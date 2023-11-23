Ищем закономерности - страница 208

Новый комментарий
[Удален]  
apr73:

Это ИЛЛЮЗИЯ , которую вам внушили. Но я спорить не буду- машинисты тоже нужны.

мне так будет спокойней - 

- не хочу что бы они пошли - по моим не удачам

 
SanAlex:

мне так будет спокойней - 

- не хочу что бы они пошли - по моим не удачам

Это не поможет, неудачи будут в любом случае, так же как и удачи.

[Удален]  
apr73:

Это не поможет, неудачи будут в любом случае, так же как и удачи.

да! надеюсь на удачу - хочу купить Гостевой Дом у Чёрного Моря, и дать им зарабатывать, с риском не обойтись тоже. 

----------------

всего то надо, пол миллиарда - что бы, воплотилась моя удача 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Кстати по моей практике Ты либо торгуешь по поглощению, либо пробой ближайшего экстремума, это два единственных в своем роде события которые в реальности имеют хоть какой-то смысл.

но в первом случае большой стоп, во втором высокая частота задевания каналом движения стопов...

 Как у Тебя:

если случай 1:  обоснованно уменьшить стопы

если случай 2: избежать высокой частоты задевания стопов 


Я конечно же догадываюсь, но мне просто интересна Твоя точка зрения.

с уважением Че :)

У меня второй вариант, основной торговый сигнал - патерн 1-2-3. Извини за излишнюю для Тебя детализацию, но этот пост - не только для Тебя, Ты уже понял. 

Повторю ранее опубликованный график (только время сместилось маненько): 

Смотрим на правую часть графика. Большая красная стрелка - начало консолидации (верхняя её граница), маленькая зелёная - нижняя граница консолидации. Обе определяются с запаздыванием в один бар. 

Сигнал на возможный разворот тренда - пробой нижней границы. Это называется патерн 1-2-3. Точку 3 здесь не показываю, просрал код индикатора при переустановке системы, да она и не нужна при моей торговле, а делать новый код лень. 

Тейк профита при торговле по тренду, ежу понятно, не бывает, а вот о стоп лоссе надо бы поговорить. Представьте на минуту, что у вас есть машина времени. Стоп лосс - минимальный убыток, а что бы вы сделали в момент открытия сделки, если бы знали, что цена пойдёт дальше вверх? Что-то мне подсказывает, что вы бы просто в сделку не входили. 

Отсюда логичный вывод - стоп лосс необходимо устанавливать там, где это событие наступает, т.е. на уровне большой красной стрелки. Если бы я знал, что цена пойдёт выше, то и не открывался бы. 

Иначе говоря, стоп-лосс всегда следует устанавливать там, где сигнал на вход в сделку разрушается. Тоже закономерность, имхенько. 

 

Китайская поэзия. Пишет китаянка, которая учит языку мою внучку, сама учит русский в Питере, а они обе учат фарси у одной сирийки. Общий язык общения - английский. 

 
Алексей Тарабанов:

Иначе говоря, стоп-лосс всегда следует устанавливать там, где сигнал на вход в сделку разрушается. Тоже закономерность, имхенько. 

ААААААААААААА!!!!!!!!!! остановите его кто-нибудь!! он спалит все граали!!!

 
Макс:

ААААААААААААА!!!!!!!!!! остановите его кто-нибудь!! он спалит все граали!!!

Если все, здесь присутствующие, станут торговать по идеальной системе, то рынок этого не заметит. 

 
Зачем?  Интересно почитать откровения от Tara :))))   
[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Китайская поэзия. Пишет китаянка, которая учит языку мою внучку, сама учит русский в Питере, а они обе учат фарси у одной сирийки. Общий язык общения - английский. 

Просьба к модераторам, внести в правила форума: не ссылаться на достижения своих родственников (дочек, внучек и ТП)
 
Алексей Тарабанов:

Это называется патерн 1-2-3

Объясните пожалуйста, что такое  паттерн 1-2-3 в вашем понимании.

1...201202203204205206207208209210211212213214215...306
Новый комментарий