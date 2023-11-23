Ищем закономерности - страница 18
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Да я понял, сделаю вариант с приращениями
Идикатор Chingiz Project Extremes 2.0
Продолжение развития проекта Чингиза:
Еще закономерность:
Максим, Вы учитывали размер свечей, или просто считали количество? Как Вы это использовали?
Максим, Вы учитывали размер свечей, или просто считали количество? Как Вы это использовали?
Считал количество без учет размера. Использование было непростое.... Робот был большой. Если возникает отклонение от 50%, значит оно будет компенсировано, эту особенность и использовал. Скорость компенсации отклонения и его величина на всех инструментах разная, но достаточно постоянна, чтобы на этом можно было заработать.
Считал количество без учет размера.
Маркируются волны по силе и направлению. 9-самый сильный рост, 1 - самое сильное падение.
Владимир, как Вы подсчитываете силу волны?
Владимир, как Вы подсчитываете силу волны?
Модели волн имеют определенное постоянство. Программно измеряется соотношение волн друг к дружке.
Модели волн
Это что, размер амплитуды, длина волны? Или внешний вид? Почему Ваши модели имеют постоянство? По статистике волны имеют различные размеры в определённых пределах. Или Вы говорите о другом?