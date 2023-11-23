Ищем закономерности - страница 12
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1. точка 'B' выше или ниже точки 'A'
Какая разница, если ты зарабатываешь? Если не зарабатываешь, тем более никакой.
2. что это дает в итоге.
Не тех. анализ, так религию.
Не сочтите за стеб, просто здесь люди пытаются разобраться.
что-нибудь это что ? и где это самое предложение...
Да, Вы, вроде, не Андрей.
Ребята, не в обиду многим. Я понимаю вам было тяжело работать столько лет, все съели не по одному пуду соли. Нет проблем. Но здесь речь не об этом. Хочется услышать конкретные идеи, мысли конкретные, от том как вы видите рынок, что вы об этом думаете. Схемки, чертёжики, пояснения, понимаете? Если вы хотите говорить об этом, добро пожаловать. Если нет, то к чему пустые разговоры? Я и так знаю, что вы все крутые пацаны.
В общем, есть вывод в качестве предварительных итогов:
1) Закономерности есть, они разные, их много, и они определенно работают.
2) Только работают они в отдельных определенных случаях.
3) Теряют средства все. И происходит это как раз тогда, когда закономерности теряют силу. Но некоторые могут в этот момент даже заработать дополнительно. Дело случая.
4) На конкретно мой взгляд, важнее не столько искать закономерности, сколько выделять периоды когда они теряют силу.
Какая разница, если ты зарабатываешь? Если не зарабатываешь, тем более никакой.
от первого пункта в любом случае при любых обстоятельствах как раз и будет зависеть заработаешь или нет)
Не тех. анализ, так религию.
дело каждого;)
пытаются разобраться.
попытка - не пытка.
пытаться - группа людей высказывающие свое мнение.
относиться к этому серьезно - ставить цель группе людей, добиваться результата, решать задачи всей группой последовательно.
А пробовать можно всю жизнь)Тут весь форум уже который десяток лет пробует) все пробует и пытается по отдельности и вместе)))
Хотел одну закономерность тоже выразить, но мои по этому предмету взгляды слишком придурковаты. Я считаю, что таким образом как раз те, кто контролирует рынок, ждут пока необходимое число доноров закупятся или запродадутся по нужному прайсу, и затем обваливают (или наоборот) котировки. Принципиально я не нахожу такому варианту железных опровержений. Тем более, что незачем усложнять рынок, если ты его контролируешь. Но это сугубо мой личный взгляд. Описание этой закономерности (но в разных вариациях) я сегодня встретил дважды. И ссылки на эти описания, предоставляю:
https://www.mql5.com/ru/forum/213715#comment_5624233
https://www.mql5.com/ru/forum/332765/page8#comment_14995465
Статистика по скорости движения цены в волне. Для расчёта графика учитывалась скорость на протяжении всей волны (полной волны) EURUSD:
Получается, что в 80% случаев скорость движения не превышает 15 пунктов в час.
Хотя удивительно, я думал, что до движения цена набирает силы (позицию, или что там), чтобы двинутся дальше. А получается скорость схожая.
Приветствую, Виталий! Я взял полный отрезок от отката предыдущей волны до окончания текущей. Ещё посчитал отдельно для участка полезного движения, там примерно такая же скорость, сейчас выложу график.
Хотя удивительно, я думал, что до движения цена набирает силы (позицию, или что там), чтобы двинутся дальше. А получается скорость схожая.
Ну, то есть, вы понимаете мою идею в целом относительно использования внешних данных? Вот если бы ваши результаты анализа, да подключить к инструментам (индикаторы, советники), и на их основе с различных ракурсов производится глобальная оценка вероятностей, и только после обработки этих данных принимается решение. Такое возможно реализовать на платформе МТ?
Здесь и раньше на графике частот данные нужно трактовать так: частота повторений значений в интервале от 0 до 5 пунктов в час составляет 37 процентов. То есть это интервал, в котором 5 - это конец интервала.
Получается, что в основном скорость движения цены составляет 5-10 пунктов в час. Можно строить трендовые линии заранее, посчитав угол наклона канала исходя из этих значений.