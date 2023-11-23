Ищем закономерности - страница 120
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Ну, вот Уладзимир, ....
И еще, не всегда откат волны тренда вверх должен быть выше предыдущего, часто бывает, что цена опускается ниже предыдущего отката, но затем продолжает свой путь вверх....
Читаю, перечитываю, но с откатами ты немного переоткатил.)
Читаю, перечитываю, но с откатами ты немного переоткатил.)
Волна номер 4 выбивается из общей трактовки, но это полноценная волна тренда вверх.
Волна номер 4 выбивается из общей трактовки, но это полноценная волна тренда вверх.
Да понимаю я тебя прекрасно. Всё дело в том, что это уже не классическое понимание тренда, а своя интерпретация.
На самом деле тренд в конечном счете может быть таким, но это в редких случаях.
Тут суть кроется в распознавании будущего, а не в том, что было в прошлом.
Прошлое легко анализировать.
П.с.
С такой версией упущен и 7 вариант)) Ладно, хихикнул не в обиду.
Тут суть кроется в распознавании будущего, а не в том, что было в прошлом.
У меня получается максимум сказать, что происходит сейчас. Будущее чё-то пока не получается
С такой версией упущен и 7 вариант)) Ладно, хихикнул не в обиду.
Седьмой? Где?
Макар, тот индикатор, который я начал делать по твоей идее. Он сырой, но там внизу время, двух экстремумов. Эти две линии петляют в начале дня, чтобы потом одной из них вырваться вперёд. Можно понаблюдать и подумать о поиске направления движения.
Я планирую использовать Chingiz_q_Makar_Project_Extremes_with_DayRange.
Даже при беглом взгляде индикатор после 9:00 GMT+2 перед Лондонской сессией указывает направление...
голубой квадрат: 00:00-09:00
розовый: начало Лондона
У меня получается максимум сказать, что происходит сейчас. Будущее чё-то пока не получается
Вот и я том же.
Должна быть система которая предсказывает, а не такая, что не умеет даже на истории разложить по полочкам.
Седьмой? Где?
Как где? На рисунке. Выбивается из контекста.)
Как где? На рисунке. Выбивается из контекста.)
Те пики вверх после 7 не превысили максимум после шестого. Волны 7 не существует.
У нас история вся по полочкам