Ищем закономерности - страница 304
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но картинка не соответствует описанию ниже :)))
где то выложена неточность :)))
В чём несоответствие?
377пп просадки не видно :)
Это давно всем известная особенность тестера МТ4. На графике баланса просадку не видно, если для отдельных позиций стоплосс не предусмотрен, а кроется сразу вся совокупная позиция, когда она в плюсе. Но в отчёте просадка отображается правильно и это главное. Мы же обычно оцениваем просадку не по картинке, а по цифре.
Это давно всем известная особенность тестера МТ4. На графике баланса просадку не видно, если для отдельных позиций стоплосс не предусмотрен, а кроется сразу вся совокупная позиция, когда она в плюсе. Но в отчёте просадка отображается правильно и это главное. Мы же обычно оцениваем просадку не по картинке, а по цифре.
Кроме вас, кто ещё пользуется тестером мт4?
Меня это не интересует.
Меня это не интересует.
Попробуйте мт5 тестер и иллюзии вас покинут, начнёте трезво смотреть на жизнь
Мне он не нужен, после тестера мои советники тестируются на центовом реале и как правило результаты с тестером совпадают. А с иллюзиями я расстался ешё в 2006 г., после первых моих экспертов. У меня было достаточно времени, чтобы научиться делать эксперты работающие не только в тестере.
Мне он не нужен, после тестера мои советники тестируются на центовом реале и как правило результаты с тестером совпадают. А с иллюзиями я расстался ешё в 2006 г., после первых моих экспертов. У меня было достаточно времени, чтобы научиться делать эксперты работающие не только в тестере.
Нету у тебя ничего, не придумывай
Не обижайте, Андрей, случайного миллионера))