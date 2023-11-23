Ищем закономерности - страница 34
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:))) Браво, ребята!
С чувством юмора у вас всё в порядке, а, значит, Грааль не за горами.
Идею об автоматизиции "Рельс" я давно предлагал - Полковник отлично по ним торгует.
Что касается всяких нелинейных пространств и времени, я пока не готов рассказывать. Мож, через месяц-другой... Я подумаю...
А "Рельсы" - да, неплохая тема. Все остальное в этой ветке, пока, далеко от практики и ИМХО не представляет никакого интереса.
Показал вам направление куда копать, а раскладывать всё по полочкам не в моих интересах. Извините. Всё уже закодировано.
Мои идеи уже подхвачены. И никто сильно не хочет их афишировать. Видимо это не для широких масс.
Индикатор Maznev Project Rails 3.0
Добавлен период, в течение которого экстремум первой свечи паттерна должен быть лучшим.
Все остальное в этой ветке, пока, далеко от практики
Мне ещё нравится Chingiz Project Extremes. Это работа с экстремумами и там вся информация без запоздания. По нему, например, в случае убытка можно выходить из сделки, не по стопу а на откате, и потерять меньше.
Местами очень полезные точки входа. И полезных больше, чем остальных. Можно уже сделать вывод, что система работает. Я когда-то баловался системой которая называлась "Спутник". Там тоже стрелочки были для входа. И еще система содержала несколько измененный МАCD, плюс третьим индикатором был тот, который регистрировал флет или тренд. Когда совпадали три условия: стрелочка, определенные показатели MACD и состояние тренда, рекомендовалось открывать позиции.
Поскольку уже видно, что индиткатор дает полезные данные, то его как минимум можно использовать как вспомогательный. Ресурсов он много не использует. Надо отследить насколько он в реальном времени может быть полезен. Добавлю на графики.
Местами очень полезные точки входа.
Отлично. Заметил, что рельсы хороши во флете. Тогда они стоят по обе стороны равномерно. А когда идёт тренд, то на откатах рельсы не образуются, только в конце волны. Таким образом индикатор всё время хочет встать против тренда.
Цена на яблоко была 4 рубля, стала 5 рублей и растет дальше, а продавцы при этом теряют деньги, о как. Они же в вашем примере не шортят яблоки без покрытия, а просто продают их, откуда здесь взяться убыткам? Растет цена и хорошо, продадут дороже чем рассчитывали.
Именно поэтому Соррос заработал на падении Фунта, а не на его росте. Шортить яблоки невозможно, шорт - уже означает дериватив, какой бы это ни был шорт.
Отлично. Заметил, что рельсы хороши во флете. Тогда они стоят по обе стороны равномерно. А когда идёт тренд, то на откатах рельсы не образуются, только в конце волны. Таким образом индикатор всё время хочет встать против тренда.
Точно. Вы более наблюдательный. Я периферически это воспринял, но в голове это не сформулировалось так чтобы учитывать этот момент. Если кто будет использовать индикатор, обратите на это внимание - и в итоге можно уловить дополнительно неплохие сигналы.Вообще, я просто не торгую сразу многими инструментами. А Лесоруб, который на этой системе специализируется, смотрит сразу множество разных пар и потому этот паттерн регулярно дает ему хорошие сигналы. Вот наверное если использовать эту систему при разносторонней торговле, она более перспективна.
Надо отследить насколько он в реальном времени может быть полезен.
Сделаю советник, и погоняем в тестере.
Советник Maznev Expert Rails 1.0
Хочу всех поздравить, в этой ветке появился первый советник, созданный совместными усилиями. До совершенства ещё далеко, но начало неплохое. Ура!
И так, советник пока содержит в себе единственный индикатор "Рельсы". Сделки открываются по сигналам этого индикатора и закрываются по Стопу или Тейку. Пока это деревянный выход, но скоро мы это изменим.
Интересной особенностью отображения прибыльности советника является значение OnTester. Оно состоит из 4-х цифр: первые две - процент полученной прибыли, вторые две - процент выигрышных сделок. Таким образом при оптимизации сразу видно качество открытия сделок советником при определённых входных параметрах.
Всё тестирование здесь и всегда необходимо проводить в режиме "По ценам открытия", для экономии времени нашей жизни. Алгоритм выполнен без лишних циклов, поэтому всё должно летать.
Пункты для Стопа, Тейка, и вообще, здесь и всегда указываем для 4-х значной котировки. Советник внутри сам переведёт если будет надо.
Я запустил оптимизацию с генетическим алгоритмом, на скорую руку. Пара EURUSD. Таймфрейм Н1. Период 2000-2020гг. Параметры в set-файле внизу. Получились следующие результаты:
Ну что можно сказать? Слабенько. Первым делом избавимся от железного стопа, и научим советник выходить на откате, минимизируя потери. Стоп останется для тех редких случаев, когда цена летит стрелой.