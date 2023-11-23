Ищем закономерности - страница 10
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задача о разорении игрока ) стыдно не знать базовую теорию
задача о разорении игрока ) стыдно не знать базовую теорию
Ну, вот и первый персонаж.
Ну, вот и первый персонаж.
А вы сколько счетов слили?
На Форексе - ни одного
задача о разорении игрока ) стыдно не знать базовую теорию
Андрей, я всего лишь предложил тебе и всем сделать хотя-бы что-нибудь.
Поэтому дальше я начал разрабатывать другие методы дискретизации цены, которые можно вписать в какую-то теорию и параллельно математическое определение тренда.
Как продвигается работа в этом направлении? Можете, что-нибудь рассказать об этом?
как вариант анализа движений рынка.
два диаметрально противоположных подхода - один результат.
к сожалению даже такой совершенный вид анализа не позволяет без ордерной системы заработать прибыль.
Человек не знающий способов увеличения вероятности получения прибыли в конечном счете через срабатывание всей системы в каждом отдельном случае - всегда проигрывает, хочет он этого или нет (вероятность получения прибыли 25% - 50%).
А тот кто знает, всего лишь имеет вероятность получения прибыли минимум 50%.заработать+10-15% к вероятности вполне реально что и будет обеспечивать постоянный доход в любой ситуации.
грааль в любом случае должен:
1. работать в обе стороны одновременно
2. работать на любой волатильности
3. либо по тренду либо на флэт. одновременно зарабатывать и там и там невозможно в принципе.Так что тут либо флэт с ограничением скачков, либо тренд с ограничением флетовых зон.
но все это фигня по сравнению с тем, что нужно изобрести колесо (ордерную систему) , у которого убыток есть начало прибыли, а прибыль есть начало убыткам (сетки ордеров с ТП без СЛ одна из таких систем).
без проблем, я нашел вот такую, если любой осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности то это ничего не означает
Игорь, да, но Вы же не на этом работаете? А на чём?
Вот, если Вы, или кто еще попытается создать что-нибудь подобное уравнению Ланчестера,
Алексей, а как это можно применить к трейдингу, это вообще связанные вещи? Если это не абстракция, то это интересно.
Андрей, я всего лишь предложил тебе и всем сделать хотя-бы что-нибудь.
что-нибудь это что ? и где это самое предложение...