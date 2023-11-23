Ищем закономерности - страница 208
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Это ИЛЛЮЗИЯ , которую вам внушили. Но я спорить не буду- машинисты тоже нужны.
мне так будет спокойней -
- не хочу что бы они пошли - по моим не удачам
мне так будет спокойней -
- не хочу что бы они пошли - по моим не удачам
Это не поможет, неудачи будут в любом случае, так же как и удачи.
Это не поможет, неудачи будут в любом случае, так же как и удачи.
да! надеюсь на удачу - хочу купить Гостевой Дом у Чёрного Моря, и дать им зарабатывать, с риском не обойтись тоже.
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всего то надо, пол миллиарда - что бы, воплотилась моя удача
Кстати по моей практике Ты либо торгуешь по поглощению, либо пробой ближайшего экстремума, это два единственных в своем роде события которые в реальности имеют хоть какой-то смысл.
но в первом случае большой стоп, во втором высокая частота задевания каналом движения стопов...
Как у Тебя:
если случай 1: обоснованно уменьшить стопы
если случай 2: избежать высокой частоты задевания стопов
Я конечно же догадываюсь, но мне просто интересна Твоя точка зрения.
с уважением Че :)
У меня второй вариант, основной торговый сигнал - патерн 1-2-3. Извини за излишнюю для Тебя детализацию, но этот пост - не только для Тебя, Ты уже понял.
Повторю ранее опубликованный график (только время сместилось маненько):
Смотрим на правую часть графика. Большая красная стрелка - начало консолидации (верхняя её граница), маленькая зелёная - нижняя граница консолидации. Обе определяются с запаздыванием в один бар.
Сигнал на возможный разворот тренда - пробой нижней границы. Это называется патерн 1-2-3. Точку 3 здесь не показываю, просрал код индикатора при переустановке системы, да она и не нужна при моей торговле, а делать новый код лень.
Тейк профита при торговле по тренду, ежу понятно, не бывает, а вот о стоп лоссе надо бы поговорить. Представьте на минуту, что у вас есть машина времени. Стоп лосс - минимальный убыток, а что бы вы сделали в момент открытия сделки, если бы знали, что цена пойдёт дальше вверх? Что-то мне подсказывает, что вы бы просто в сделку не входили.
Отсюда логичный вывод - стоп лосс необходимо устанавливать там, где это событие наступает, т.е. на уровне большой красной стрелки. Если бы я знал, что цена пойдёт выше, то и не открывался бы.
Иначе говоря, стоп-лосс всегда следует устанавливать там, где сигнал на вход в сделку разрушается. Тоже закономерность, имхенько.
Китайская поэзия. Пишет китаянка, которая учит языку мою внучку, сама учит русский в Питере, а они обе учат фарси у одной сирийки. Общий язык общения - английский.
Иначе говоря, стоп-лосс всегда следует устанавливать там, где сигнал на вход в сделку разрушается. Тоже закономерность, имхенько.
ААААААААААААА!!!!!!!!!! остановите его кто-нибудь!! он спалит все граали!!!
ААААААААААААА!!!!!!!!!! остановите его кто-нибудь!! он спалит все граали!!!
Если все, здесь присутствующие, станут торговать по идеальной системе, то рынок этого не заметит.
Китайская поэзия. Пишет китаянка, которая учит языку мою внучку, сама учит русский в Питере, а они обе учат фарси у одной сирийки. Общий язык общения - английский.
Это называется патерн 1-2-3
Объясните пожалуйста, что такое паттерн 1-2-3 в вашем понимании.