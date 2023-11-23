Ищем закономерности - страница 116

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Aleksei Stepanenko:

Уладзимир, Вы можете описать тренд и его волны? Сделать Ваше точное описание? А вечером я напишу свой. И каждый тоже может это сделать. Затем мы постараемся прийти к общему знаменателю.

У меня классическое понимание трендов. Никаких мудрёностей.

Вот картинка. Чередование импульсных и коррекционных волн. Вершины не выходят за предыдущие вершинки  и впадины не выходят за предыдущие впадины. Больше ничего не надо знать.

Как только возникает такая конструкция, входите в рынок по тренду. Это знали даже наши дедушки))

Если кому не понятно?

Пришлось нарисовать картинку. Может зрительно лучше доходит. Не знаю.

TREND

А вот алгоритм, как определяю тенд, я не обязан отчитываться.  Извините.

 
Uladzimir Izerski:

Правила определили еще наши деды)) Им и следую. Показывать? Мне стыдно тыкать вас носом в основы трейдинга.(

Дедов было много и не у всех дедов правила были одинаковы.

Uladzimir Izerski:

Показывать? Мне стыдно тыкать вас носом в основы трейдинга.(

Конечно показывай. Мне не стыдно.

 
hoster:
Можно, без воды, ответить, что такое тренд?
И где ваш мониторинг?

Воды и мути тут и без меня хватает. Тренд может для тебя даже нарисовал.)

Мониторинг мне не нужен. А если тебе этого хочется, то запущу его хоть завтра. Скажи только. Да. )))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Воды и мути тут и без меня хватает. Тренд может для тебя даже нарисовал.)

Мониторинг мне не нужен. А если тебе этого хочется, то запущу его хоть завтра. Скажи только. Да. )))

С таким "определением" тренда , любой ваш мониторинг обречен, не мучайтесь
 
Grigori.S.B:

Дедов было много и не у всех дедов правила были одинаковы.

Конечно показывай. Мне не стыдно.

Некоторые деды учили внуков курить, а другие как зарабатывать деньги. У тебя какой был дед?

Уже показал картинку.

Аааа, сегодня праздник. Зрение не у всех хорошее))

Завтра посмотрите.

 
hoster:
С таким "определением" тренда , любой ваш мониторинг обречен, не мучайтесь

А чё такое голословное заявление? Не принимается!!!

Факты в студию. Не надо тут муть разводить в чистой водице.

Даже постеснялся сказать  "ДА".))))

 
Uladzimir Izerski:

И Вы туда же.

Вопрос то не спроста был задан.))

Вопрос в формализации и её выполнении.

Вы не сдали экзамен, господа.)) Сожалею.

Формализация давно известна. Каждый последующий максимум выше предыдущего и каждый последующий минимум выше предыдущего(для тренда вверх) и наоборот для тренда вниз. Это определение одинаково хоть для пипсующего, хоть для среднесрочника. Только тот, кто пипсует для определения этих максимумов и минимумов будет использовать зигзаг с порогом срабатывания допустим 5 пунктов, а среднесрочник допустим 100 пунктов. Так вот и получается, что для одного тренд есть, а для другого его нет. Хотя формула для определения тренда одинаковая.

 
Uladzimir Izerski:

Даже постеснялся сказать  "ДА".))))


Да ты прошлый верни и выведи его в плюс. Тогда слова будут чего-то стоить.

Без обид, хорошо? )))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

А чё такое голословное заявление? Не принимается!!!

Факты в студию. Не надо тут муть разводить.

Даже постеснялся сказать  "ДА".))))

Не первый год уже вижу ваши опусы просто. Все слилось неоднократно
 
Evgeniy Chumakov:


Да ты прошлый верни и выведи его в плюс. Тогда слова будут чего-то стоить.

Без обид, хорошо? )))

Там была затравка для Баскакова.) Сильно хотел посмотреть))). Счет не сливался. Уверяю тебя. Шла проверка на реале действий определённых кнопок, сигналов и прочей лабуды. Зря наверно убрал.

Теперь мне интересно  стало перейти на короткую дистанцию. Подготовил ТС для этого дела. Будем мониторить вместе.

Начну с понедельника с нуля реальный счет без подписки по этой ТС. Если вам интересно наблюдайте. Я не готов его постоянно поддерживать, мне это в тягость, смотреть постоянно за ним.

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