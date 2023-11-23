Ищем закономерности - страница 137

Новый комментарий
 
Alexander_K2:
Деревенского дурачка Баса, кажись, забанили :)) Дай Бог - навсегда. Негоже лаптями лезть на рынок. Аминь.
Куда сигнал подевали, ученый вы наш? Там, помнится, минус 12% было?
 
Renat Akhtyamov:

когда нибудь ТЫ поймешь, что усреднение цен дает обратный сигнал задержанный ровно на полученный профит

это конечно же в лучшем случае

мою стратегию ты знаешь - против толпы

опережаем толпу и имеем профит

ритейл-толпа не влияет на цену.

на цену влияет реальный рынок (экспортеры/импортеры), и, может быть, институциональные трейдеры. и я не знаю кто главнее.

я не знаю какая доля от объема межбанковского рынка форекс приходится на институциональных трейдеров, а какая доля приходится на реальный рынок.

 
Roman:

Совершенно верно. По этому в своих расчётах, добиваются идеального стохастического процесса.
И если имелся ввиду спред между бид аск, то на ликвидных инструментах и больших тайм фреймах, это вообще не проблема.
Но для контроля, естественно тоже отслеживается и включается в условие принятий решения.

 

две пары с обратной корреляцией

1.5 года на картинке

проверял - такое 5 лет длится

уже согласен - заработать можно

 
Renat Akhtyamov:

две пары с обратной корреляцией

пол года на картинке

проверял - такое 5 лет длится

уже согласен - заработать можно

это что на грифике? вряд ли это цена первого актива минус цена второго актива.)

 
Renat Akhtyamov:

две пары с обратной корреляцией

пол года на картинке

проверял - такое 5 лет длится

уже согласен - заработать можно

Отлично, теперь только в путь давить мясо ))

 
Roman:

Отлично, теперь только в путь давить мясо ))

да нету на форе 2 валютных пар с таким стационарным спредом)

 
Roman:

Отлично, теперь только в путь давить мясо ))

на скрине ева + чиф

особо не заморачиваясь, с ходу проверил - все норм, даже время входа по обоим совпадает +/- 15 минут

если не хеджироваться, то это не будет арбитраж

а если из одной вычесть другую, получается спред(скрин выше) и соответственно парный трейдинг, со всеми вытекающими плюшками

кроме этих двух пар я просто уверен что еще найду, да даже искать не надо, просто нужно выяснить - каким математическим действием из мажоров получается кросс

обычный батюшка MQL-4

не нужны танцы с бубном ни с питоном, ни с R

;)
 
Renat Akhtyamov:

на скрине ева + чиф

особо не заморачиваясь, с ходу проверил - все норм, даже время входа по обоим совпадает +/- 15 минут

кроме этих двух пар я просто уверен что еще найду, да даже искать не надо, просто нужно выяснить - каким математическим действием из мажоров получается кросс

;)

евро минус чиф даст такой стационарный спред на протяжении 5 лет? да что вы говорите ?)))

 
multiplicator:

евро минус чиф даст такой стационарный спред на протяжении 5 лет? да что вы говорите ?)))

там только в 2014 чуток портится, а дальше в глубь истории снова так
 
Renat Akhtyamov:
там только в 2014 чуток портится, а дальше в историю снова так

ну ты взял график евродоллара, отнял от него график "чифдоллар", и получил такой график?
да ладно!
типа я не отнимал эти 2 графика.

нету там такого ровного спреда даже близко. )))

1...130131132133134135136137138139140141142143144...306
Новый комментарий