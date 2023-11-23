Ищем закономерности - страница 29
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Maznev Project Rails.
Спасибо огромное, Алексей!
На счет тейка, то по системе вроде-бы 161.8% от тела бОльшей свечи. Но действительно нужно просмотреть историю.
Еще авторы этой системы учитывают не только две свечи рядом, но иногда паттерн из 3х-4х свечей, который в итоге образует разворот.
но иногда паттерн из 3х-4х свечей, который в итоге образует разворот.
Виталий, сформулируйте условие или покажите, где прочитать.
Такая сфера, что знающие неохотно делятся знаниями, по тому что обучать своих конкурентов не выгодно)
Виталий, сформулируйте условие или покажите, где прочитать.
Позаимствовал картинку у автора. Слева свеча длиннее обычного, за ней не одна длинная свеча, а две подряд, но в целом образующие рассматриваемый паттерн. Дело в том, что действительно надо сформировать условия и критерии по которым определяется данный паттерн. Я никогда не думал в таком формате. Нужно будет поразмышлять, чтобы выделить основные признаки которые можно выразить языком кода.
Если играют два человека, то вероятность выиграть больше у того, кто принимает маркетную цену открывая сделку в ущерб себе (проигрывает пункт). Те, кто берут по маркету и двигают цену. Это основа принципа движения цены.
Почему вы так считаете? Я сколько думал над этим моментом, приходил к выводу, что быть поставщиком ликвидности (ставить заявки) выгоднее, чем выкупать эти заявки по рынку. Тот кто клацает по рынку, оказывается в заведомо невыгодном положении по моим расчетам. Поясните подробнее свою точку зрения пожалуйста.
Вот так и строится рынок, мы по элементарному вопросу уже не согласны) по разному оцениваем свою выгоду. А дальше уже каждый участник индивидуально оценивает выгоду и понеслась)
Вот еще кстати примеры разворотных паттернов, которые также подпадают под идею @RomFil описанную здесь. В том смысле, что их можно определить по OHLC и практически по одному бару.
Тут размер бара будет отличатьсЯ день/ночь ?
Почему вы так считаете?
Максим и Пётр, подумайте, как это можно нам применить, а то этот разговор дооолгоооо может длится
Почему вы так считаете? Я сколько думал над этим моментом, приходил к выводу, что быть поставщиком ликвидности (ставить заявки) выгоднее, чем выкупать эти заявки по рынку. Тот кто клацает по рынку, оказывается в заведомо невыгодном положении по моим расчетам. Поясните подробнее свою точку зрения пожалуйста.
Вот так и строится рынок, мы по элементарному вопросу уже не согласны) по разному оцениваем свою выгоду. А дальше уже каждый участник индивидуально оценивает выгоду и понеслась)
Вот еще кстати примеры разворотных паттернов,
Ок, сначала доведём до ума Рельсы. Думаю 2 свечи поглощающую предыдущую можно отнести к этому паттерну. Остальные паттерны будем делать отдельно.