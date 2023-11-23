Ищем закономерности - страница 172
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Да, да, гавкай, гавкай...
Есть конечно, я торгую на корреляции XAU and XAG
как выглядит
картинка есть?
как выглядит
картинка есть?
Обычный macd . Кто запаздывает, того торгую
Обычный macd . Кто запаздывает, того торгую
MACD вообще лучший из стандартного набора. По математике, в параметрах по умолчанию - он показывает 2 слагаемых из разложения в ряд, и которые с малой задержкой интерполируют цену
И если перенести его в основной чарт, то он просто замечательный
толстая оранжевая - это собственно MACD (то что снизу гистограммой), оранжевый пунтир - соотв. то что снизу красным пунктиром.
гистограмма в основном чарте - между те-ми же двумя средними..
А Вы не задумывались почему именно происходит консолидация? Только ли потому, что цена встречается с уровнем? А может быть цена входит в зону перекупленности/перепроданности на определенном этапе и останавливается для набора новых сил либо разворота???
Перекупленность/ - текущее значение, а уровень - историческое. Смотрите:
Есть конечно, я торгую на корреляции XAU and XAG
Понятно, они идут под ручку?
Понятно, они идут под ручку?
Есть зона накопления, выход из нее с тестом с низу и продажа.
Александр, есть вопрос. Как Вы отличаете сброс позиций от добора?
Вот так же как у Вас: уровень, накопление, тест
и
непродажа
Да, только с разной скоростью
И макди - это как фильтр. Понимаю, что низкочастотные колебания удаляются, и остаются только внутредневные? В этом периоде и ищите разницу?