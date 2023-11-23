Ищем закономерности - страница 153
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Ну вот и отлично! Я это не имел в виду, мы просто общаемся
С этим правда не соглашусь
Очень много зависит. Когда количество ресурсов уменьшается (любых, еда, вода, хорошие отношения близких) и среда становиться сильно враждебной (тюрьма, война) любой человек может сильно измениться.
Не заморачивайся. Время жизненное потеряешь зря. Это не стоит того
Почему? Ты это уже проверял?
Почему? Ты это уже проверял?
Нет смысла проверять. И что проверять?
Что обновляет минимумы и максимумы.?
Так это есть такое. Написать скрипт на обновление минимума или макс...
И что это даст? Точку входа? нет. Мнимую вероятность разворота? Сомнительно.
Цена может и дальше пойти.
Может пройти столько, что вынесет по всем стопам.
А хотя что я говорю....
Сказали человеку не нажимать вот эту красную кнопку....
Что он будет делать?)))
Нет смысла проверять. И что проверять?
Что обновляет минимумы и максимумы.?
Так это есть такое. Написать скрипт на обновление минимума или макс...
И что это даст? Точку входа? нет. Мнимую вероятность разворота? Сомнительно.
Цена может и дальше пойти.
А может и не пойти.
А может и не пойти.
Это не серьезно
Вот проведи статистику по обновлениям за 10 лет к примеру на 30-или часовомТФ.
Сколько раз обновляла, на сколько пунктов, как возвращалась(цена) и т.д
Если будет минимум 75% закономерности движения-пишите скрипт.
Это не серьезно
Да, как скажете. Я открыт к общению. Пока.
Это не серьезно
Вот проведи статистику по обновлениям за 10 лет к примеру на 30-или часовомТФ.
Сколько раз обновляла, на сколько пунктов, как возвращалась(цена) и т.д
Если будет минимум 75% закономерности движения-пишите скрипт.
Пробои бывают разные. Раньше были быстрыми, почти без консолидации, сейчас долго топчется на месте, а далее уже или пробой, или отбой. Раньше работали короткие стопы, а сейчас чаще работает вынос стопа, поэтому система перестаёт работать.
Это и есть "Рынок поменялся"
Это не серьезно
Вот проведи статистику по обновлениям за 10 лет к примеру на 30-или часовомТФ.
Сколько раз обновляла, на сколько пунктов, как возвращалась(цена) и т.д
Если будет минимум 75% закономерности движения-пишите скрипт.
Она торгует примерно 5 месяцев)