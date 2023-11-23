Ищем закономерности - страница 207

Новый комментарий
[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Чингиз, не хочу уносить в могилу содержимое своего головного мозга. Дочери я уже дал всё, или почти всё. До 100% в месяц делает, в среднем - 40-50. Не на форексе, а на бирже, не особо рискуя. 

Почему не поделиться с остальными? 

Слушай космонавт, хорош пургу нести со своей "дочерью"
 
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого? Нет!
Закономерности!
[Удален]  
Не желал бы, что бы мои дети, были связаны с риском. И если увижу, что они откроют терминал - дам им по рукам.
 
Vladimir Baskakov:
Слушай космонавт, хорош пургу нести со своей "дочерью"

Что, почувствовал себя ущемлённым, узнав, что женщина зарабатывает больше тебя?

[Удален]  
khorosh:

Что, почувствовал себя ущемлённым, узнав, что женщина зарабатывает больше тебя?

Второй космонавт. У тебя кто, внучка?;)
 
SanAlex:
Не желал бы, что бы мои дети, были связаны с риском. И если увижу, что они откроют терминал - дам им по рукам.

Вся жизнь игра.


[Удален]  
apr73:

Вся жизнь игра.

Пусть играют в паровозики - помощник машиниста 40 000 руб. для начала - а там время, машинистом станет - будет по более.

- Ну а дочь, пусть играет в ресторанчики.  

 
SanAlex:

Пусть играют в паровозики - помощник машиниста 40 000 руб. для начала - а там время, машинистом станет - будет по более.

Это не работа -это рабство.

Нужно не работать нужно зарабатывать, а это без риска не получиться.
[Удален]  
apr73:

Это не работа -это рабство.

Нужно не работать нужно зарабатывать, а это без риска не получиться.

Это не рабство - это жизнь! 

На бирже или на форекс - большой риск. 

 
SanAlex:

Это не рабство - это жизнь! 


Это ИЛЛЮЗИЯ , которую вам внушили. Но я спорить не буду- машинисты тоже нужны.

1...200201202203204205206207208209210211212213214...306
Новый комментарий