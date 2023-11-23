Ищем закономерности - страница 48
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В том то и дело, путей много, но мы то одни. Нужно выбирать один логичный путь, и надеется на то, что он будет правильным.
Всякая информация несёт в себе информацию. Ложную или правдивую. Догадайся САМ.
В том то и дело, путей много, но мы то одни. Нужно выбирать один логичный путь, и надеется на то, что он будет правильным.
В этой рыночной сфере, логика должна быть нелинейной. Т.е. иметь в оперативном внимании бесконечное число вероятностей, не веря ни в одну из них. При этом оценивая наиболее адекватную на конкретный момент.
но прогресс общества определяется его элитой
не могли бы вы привести примеры такой элиты?
Вопрос из далека. Вы о средних или о чем думаете?
Не понял точно вопроса, но я о средних не думаю. Я думаю о своей жене, о девушках вокруг, о девушках подальше.
Шучу, но это правда. Средними не пользуюсь, ну вот усреднил недавно размер тела свечи в индикаторе Рельсы. А так ни-ни.
не могли бы вы привести примеры такой элиты?
Филипп Бедросович, не?
Филипп Бедросович, не?
полюбому
Не понял точно вопроса, но я о средних не думаю. Я думаю о своей жене, о девушках вокруг, о девушках подальше.
Шучу, но это правда. Средними не пользуюсь, ну вот усреднил недавно размер тела свечи в индикаторе Рельсы. А так ни-ни.
Как бы кто не хотел отвертеться от средних, то не получиться. Произвольно взятые цены никакой информации не несут. За исключением выбранных максимальных, минимальных и средних. Даже предыдущая цена может быть ложной в потоке цен от ДЦ.
В этой рыночной сфере, логика должна быть нелинейной. Т.е. иметь в оперативном внимании бесконечное число вероятностей, не веря ни в одну из них. При этом оценивая наиболее адекватную на конкретный момент.
Виталий, как это применить на практике? Ну вот сижу себе, такой обычный я, не гений светило. Который не может вместить в свою голову все эти бесконечности? Нужно же с практической точки зрения подойти, чтобы что-то сделать в итоге. Получить пользу.
Виталий, как это применить на практике? Ну вот сижу себе, такой обычный я, не гений светило. Который не может вместить в свою голову все эти бесконечности? Нужно же с практической точки зрения в итоге подойти, чтобы что-то сделать в итоге. Получить пользу.
Я вижу эти перспективы в ИИ. В человеке не вижу. Это если с практической точки зрения исходя из того, как я оцениваю окружающий расклад. И взгляды свои по этому вопросу я здесь уже высказывал.
Uladzimir Izerski:
За исключением выбранных максимальных, минимальных и средних.
Каждый человек думает по-разному. Ну да, Вы так считаете, я с уважением отношусь к Вашим взглядам, но думаю чуть по-другому.