Ищем закономерности - страница 53
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Ищем закономерности
Vitaliy Maznev, 2020.02.20 21:54
В принципе, есть одна деталь, которую здесь еще не рассматривали: Трендовые линии. Но есть мнение, что тренд не существует. Если исходить из такого мнения, то это линии шизофрении.
Чисто по канонам. Без отсебячины. Ниже график с евродолларом. Кто-то станет спорить, что после пересечения и закрепления цены над этой линией шизофрении, если натянуть на получившийся отрезок несуществующего тренда сетку из линий галюциначчи, то вероятность достижения уровня 23.6 этой сетки, будет больше 50%? А если цена закрепится и над этим уровнем, следующим шагом будет движение к уровню 38.2 итд?
Многие бы описали будущее именно в таком ключе. И нередко такие прогнозы воплощаются. Но есть огромные сомнения.
Можно, конечно, добавить несколько условий по стандартным индикаторам, тогда при совпадении нескольких из них, вероятность сценария увеличится.
Я попрошу тех, кто отрицает тех. анализ, уровни Фибоначчи, трендовые линии и возможность прогнозировать сценарии будущего прокомментировать ситуацию. Выше я привел исключительно типичный и базовый пример тех. анализа из разряда азов. Ниже картинка спустя менее суток, демонстрирующая сценарий, о котором шла речь ранее:
Индикатор Chingiz Project Extremes 3.0
Продолжаем развивать проект Чингиза. Сразу скажу, что в дальнейшем мы попытаемся использовать идею этого индикатора для определения направления тренда, разделения тренда и флета, а так же для нахождения благоприятных мест для входа. Он может стать вспомогательным инструментом для оценки любых других возможных закономерностей.
Итак, раньше мы говорили, что если объединить две копии этого индикатора, но с разным размером расстояний между экстремумами в один, то можно найти откаты в тренде, на которых увеличивается шанс зайти правильно по направлению тренда. Получился новый индикатор с двумя входными параметрами. Это расстояния для поиска локальных и глобальных трендов, в пунктах.
Стрелочками отмечены откаты тренда. То есть, эти стрелочки ещё не призыв к покупке, а привлечение внимания к благоприятным местам.
Так же на гистограмме видно, когда происходят обновления экстремумов (более тёмный цвет полосок) - это места возможного захода против тренда, если тренд не значительный. И есть длительные участки временного флета (светлые полоски), когда цена колеблется в диапазоне, не давая новых экстремумов. Есть что понаблюдать и над чем поразмыслить.
В принципе, есть одна деталь, которую здесь еще не рассматривали: Трендовые линии.
Мне интересно это направление.
Ситуация здесь такая, что для построения трендовой линии необходимо 2 точки: первый экстремум и следующий откат. Итого получается две волны. Но поскольку Форекс больше флетовый рынок, то в большей части случаев тренд так и заканчивается на этих двух волнах. То есть, построение по двум точкам слишком позднее. Безусловно, есть длительные тренды с большим количеством волн, как сейчас. Но, это редкие и непредсказуемые моменты счастья покататься на этих волнах или наоборот огрести лосей.
Есть решение этого вопроса. Как правило, тренды развиваются со скоростью, которая находится не в сильно большом диапазоне. То есть, можно заранее проводить линию от первого экстремума под определённым углом, а правильнее сказать, с определённой скоростью. Вычислить эту скорость можно по статистике скоростей предыдущих трендов. На графике можно показывать границы скоростей, медианную скорость, среднюю скорость.
Конечно, есть шанс ошибиться, но плюсом этого метода будет оперативность построения. Фактически по одной точке.
По поводу Фибоначчи ничего не могу сказать, надо проверять. Есть реальные уровни, которые являются некоторым препятствием движению цены. Если присмотреться, то их видно на графике. Расстояния между ними не сильно похожи на сетку из этих чисел. Уровни даже больше совпадают с круглыми числами, не всегда конечно. Типа такого:
По трендовым линиям я где-то видел упоминание вилки Чувашова. То ли в этой веткке, то ли в одной из. То, как использовать трендовые линии , на мой взгляд он изобразил наиболее наглядно. При этом, я сам не пользуюсь его системами. По Чувашову в гугле можно найти немеряно видео и прочего.
