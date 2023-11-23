Ищем закономерности - страница 106

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Martingeil:

Я, не совсем понял о чем вы?

Да, мы тут сделали вариант индикатора, в котором входной параметр минимального расстояния, которое должна преодолеть цена, сделали зависимыми от размера дневного диапазона нескольких предыдущих дней. И теперь если диапазон этих дней уменьшается, то минимальное расстояние тоже уменьшается. Но пользу от этого надо проверять.

А по поводу, есть там закономерности, или цена вообще никогда не повторяет никаких закономерностей, это конечно вопрос, серьёзный вопрос.

 
Aleksei Stepanenko:

Друзья, я не знаю правильно ли это. Если за последние 5 дней волатильность упала, индикатор начинает мельчить. Но это очень маленький срок для анализа. На шестой день может так долбануть.

Рынок имеет циклы временные, можно искать хаи, и лоу, но без циклового порядка, ничего это работать не будет. (это мое мнение)

К примеру чему равен цикл дня?

Сколько периодов влияют на дневную свечу? 

Как определить цикл что бы он был равен  9?

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Martingeil:

Рынок имеет циклы временные,

Что вы вкладываете в это понятие? Период колебаний?

 

Вы мне напомнили эту песню, эх детство мое, но до сих пор актуальна как для форекса так, и для всех остальных.



 
Aleksei Stepanenko:
Уладзимир, что не так? Объясните, пожалуйста.

Если только кратко.

Есть определенные правила и термины, которыми снабдили нас предыдущие поколения, желающие  пополнить свой кошелек за счет других.

Это пот мозгового труда, который нам не стоит игнорировать. Мы можем и должны его только развивать.

Тренд это последовательность волн.

Вы игнорируете сложившееся понятие "тренд" как такового. Вы используете "волна " как тренд. А что для вас тогда последовательность волн? Или по вашему последовательность трендов???

Подумайте. Не поздно переосмыслить. Будем тогда разговаривать на одном понятном языке.

 
Martingeil:

Рынок имеет циклы временные, можно искать хаи, и лоу, но без циклового порядка, ничего это работать не будет.

Абсолютно верно.

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Uladzimir Izerski:   

Тренд это последовательность волн.

Уладзимир, я этого не отрицал. Может это непрерывная красная полоска ввела в заблуждение. Но там стрелочки как раз показывают на предполагаемое начало волн (откаты). Ну вот я от руки нарисовал 9 волн в этом тренде. Да они есть, и тренд состоит из волн. Противоречий нет, у нас с Вами один язык.

 
Alexander_K2:

Абсолютно верно.

Саша, может извини, что так тебя называю) По другому ты не дорос в вопросах трейдинга.)

Рынок имеет только ФА циклы. Они никак не связаны ни со временем ни с ценой.

 
Aleksei Stepanenko:

Уладзимир, я этого не отрицал. Может это непрерывная красная полоска ввела в заблуждение. Но там стрелочки как раз показывают на предполагаемое начало волн (откаты). Ну вот я от руки нарисовал 9 волн в этом тренде. Да они есть, и тренд состоит из волн. Противоречий нет, у нас с Вами один язык.

Хорошо. Теперь стало понятно, если Вы придерживаетесь таких правил..

Когда не понимают друг друга, надо догадываться. Не всегда это происходит в правильном ракурсе.

 
Uladzimir Izerski:

Саша, может извини, что так тебя называю) По другому ты не дорос в вопросах трейдинга.)

Рынок имеет только ФА циклы. Они никак не связаны ни со временем ни с ценой.

:)) Нормально.

На тему цены-времени можно вести бесконечный спор. Но, я остаюсь приверженцем этой взаимосвязи, установленной еще дедушкой Ганном. Я медленно продвигаюсь по пути доказательства этого факта, но абсолютно уверен, что это правильный путь.

Другой вопрос, что рынок, очевидно, имеет не только одно решение. Поэтому, я не стану спорить... Просто читаю.

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