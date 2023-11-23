Ищем закономерности - страница 32

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Aleksei Stepanenko:

Вы можете подробно описать Вашу идею. Не общими словами, а конкретика. Вы сказали важна форма волны, сила и направление. Развивайте мысль. Какие формы? Рисунки? Как измеряете силу? Мы это всё закодируем и проверим статистикой.

Вам - мировая известность, нам всем и Вам тоже - хорошая торговая стратегия.

А поговорить за жизть мы попозже ещё успеем.

Показал вам направление куда копать, а раскладывать всё по полочкам не в моих интересах. Извините. Всё уже закодировано.

Мои идеи уже подхвачены. И никто сильно не хочет их афишировать. Видимо это не для широких масс.

 
Константин Л:


Используйте кнопку вставить картинку, а так неудобно пользоваться вашей информацией.


 

Рисунки из поста #312

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Ищем закономерности
Ищем закономерности
  • 2020.02.18
  • www.mql5.com
Привет, хлопцы! Предлагаю всем делиться найденными закономерностями...
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Uladzimir Izerski:

Показал вам направление куда копать

Хорошо, Владимир.

Тогда прошу Вас учувствовать в ветке обсуждая закономерности, которые можно как-то описать логикой и запрограммировать.  Слишком общие темы об устройстве рынка вовлекают других пользователей в споры и сильно засоряют ветку. Пожалуйста.

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Константин Л:

Добрый день всем.

Здравствуйте, Константин!

Спасибо за пост. Рад Вам. Много написано, почитаю вечером.

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khorosh:

 а так неудобно пользоваться вашей информацией.

+++

И ещё, друзья! Прошу вас когда вы отвечаете на чей-то пост, удаляйте основную часть текста собеседника. Оставляйте одну важную для вас фразу, на которую вы отвечаете. А то очень большие простыни повторяются.

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Vitaliy Maznev:

Рисунки из поста

Спасибо

 
Aleksei Stepanenko:

Хорошо, Владимир.

Тогда прошу Вас учувствовать в ветке обсуждая закономерности, которые можно как-то описать логикой и запрограммировать.  Слишком общие темы об устройстве рынка вовлекают других пользователей в споры и сильно засоряют ветку. Пожалуйста.

Пожалуйста. Вот вам закономерность по которой легко можно входить в рынок.

Проводите трендовую линию по вершинам баров(фракталам как кому нравиться) и паралельно по закрытиям баров.

При достижении цены в такой коридорчик открываете ордер в противоположную сторону.

Вот как на картинке это выглядит. Можете запрограммировать. Готовая ТС.

Два изо для наглядности.

M1_1

M1_2

 
khorosh:

Используйте кнопку вставить картинку, а так неудобно пользоваться вашей информацией.


не знаю почему, но у меня эта кнопка отсутствует. Изначально конечно хотел сделать как вы говорите
Файлы:
t.png  21 kb
 
Константин Л:
не знаю почему, но у меня эта кнопка отсутствует. Изначально конечно хотел сделать как вы говорите

Вероятно эта возможность зависит от поинтов рейтинга пользователя. Я также использую метод "скопировать картинку в буфер", а затем вставить прямо в сообщение (CTRL+V). Но он тоже наверное работает только у пользователей с определенным рейтингом.

Второй вариант - возможно зависит от браузера.
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