Ищем закономерности - страница 42
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Алексей, это форум тролей, продаванов граалей и сигнальщиков. Тут нет конструктива, только понос нелепых мыслей про тренд ё френд, "я знаю как действует кукл" и прочая ересь.
Те, кто зарабатывает на каких-то временных закономерностях, о них не напишут, по крайней мере тут.
Не тратьте свое время.
Тут можно заходить поржать, провести деструктивный диалог с местными гуру, поплакать на человеческой глупостью. Не более. :)
Странный Вы однако ... :)
Перечитайте внимательно все мои сообщения в данной ветке и я Вас уверяю сможете найти несколько реально работающих закономерностей. Вы скорее всего их просто не увидели, т.к. наверно только "... поржать, провести деструктивный диалог с местными гуру ..." сюда заходите.
С уважением, RomFil
Спасибо за ответ. А зачем связывать текущую цену с предыдущими значениями? Используйте экстремумы напрямую.
Не понял вопроса? Вернее понял, но вопрос не однозначный ... :)
Как неоднозначный? Вот экстремум, Вы узнаёте об этом сразу, без задержек. Дальше выстраиваете логику: Экстремум был 2 часа назад, 3 часа. Разность между экстремумами такая, интервал времени такой. Зачем эти усреднения, которые смазывают всю полезную информацию?
Как неоднозначный? Вот экстремум, Вы узнаёте об этом сразу, без задержек. Дальше выстраиваете логику: Экстремум был 2 часа назад, 3 часа. Разность между экстремумами такая, интервал времени такой. Зачем эти усреднения, которые смазывают всю полезную информацию?
Всё равно не понял ... :(:(:( Похоже подтупливаю не слабо ... :) Про какие экстремумы речь? Вы меня с кем-то путаете. Машка показывает именно текущий экстремум. Я вообще не сравниваю ничего с предыдущими ... Если Вы про упоминание про дивергенцию, то это сами можете проверить - дивергенция даёт статистическое преимущество.
Вообще-то сравниваю, но я это делаю только для определения стопов (это по Ганну вершины/основания).
Если речь идёт про "геометрический подход", то там вся логика выявления "мест возможных разворотов" построена на предыдущих движениях.
Странный Вы однако ... :)
Перечитайте внимательно все мои сообщения в данной ветке и я Вас уверяю сможете найти несколько реально работающих закономерностей. Вы скорее всего их просто не увидели, т.к. наверно только "... поржать, провести деструктивный диалог с местными гуру ..." сюда заходите.
С уважением, RomFil
Где Ваш мониторинг можно посмотреть, уважаемый раздаватель реально работающих закономерностей?
Где Ваш мониторинг можно посмотреть, уважаемый раздаватель реально работающих закономерностей?
Я ничего не продаю и ничего никому не обязан ни показывать, ни доказывать (с пеной у рта) ... Разве не так???
Всё что я изложил в ветке абсолютно бесплатно, так сказать безвозмездно ... :) Пользуйтесь. Но ведь нет всегда есть вот такие люди ...
Я таких всегда недолюбливаю, можно сказать презрение к ним испытываю - они хотят, чтобы им всё на блюдечке было предоставлено.
Информация имеется в ветке. Берём её (информацию) и проверяем своими руками или с помощью автоматизированного ПО или прочими методами - можете на крайний случай за копеечку небольшую нанять кого-нибудь грамотного если сами не можете. Подтвердилась закономерность, понравилась её отработка - записали и в рамку на видное место и стрегём с помощью этой закономерности бабосики. Не подтвердилась - в урну и дальше поиски ведём. Разве не так большинство из посетителей форумов посвященных форексу ведёт себя???
Что может быть проще-то ??? :):):)
Я ничего не продаю и ничего никому не обязан ни показывать, ни доказывать (с пеной у рта) ... Разве не так???
Всё что я изложил в ветке абсолютно бесплатно, так сказать безвозмездно ... :) Пользуйтесь. Но ведь нет всегда есть вот такие люди ...
Я таких всегда недолюбливаю, можно сказать презрение к ним испытываю - они хотят, чтобы им всё на блюдечке было предоставлено.
Информация имеется в ветке. Берём её (информацию) и проверяем своими руками или с помощью автоматизированного ПО или прочими методами - можете на крайний случай за копеечку небольшую нанять кого-нибудь грамотного если сами не можете. Подтвердилась закономерность, понравилась её отработка - записали и в рамку на видное место и стрегём с помощью этой закономерности бабосики. Не подтвердилась - в урну и дальше поиски ведём. Разве не так большинство из посетителей форумов посвященных форексу ведёт себя???
Что может быть проще-то ??? :):):)
А я не люблю мамкиных фантазеров. Которые скрещивают блохастик с машкой и бегают по форумам, кричат что они узрели истину.
Или проще говоря - дурят людям голову.
А я не люблю мамкиных фантазеров. Которые скрещивают блохастик с машкой и бегают по форумам, кричат что они узрели истину.
Или проще говоря - дурят людям голову.
Special for you ...:):):)
Рис1. Утренний драйв ... :)
Рис2. За два дня отработки нового алгоритма на машке в качестве сигнала открытия позиций.
Также в одностороннем порядке выхожу из дискуссии по поводу "мамкиных фантазеров". Впредь буду игнорировать Ваши сообщения. Всех благ.С уважением, RomFil