Ищем закономерности - страница 52
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Андрей, я старею, а ты глупеешь, к сожалению. Я не полковник, а подполковник.
Short возможен только при маржинальной торговле. Любая маржинальная позиция - дериватив.
Если подумать, то получается, что покупка любого актива это своего рода шорт всех остальных. Вот мы остались в деньгах, а яблоки подорожали, ну и купим мы теперь их меньше, чем могли купить ранее. Выходит, шортили APPUSD и получили убыток))
Ребята, СТООП! Давайте вернемся к изначальной цели ветки - поиску закономерностей и поиску рабочего решения! пожалуйста!
Алексей, здесь вырисовалось (как по мне) 2 направления - 1) Maznev_Rails и 2)проект Чингиза по определению флета/тренда? Куда можно дальше двигаться? Что стало камнем преткновения?
В принципе, есть одна деталь, которую здесь еще не рассматривали: Трендовые линии. Но есть мнение, что тренд не существует. Если исходить из такого мнения, то это линии шизофрении.
Чисто по канонам. Без отсебячины. Ниже график с евродолларом. Кто-то станет спорить, что после пересечения и закрепления цены над этой линией шизофрении, если натянуть на получившийся отрезок несуществующего тренда сетку из линий галюциначчи, то вероятность достижения уровня 23.6 этой сетки, будет больше 50%? А если цена закрепится и над этим уровнем, следующим шагом будет движение к уровню 38.2 итд?
Многие бы описали будущее именно в таком ключе. И нередко такие прогнозы воплощаются. Но есть огромные сомнения.
Можно, конечно, добавить несколько условий по стандартным индикаторам, тогда при совпадении нескольких из них, вероятность сценария увеличится.
я проверял много лет назад и которая лежит в основе методов скальпинга (пипсовки по старому). Хорошо бы ее проверить
сейчас, сохранилась ли. Одна сделка, не связанная серия, открыта по курсу K. Обозначим SL и TP дистанции до SL и TP. Забудем о всех
накладных расходах (спред, комиссия, своп, прочие выдумки ДЦ). Считаем, что сделка обязательно завершится. То есть ДЦ
выполнит условия - при выходе из коридора
(K-SL, K+TP), если buy
(K+SL, K-TP), если sell (*)
прибыль будет или -SL, или +TP пунктов, без проскальзывания, как при исполнении Instant Execution. Оценим шансы
завершения сделки по TP. Другими словами, выхода курса из коридора (*) через границу в направлении TP - вероятность
P(TP). Независимо от того, есть там уровень Фибоначчи или он не там.
Для ответа на вопрос вспомним о рынке торговых платформ, субъектами которого выступают ДЦ. Они существуют по
нескольку лет, выплачивая зарплату сотрудникам и др. исключительно из убытков своих клиентов. Выбирают при этом
платформу из сотен уже разработанных. Самой популярной последние лет 15 остается Метатрейдер, предлагающий использовать
инструменты SL и TP. Значит, при любом назначении этих уровней доход ДЦ (=убыткам от всех назначений SL и TP клиентов), по крайней
мере, не окажется меньше нуля. По правилам подсчета матожидания общей прибыли для двух возможных исходов
PL = TP * P(TP) - SL * P(SL) <= 0 (1)
В самом лучшем для клиентов случае неравенство становится равенством, и тогда в каждой сделке, пусть с разными SL
и TP, имеем в лучшем случае PL = 0 как при TP=SL, так и при SL=101*TP. В последнем случае из 101 сделки 100 заканчиваются
по TP, и лишь одна дает убыток, который и обнуляет сумму. А вдруг именно у меня она не встретится? А может, я сумею ее
опознать и прекратить на долгом пути к уровню SL? Эти надежды и окрыляют пипсовщиков. Ставь SL в 10-100 раз дальше, чем TP, и
собирай помаленьку прибыль. Приятно же. Об уравнении (1) как границе вероятностей выхода из заданного коридора в ту или
иную сторону и надо вспомнить, когда говорим о прогнозе достижения того или иного уровня. Для себя я (1) называю
ПРИНЦИПОМ БЕЗНАДЕЖНОСТИ. Проверял его на тиках от десятков ДЦ с самыми разными SL и TP, сымитировал миллионы сделок,
но (без учета накладных расходов, напомню) - PL в итоге оказывается сравним со спредом. Интересно, сейчас ничего не изменилось?
Идикатор Chingiz Project Extremes 2.0
Продолжение развития проекта Чингиза:Файл обновлён 2020.02.16 19:05
Вот еще хорошая идея с иллюстрацией по трендовым линиям - https://www.mql5.com/ru/forum/333223
Трудность на мой взгляд работы с трендовыми линиями это то , что их расположение зависит от масштаба графика. Если не Фиксировать масштаб в метатрейдер, то линия может изменить свое положение в будущем. Кроме того у трейдеров разные разрешения экранов и у кого то график может дойти раньше или позже до этой линии чем у другого...
Я за все время таких сложностей именно с трендовыми линиями не заметил. Даже приблизительно.
Вот еще хорошая идея с иллюстрацией по трендовым линиям - https://www.mql5.com/ru/forum/333223
загуглите "складной метр трейдинг". все уже придумано до нас)
Я не говорил что идея новая. Я имел в виду что она интересная для реализации. А кому-то здесь возможно даже интересна как заказ.