Ищем закономерности - страница 120

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Aleksei Stepanenko:

Ну, вот Уладзимир, ....

И еще, не всегда откат волны тренда вверх должен быть выше предыдущего, часто бывает, что цена опускается ниже предыдущего отката, но затем продолжает свой путь вверх....

Читаю, перечитываю, но с откатами ты немного переоткатил.)

[Удален]  
Макар, тот индикатор, который я начал делать по твоей идее. Он сырой, но там внизу время, двух экстремумов. Эти две линии петляют вначале дня, чтобы потом одной из них вырваться вперёд. Можно понаблюдать и подумать о поиске направления движения.
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Читаю, перечитываю, но с откатами ты немного переоткатил.)


Волна номер 4 выбивается из общей трактовки, но это полноценная волна тренда вверх.

 
Aleksei Stepanenko:


Волна номер 4 выбивается из общей трактовки, но это полноценная волна тренда вверх.

Да понимаю я тебя прекрасно. Всё дело в том, что это уже не классическое понимание тренда, а своя интерпретация.

На самом деле тренд в конечном счете может быть таким, но это в редких случаях.

Тут суть кроется в распознавании будущего, а не в том, что было в прошлом.

Прошлое легко анализировать.

П.с.

С такой версией упущен и 7 вариант)) Ладно, хихикнул не в обиду.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:
   

Тут суть кроется в распознавании будущего, а не в том, что было в прошлом.

У меня получается максимум сказать, что происходит сейчас. Будущее чё-то пока не получается

[Удален]  
Uladzimir Izerski:   

С такой версией упущен и 7 вариант)) Ладно, хихикнул не в обиду.

Седьмой? Где?

 
Aleksei Stepanenko:
Макар, тот индикатор, который я начал делать по твоей идее. Он сырой, но там внизу время, двух экстремумов. Эти две линии петляют в начале дня, чтобы потом одной из них вырваться вперёд. Можно понаблюдать и подумать о поиске направления движения.

Я планирую использовать Chingiz_q_Makar_Project_Extremes_with_DayRange.

Даже при беглом взгляде индикатор после 9:00 GMT+2 перед Лондонской сессией указывает направление...


голубой квадрат: 00:00-09:00

розовый: начало Лондона

 
Aleksei Stepanenko:

У меня получается максимум сказать, что происходит сейчас. Будущее чё-то пока не получается

Вот и я том же.

Должна быть система которая предсказывает, а не такая, что не умеет даже на истории разложить по полочкам.

 
Aleksei Stepanenko:

Седьмой? Где?

Как где? На рисунке. Выбивается из контекста.)

345

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Как где? На рисунке. Выбивается из контекста.)


Те пики вверх после 7 не превысили максимум после шестого. Волны 7 не существует.

У нас история вся по полочкам

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