Ищем закономерности - страница 32
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Вы можете подробно описать Вашу идею. Не общими словами, а конкретика. Вы сказали важна форма волны, сила и направление. Развивайте мысль. Какие формы? Рисунки? Как измеряете силу? Мы это всё закодируем и проверим статистикой.
Вам - мировая известность, нам всем и Вам тоже - хорошая торговая стратегия.А поговорить за жизть мы попозже ещё успеем.
Показал вам направление куда копать, а раскладывать всё по полочкам не в моих интересах. Извините. Всё уже закодировано.
Мои идеи уже подхвачены. И никто сильно не хочет их афишировать. Видимо это не для широких масс.
Используйте кнопку вставить картинку, а так неудобно пользоваться вашей информацией.
Рисунки из поста #312
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Показал вам направление куда копать
Хорошо, Владимир.
Тогда прошу Вас учувствовать в ветке обсуждая закономерности, которые можно как-то описать логикой и запрограммировать. Слишком общие темы об устройстве рынка вовлекают других пользователей в споры и сильно засоряют ветку. Пожалуйста.
Добрый день всем.
Здравствуйте, Константин!
Спасибо за пост. Рад Вам. Много написано, почитаю вечером.
а так неудобно пользоваться вашей информацией.
+++
И ещё, друзья! Прошу вас когда вы отвечаете на чей-то пост, удаляйте основную часть текста собеседника. Оставляйте одну важную для вас фразу, на которую вы отвечаете. А то очень большие простыни повторяются.
Рисунки из поста
Спасибо
Хорошо, Владимир.
Тогда прошу Вас учувствовать в ветке обсуждая закономерности, которые можно как-то описать логикой и запрограммировать. Слишком общие темы об устройстве рынка вовлекают других пользователей в споры и сильно засоряют ветку. Пожалуйста.
Пожалуйста. Вот вам закономерность по которой легко можно входить в рынок.
Проводите трендовую линию по вершинам баров(фракталам как кому нравиться) и паралельно по закрытиям баров.
При достижении цены в такой коридорчик открываете ордер в противоположную сторону.
Вот как на картинке это выглядит. Можете запрограммировать. Готовая ТС.
Два изо для наглядности.
Используйте кнопку вставить картинку, а так неудобно пользоваться вашей информацией.
не знаю почему, но у меня эта кнопка отсутствует. Изначально конечно хотел сделать как вы говорите
Вероятно эта возможность зависит от поинтов рейтинга пользователя. Я также использую метод "скопировать картинку в буфер", а затем вставить прямо в сообщение (CTRL+V). Но он тоже наверное работает только у пользователей с определенным рейтингом.Второй вариант - возможно зависит от браузера.