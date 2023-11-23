Ищем закономерности - страница 207
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чингиз, не хочу уносить в могилу содержимое своего головного мозга. Дочери я уже дал всё, или почти всё. До 100% в месяц делает, в среднем - 40-50. Не на форексе, а на бирже, не особо рискуя.
Почему не поделиться с остальными?
Слушай космонавт, хорош пургу нести со своей "дочерью"
Что, почувствовал себя ущемлённым, узнав, что женщина зарабатывает больше тебя?
Что, почувствовал себя ущемлённым, узнав, что женщина зарабатывает больше тебя?
Не желал бы, что бы мои дети, были связаны с риском. И если увижу, что они откроют терминал - дам им по рукам.
Вся жизнь игра.
Вся жизнь игра.
Пусть играют в паровозики - помощник машиниста 40 000 руб. для начала - а там время, машинистом станет - будет по более.
- Ну а дочь, пусть играет в ресторанчики.
Пусть играют в паровозики - помощник машиниста 40 000 руб. для начала - а там время, машинистом станет - будет по более.
Это не работа -это рабство.Нужно не работать нужно зарабатывать, а это без риска не получиться.
Это не работа -это рабство.Нужно не работать нужно зарабатывать, а это без риска не получиться.
Это не рабство - это жизнь!
На бирже или на форекс - большой риск.
Это не рабство - это жизнь!
Это ИЛЛЮЗИЯ , которую вам внушили. Но я спорить не буду- машинисты тоже нужны.