Ищем закономерности - страница 68
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закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.
это форвард. полный форвард.
Следующий проект по поиску закономерностей просто обязан носить имя Baskakov-Izerski
С вас обоих закономерность, господа!
закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.
это форвард. полный форвард.
это всего лишь тест.
это всего лишь тест.
да, вот только не форекс ))))
где искать не подскажу
закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.
это форвард. полный форвард.
Осталось показать полный реал.
Я не не ёрничаю. Можно в тестере показывать реальные чудеса. А на реале это "шутка" .
У меня идёт проверка работы мулитивалютных кнопок на реале. Немного задержался на программировании, на панельке вывода ордеров.
Но на реале проверяю даже кнопки. На реале))
да, вот только не форекс ))))
акции? крипта?
Следующий проект по поиску закономерностей просто обязан носить имя Baskakov-Izerski
С вас обоих закономерность, господа!
поддерживаю
Следующий проект по поиску закономерностей просто обязан носить имя Baskakov-Izerski
С вас обоих закономерность, господа!
Баскаков позавидовал вам и взял перо в аватарку, раньше была резиновая кукла. Не серьёзно.