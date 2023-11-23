Ищем закономерности - страница 18

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Aleksei Stepanenko:

Да я понял, сделаю вариант с приращениями

Отлично. Помните обнуление нужно чтобы оценить степень статистического влияния предыдущего движения на следующее. Иначе будет просто хаос и все.
 
Еще закономерность: колличество падающих и растущих свечей на 28 основных валютных парах, как правило одинаковое. У меня даже робот был на этом принципе основанный, я им 2 года на реале торговал, а бектесты он за 14 лет проходил.
Отсюда вытекает следующая закономерность: каждая созданная закономерность будет разрушена и чем она проще и очевиднее, тем быстрее разрушается.
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Идикатор Chingiz Project Extremes 2.0

Продолжение развития проекта Чингиза:


Файл обновлён 2020.02.16 19:05
Файлы:
Chingiz_Project.mq4  20 kb
 
Волатильность на парах gbpusd и eurusd циклична от времени суток и достаточно точно предсказывается при помощи фурье. Точность прогноза вроде может быть до 80%
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Maxim Romanov:
Еще закономерность:   

Максим, Вы учитывали размер свечей, или просто считали количество? Как Вы это использовали?

 
Aleksei Stepanenko:

Максим, Вы учитывали размер свечей, или просто считали количество? Как Вы это использовали?

Считал количество без учет размера. Использование было непростое.... Робот был большой. Если возникает отклонение от 50%, значит оно будет компенсировано, эту особенность и использовал. Скорость компенсации отклонения и его величина на всех инструментах разная, но достаточно постоянна, чтобы на этом можно было заработать.

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Maxim Romanov:

Считал количество без учет размера.

Вы начинали считать с какого момента? За последние N баров или с начала истории?
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Uladzimir Izerski:

Маркируются волны по силе и направлению. 9-самый сильный рост, 1 - самое сильное падение.

Владимир, как Вы подсчитываете силу волны?

 
Aleksei Stepanenko:

Владимир, как Вы подсчитываете силу волны?

Модели волн имеют определенное постоянство. Программно измеряется соотношение волн друг к дружке.

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Uladzimir Izerski:

Модели волн

Это что, размер амплитуды, длина волны? Или внешний вид? Почему Ваши модели имеют постоянство? По статистике волны имеют различные размеры в определённых пределах. Или Вы говорите о другом?

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