Ищем закономерности - страница 153

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Aleksandr Yakovlev:

Полностью с вами согласен.

Ну вот и отлично! Я это не имел в виду, мы просто общаемся

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Aleksandr Yakovlev:

С этим правда не соглашусь

Очень много зависит. Когда количество ресурсов уменьшается (любых, еда, вода, хорошие отношения близких) и среда становиться сильно враждебной (тюрьма, война) любой человек может сильно измениться.

 
Aleksandr Yakovlev:

Не заморачивайся. Время жизненное потеряешь зря. Это не стоит того

Почему? Ты это уже проверял?

 
khorosh:

Почему? Ты это уже проверял?

Нет смысла проверять. И что проверять?

Что обновляет минимумы и максимумы.?

Так это есть такое. Написать скрипт на обновление минимума или макс...

И что это даст? Точку входа? нет. Мнимую вероятность разворота? Сомнительно.

Цена может и дальше пойти.

Может пройти столько, что вынесет по всем стопам.

А хотя что я говорю.... 

Сказали человеку не нажимать вот эту красную кнопку....

Что он будет делать?)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Нет смысла проверять. И что проверять?

Что обновляет минимумы и максимумы.?

Так это есть такое. Написать скрипт на обновление минимума или макс...

И что это даст? Точку входа? нет. Мнимую вероятность разворота? Сомнительно.

Цена может и дальше пойти.

А может и не пойти. 

 
Алексей Тарабанов:

А может и не пойти. 

Это не серьезно

Вот проведи статистику по обновлениям за 10 лет к примеру на 30-или часовомТФ.

Сколько раз обновляла, на сколько пунктов, как возвращалась(цена) и т.д

Если будет минимум 75% закономерности движения-пишите скрипт.

 
Aleksandr Yakovlev:

Это не серьезно

Да, как скажете. Я открыт к общению. Пока. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Это не серьезно

Вот проведи статистику по обновлениям за 10 лет к примеру на 30-или часовомТФ.

Сколько раз обновляла, на сколько пунктов, как возвращалась(цена) и т.д

Если будет минимум 75% закономерности движения-пишите скрипт.

Пробои бывают разные. Раньше были быстрыми, почти без консолидации, сейчас долго топчется на месте, а далее уже или пробой, или отбой. Раньше работали короткие стопы, а сейчас чаще работает вынос стопа, поэтому система перестаёт работать.

Это и есть "Рынок поменялся" 

 
Я тоже баинькать. Всем пока.
 
Aleksandr Yakovlev:

Это не серьезно

Вот проведи статистику по обновлениям за 10 лет к примеру на 30-или часовомТФ.

Сколько раз обновляла, на сколько пунктов, как возвращалась(цена) и т.д

Если будет минимум 75% закономерности движения-пишите скрипт.

Она торгует примерно 5 месяцев)

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