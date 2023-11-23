Ищем закономерности - страница 304

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Aleksander:

но картинка не соответствует описанию ниже :)))


где то выложена неточность :)))

 

В чём несоответствие?

 
377пп просадки не видно :)
 
Aleksander:
377пп просадки не видно :)

Это давно всем известная особенность тестера МТ4. На графике баланса просадку не видно, если для отдельных позиций стоплосс не предусмотрен, а кроется сразу вся совокупная позиция, когда она в плюсе. Но в отчёте просадка отображается правильно и это главное. Мы же обычно оцениваем просадку не по картинке, а по цифре.

[Удален]  
khorosh:

Это давно всем известная особенность тестера МТ4. На графике баланса просадку не видно, если для отдельных позиций стоплосс не предусмотрен, а кроется сразу вся совокупная позиция, когда она в плюсе. Но в отчёте просадка отображается правильно и это главное. Мы же обычно оцениваем просадку не по картинке, а по цифре.

Кроме вас, кто ещё пользуется тестером мт4?
 
Vladimir Baskakov:
Кроме вас, кто ещё пользуется тестером мт4?

Меня это не интересует.

[Удален]  
khorosh:

Меня это не интересует.

Попробуйте мт5 тестер и иллюзии вас покинут, начнёте трезво смотреть на жизнь
 
Vladimir Baskakov:
Попробуйте мт5 тестер и иллюзии вас покинут, начнёте трезво смотреть на жизнь

Мне он не нужен, после тестера мои советники тестируются на центовом реале и как правило результаты с тестером совпадают. А с иллюзиями я расстался ешё в 2006 г., после первых моих экспертов. У меня было достаточно времени, чтобы научиться делать эксперты работающие не только в тестере.

[Удален]  
khorosh:

Мне он не нужен, после тестера мои советники тестируются на центовом реале и как правило результаты с тестером совпадают. А с иллюзиями я расстался ешё в 2006 г., после первых моих экспертов. У меня было достаточно времени, чтобы научиться делать эксперты работающие не только в тестере.

Нету у тебя ничего, не придумывай
 
Vladimir Baskakov:
Нету у тебя ничего, не придумывай
 
Andrey Dik:

Не обижайте, Андрей, случайного миллионера))

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