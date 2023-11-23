Ищем закономерности - страница 68

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закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.

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 это форвард. полный форвард.

[Удален]  

Следующий проект по поиску закономерностей просто обязан носить имя Baskakov-Izerski

С вас обоих закономерность, господа!

 
Anatolii Zainchkovskii:

закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.

 это форвард. полный форвард.

это всего лишь тест.

 
multiplicator:

это всего лишь тест.

да, вот только не форекс ))))

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

где искать не подскажу

Ну всё, Анатолий, мы Вас вычислили! Теперь Вам не отвертеться. Что за закономерность? Где нашли? При каких обстоятельствах? Остались ли свидетели?
 
Anatolii Zainchkovskii:

закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.

 это форвард. полный форвард.

Осталось показать полный реал.

Я не не ёрничаю. Можно в тестере показывать реальные чудеса. А на реале это "шутка" .

У меня идёт проверка работы мулитивалютных кнопок на реале. Немного задержался на программировании, на панельке вывода ордеров.

Но на реале проверяю даже кнопки. На реале))

 
Anatolii Zainchkovskii:

да, вот только не форекс ))))

акции? крипта?

 
Aleksei Stepanenko:

Следующий проект по поиску закономерностей просто обязан носить имя Baskakov-Izerski

С вас обоих закономерность, господа!

поддерживаю

 
Я лично ни чего не понимаю. Где прибыл и что делать не понятно. 3500 руб. Оплотил и ни понятно куда ушли, не извесно.
 
Aleksei Stepanenko:

Следующий проект по поиску закономерностей просто обязан носить имя Baskakov-Izerski

С вас обоих закономерность, господа!

Баскаков позавидовал вам и взял перо в аватарку, раньше была резиновая кукла. Не серьёзно.

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