две, а четыре стороны

между двумя (трейдер - маркет мейкер) покупатели/продавцы равное количество и между двумя же (покупатели и продавцы - только трейдеры) не равное

глубже, то есть про клиринг не рассказал, иначе не будут торговать вообще

хотя....

рассказывал персонально Асуленко в ветке "Теория и практика"

после чего он "забил" на торговлю

но торговля все таки роскошна и рынок лоялен к трейдеру, если получиться добиться положительного, практически конечного результата

 
denis.eremin:

Всегда с восхищением читаю Ваши посты - Вы действительно проникли во все тайны и скрытые механизмы финансовых рынков, постигли их суть...

Один вопрос волнует меня (и многих других новичков) - как можно получить ссылку на Ваш сигнал или ПАММ?

У вас сложилось ошибочное впечатление.

Ренат - демофантазер, фанатик локов и мартингейла.

У него были сигналы, которые кончились ничем.

 
Макс:

У вас сложилось ошибочное впечатление.

Ренат - демофантазер, фанатик локов и мартингейла.

У него были сигналы, которые кончились ничем.

Макс, сигналы были, баловался от скуки, а прога тем временем пахала и пашет счас

3 месяца уже не пишу

ровно дышит последний вариант

 
Renat Akhtyamov:

пример был для двух

утрированно конечно


не столько тебе, сколько просто к размышлениям ....

мы два счастливых участника, подключаем квантовую связь и сверив атомные часы одновременно жмём кнопки - то продаёшь 1 лот, я покупаю..или наоборот, по настроению

во первых получится что мы не совсем друг-у-дружки купили, во вторых по разным деньгам даже учитываю спред. Я в итоге купил лот по цене отличной от твоего Ask, а ты продал не по моему Bid. Несмотря на синхронизацию часов и моментальный пинг к серверам. Упс

--

и суммарный баланс/dT объёмов дебет-кредит(куплено-продано) по серверу-или-бирже вообще никогда не равен 0. То есть он к нему стремится, но существенный допуск зависит от масштаба времени. Он не 0 никогда, иначе эта халабуда не сможет работать

PS/ это настолько азы, что преподавалось в советских вузах :-) Это ТМО, люди близкие к математике могут припомнить

PPS/ как написать отчёт чтобы требуемая сумма была 0 тоже учили в советское время :-)

 
Maxim Kuznetsov:

не столько тебе, сколько просто к размышлениям ....

мы два счастливых участника, подключаем квантовую связь и сверив атомные часы одновременно жмём кнопки - то продаёшь 1 лот, я покупаю..или наоборот, по настроению

во первых получится что мы не совсем друг-у-дружки купили, во вторых по разным деньгам даже учитываю спред. Я в итоге купил лот по цене отличной от твоего Ask, а ты продал не по моему Bid. Несмотря на синхронизацию часов и моментальный пинг к серверам. Упс

--

и суммарный баланс/dT объёмов дебет-кредит(куплено-продано) по серверу-или-бирже вообще никогда не равен 0. То есть он к нему стремится, но существенный допуск зависит от масштаба времени. Он не 0 никогда, иначе эта халабуда не сможет работать

PS/ это настолько азы, что преподавалось в советских вузах :-) Это ТМО, люди близкие к математике могут припомнить

PPS/ как написать отчёт чтобы требуемая сумма была 0 тоже учили в советское время :-)

биржу вспомнил

не заставляй меня рассказывать про клиринг, но ситуация описываемая тобой - это он и есть

то есть покупатели болтаются все на одном аске, а все продавцы на биде

все в .опе

баланс не 0, а меньше, т.к. равен совокупному спреду, который уже там, где и должен быть

уберем спред, будет 0

до следующего клиринга разбалансир пойдет

снова клиринг, снова баланс

поимей стратегию - угадай цену после клиринга, формула выше

;)

ps

не для форекс

 
Renat Akhtyamov:
По выше человек со своими 3-мя свечками и не смог ответить на вопрос ценообразования. Начнём с простейшего. Один продаёт по 20, другой покупает по 10. Объёмы равны. Какая на рынке установится цена? 

Ренат, у меня есть друг еврей. Могу переадресовать вопрос ему, но реакция ожидаема - он спросит: " Еврей продаёт, или покупает?". 

Я вижу, очень много всего произошло, пока я гулял с собачкой, например: 

Продолжим? 

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, у меня есть друг еврей. Могу переадресовать вопрос ему, но реакция ожидаема - он спросит: " Еврей продаёт, или покупает?". 

Я вижу, очень много всего произошло, пока я гулял с собачкой, например: 

Продолжим? 

 прикол в том, что я торгую без графика

тема не общая

 

Алексей Тарабанов:

Ренат, у меня есть друг еврей. Могу переадресовать вопрос ему, но реакция ожидаема - он спросит: " Еврей продаёт, или покупает?". 

Я вижу, очень много всего произошло, пока я гулял с собачкой, например: 

Продолжим

Дык итак всё понятно, спасибо, щас начнём шинковать капусту.)

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, у меня есть друг еврей. Могу переадресовать вопрос ему, но реакция ожидаема - он спросит: " Еврей продаёт, или покупает?". 

Я вижу, очень много всего произошло, пока я гулял с собачкой, например: 

Продолжим? 

Про тренды? Давайте. И куда тренд в данном случае направлен?

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