Из собственных наблюдений я вывел, что трендовые линии соблюдаются на любых отрезках и любых ТФ. Разумеется чем старше ТФ, тем вероятность выше и отскок либо продолжение движения (при пробое) интенсивнее и ощутимее по к-ву пунктов. Случается и так, что трендовые линии игнорируются движением цены. Здесь все так же, как и с любыми другими инструментами. Но закономерность железная и порой бывают такие уровни определенные через трендлинии, которые останавливают и разворачивают даже движения при форс-мажорах.
По Фибоначчи, да. Здесь нужно смотреть. Более того, их нужно учиться правильно использовать. В умелых руках фибо может творить чудеса. И даже где-то здесь кто-то уже приводил такой пример. Это был Константин Л., посты которого почему-то удалены. Остались только копии картинок, которые я выложил из его поста - https://www.mql5.com/ru/forum/332765/page32#comment_15024354.
Мне интересно это направление.
Ситуация здесь такая, что для построения трендовой линии необходимо 2 точки: первый экстремум и следующий откат. Итого получается две волны. Но поскольку Форекс больше флетовый рынок, то в большей части случаев тренд так и заканчивается на этих двух волнах. То есть, построение по двум точкам слишком позднее. Безусловно, есть длительные тренды с большим количеством волн, как сейчас. Но, это редкие и непредсказуемые моменты счастья покататься на этих волнах или наоборот огрести лосей.
Есть решение этого вопроса. Как правило, тренды развиваются со скоростью, которая находится не в сильно большом диапазоне. То есть, можно заранее проводить линию от первого экстремума под определённым углом, а правильнее сказать, с определённой скоростью. Вычислить эту скорость можно по статистике скоростей предыдущих трендов. На графике можно показывать границы скоростей, медианную скорость, среднюю скорость.
Конечно, есть шанс ошибиться, но плюсом этого метода будет оперативность построения. Фактически по одной точке.
У вас неправильное понимание использования трендовых линий. Трендовые линии рисуются не для того, чтоб потом торговать в их направлении. Они обычно используются для того, чтобы поймать момент их пробоя. Часто этот пробой связан с изменением направления тренда, а стало быть есть шанс поймать момент зарождения нового тренда.
Трендовые линии рисуются не для того, чтоб потом торговать в их направлении. Они обычно используются для того, чтобы поймать момент их пробоя. Часто этот пробой связан с изменением направления тренда, а стало быть есть шанс поймать момент зарождения нового тренда.
От трендовой можно торговать как на пробой (желательно после ретеста), так и на отбой (возврат).
Но это все тоже от лукавого.
От трендовой можно торговать как на пробой (желательно после ретеста), так и на отбой (возврат).
Но это все тоже от лукавого.
Можно, но, как правильно заметил Aleksei Stepanenko, действительно "...в большей части случаев тренд так и заканчивается на этих двух волнах"
Виталий, Хорош и Григорий! Вы правы каждый по своему. И так можно и так. Весь вопрос в точности определения места входа. Трендовые линии, или каналы хороший инструмент для повышения точности. Поделитесь опытом, предлагайте идею, тонкости, нюансы, и мы разработаем систему, сделаем индикатор. Затем проверим его, улучшим, ещё проверим, возникнут идеи, мысли.
Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь.
Виталий, Хорош и Григорий! Вы правы каждый по своему. И так можно и так. Весь вопрос в точности определения места входа. Трендовые линии, или каналы хороший инструмент для повышения точности. Поделитесь опытом, предлагайте идею, тонкости, нюансы, и мы разработаем систему, сделаем индикатор. Затем проверим его, улучшим, ещё проверим, возникнут идеи, мысли.
Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь.
Мне плохо даются выражения условий для технических задач. Но я привел два примера уже понятных систем по трендлиниям. Первый - вилка Чувашова. Второй - это в отдельной теме, где человек просит помочь ему с написаием советника по трендлиниям - https://www.mql5.com/ru/forum/333223Меня кстати тоже интересует такой советник. Это отличная идея.