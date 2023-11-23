Ищем закономерности - страница 172

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да, да, гавкай, гавкай...

Леха, закусывай иногда
 
Vladimir Baskakov:
Есть конечно, я торгую на корреляции XAU and XAG

как выглядит

картинка есть?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

как выглядит

картинка есть?

Обычный macd . Кто запаздывает, того торгую
 
Vladimir Baskakov:
Обычный macd . Кто запаздывает, того торгую
понятно
 
Vladimir Baskakov:
Обычный macd . Кто запаздывает, того торгую

MACD вообще лучший из стандартного набора. По математике, в параметрах по умолчанию - он показывает 2 слагаемых из разложения в ряд, и которые с малой задержкой интерполируют цену

И если перенести его в основной чарт, то он просто замечательный


толстая оранжевая - это собственно MACD (то что снизу гистограммой), оранжевый пунтир - соотв. то что снизу красным пунктиром. 

гистограмма в основном чарте - между те-ми же двумя средними.. 

 
VVT:

А Вы не задумывались почему именно происходит консолидация? Только ли потому, что цена встречается с уровнем? А может быть цена входит в зону перекупленности/перепроданности на определенном этапе и останавливается для набора новых сил либо разворота???

Перекупленность/ - текущее значение, а уровень - историческое. Смотрите: 

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Есть конечно, я торгую на корреляции XAU and XAG

Понятно, они идут под ручку?

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Понятно, они идут под ручку?

Да, только с разной скоростью
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Есть зона накопления, выход из нее с тестом с низу и продажа.

Александр, есть вопрос. Как Вы отличаете сброс позиций от добора?


Вот так же как у Вас: уровень, накопление, тест


и


непродажа 

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Да, только с разной скоростью

И макди - это как фильтр. Понимаю, что низкочастотные колебания удаляются, и остаются только внутредневные? В этом периоде и ищите разницу?

1...165166167168169170171172173174175176177178179...306
Новый комментарий