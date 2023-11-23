Ищем закономерности - страница 116
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Уладзимир, Вы можете описать тренд и его волны? Сделать Ваше точное описание? А вечером я напишу свой. И каждый тоже может это сделать. Затем мы постараемся прийти к общему знаменателю.
У меня классическое понимание трендов. Никаких мудрёностей.
Вот картинка. Чередование импульсных и коррекционных волн. Вершины не выходят за предыдущие вершинки и впадины не выходят за предыдущие впадины. Больше ничего не надо знать.
Как только возникает такая конструкция, входите в рынок по тренду. Это знали даже наши дедушки))
Если кому не понятно?
Пришлось нарисовать картинку. Может зрительно лучше доходит. Не знаю.
А вот алгоритм, как определяю тенд, я не обязан отчитываться. Извините.
Правила определили еще наши деды)) Им и следую. Показывать? Мне стыдно тыкать вас носом в основы трейдинга.(
Дедов было много и не у всех дедов правила были одинаковы.
Показывать? Мне стыдно тыкать вас носом в основы трейдинга.(
Конечно показывай. Мне не стыдно.
Можно, без воды, ответить, что такое тренд?
Воды и мути тут и без меня хватает. Тренд может для тебя даже нарисовал.)
Мониторинг мне не нужен. А если тебе этого хочется, то запущу его хоть завтра. Скажи только. Да. )))
Воды и мути тут и без меня хватает. Тренд может для тебя даже нарисовал.)
Мониторинг мне не нужен. А если тебе этого хочется, то запущу его хоть завтра. Скажи только. Да. )))
Дедов было много и не у всех дедов правила были одинаковы.
Конечно показывай. Мне не стыдно.
Некоторые деды учили внуков курить, а другие как зарабатывать деньги. У тебя какой был дед?
Уже показал картинку.
Аааа, сегодня праздник. Зрение не у всех хорошее))
Завтра посмотрите.
С таким "определением" тренда , любой ваш мониторинг обречен, не мучайтесь
А чё такое голословное заявление? Не принимается!!!
Факты в студию. Не надо тут муть разводить в чистой водице.
Даже постеснялся сказать "ДА".))))
И Вы туда же.
Вопрос то не спроста был задан.))
Вопрос в формализации и её выполнении.
Вы не сдали экзамен, господа.)) Сожалею.
Формализация давно известна. Каждый последующий максимум выше предыдущего и каждый последующий минимум выше предыдущего(для тренда вверх) и наоборот для тренда вниз. Это определение одинаково хоть для пипсующего, хоть для среднесрочника. Только тот, кто пипсует для определения этих максимумов и минимумов будет использовать зигзаг с порогом срабатывания допустим 5 пунктов, а среднесрочник допустим 100 пунктов. Так вот и получается, что для одного тренд есть, а для другого его нет. Хотя формула для определения тренда одинаковая.
Даже постеснялся сказать "ДА".))))
Да ты прошлый верни и выведи его в плюс. Тогда слова будут чего-то стоить.
Без обид, хорошо? )))
А чё такое голословное заявление? Не принимается!!!
Факты в студию. Не надо тут муть разводить.
Даже постеснялся сказать "ДА".))))
Да ты прошлый верни и выведи его в плюс. Тогда слова будут чего-то стоить.
Без обид, хорошо? )))
Там была затравка для Баскакова.) Сильно хотел посмотреть))). Счет не сливался. Уверяю тебя. Шла проверка на реале действий определённых кнопок, сигналов и прочей лабуды. Зря наверно убрал.
Теперь мне интересно стало перейти на короткую дистанцию. Подготовил ТС для этого дела. Будем мониторить вместе.
Начну с понедельника с нуля реальный счет без подписки по этой ТС. Если вам интересно наблюдайте. Я не готов его постоянно поддерживать, мне это в тягость, смотреть постоянно за ним.