Ищем закономерности - страница 10

Новый комментарий
 
Алексей Тарабанов:

задача о разорении игрока ) стыдно не знать базовую теорию

 
Andrei Trukhanovich:

задача о разорении игрока ) стыдно не знать базовую теорию

Ну, вот и первый персонаж. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Ну, вот и первый персонаж. 

А вы сколько счетов слили?
 
Vladimir Baskakov:
А вы сколько счетов слили?

На Форексе - ни одного

 
Andrei Trukhanovich:

задача о разорении игрока ) стыдно не знать базовую теорию

Андрей, я всего лишь предложил тебе и всем сделать хотя-бы что-нибудь. 

[Удален]  
Maxim Romanov:
Поэтому дальше я начал разрабатывать другие методы дискретизации цены, которые можно вписать в какую-то теорию и параллельно математическое определение тренда.    

Как продвигается работа в этом направлении? Можете, что-нибудь рассказать об этом?

 

как вариант анализа движений рынка.

два диаметрально противоположных подхода - один результат.

к сожалению даже такой совершенный вид анализа не позволяет без ордерной системы заработать прибыль. 

Человек не знающий способов увеличения вероятности получения прибыли в конечном счете через срабатывание всей системы в каждом отдельном случае - всегда проигрывает, хочет он этого или нет (вероятность получения прибыли 25% - 50%).

А тот кто знает, всего лишь имеет вероятность получения прибыли минимум 50%.заработать+10-15% к вероятности вполне реально что и будет обеспечивать постоянный доход в любой ситуации.

грааль в любом случае должен:

1. работать в обе стороны одновременно

2. работать на любой волатильности

3. либо по тренду либо на флэт. одновременно зарабатывать и там и там невозможно в принципе.Так что тут либо флэт с ограничением скачков, либо тренд с ограничением флетовых зон. 

но все это фигня по сравнению с тем, что нужно изобрести колесо (ордерную систему) , у которого убыток есть начало прибыли, а прибыль есть начало убыткам (сетки ордеров с ТП без СЛ одна из таких систем).

[Удален]  
Igor Yeremenko:

без проблем, я нашел вот такую, если любой осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности то это ничего не означает

Игорь, да, но Вы же не на этом работаете? А на чём?

[Удален]  
Алексей Тарабанов:
Вот, если Вы, или кто еще попытается создать что-нибудь подобное уравнению Ланчестера,

Алексей, а как это можно применить к трейдингу, это вообще связанные вещи? Если это не абстракция, то это интересно.

 
Алексей Тарабанов:

Андрей, я всего лишь предложил тебе и всем сделать хотя-бы что-нибудь. 

что-нибудь это что ? и где это самое предложение...

1...34567891011121314151617...306
Новый комментарий