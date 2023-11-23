Ищем закономерности - страница 155
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Всем привет.
Вот вопрос всем знатокам. Куда движется пара вернее куда она пойдет дальше.?
Я не говорю про 10-30 п., а говорю про 100-200-300п.
Ваши варианты. Закономерности. Предчувствия)))
Всем привет.
Вот вопрос всем знатокам. Куда движется пара вернее куда она пойдет дальше.?
Я не говорю про 10-30 п., а говорю про 100-200-300п.
Ваши варианты. Закономерности. Предчувствия)))
Не зная что за инструмент и без обширного анализа, предыдущий минимум пробит, на первый взгляд вниз. А это к чему? делаем ставки?
Не зная что за инструмент и без обширного анализа, предыдущий минимум пробит, на первый взгляд вниз. А это к чему? делаем ставки?
Интересно мнение участников.
Потом скажу свое видение и цели по этой паре.Елена, поясните как это? Минимум пробит и вниз пойдет)
нынешний минимальный экстрим ниже предыдущего, последний максимум также ниже предыдущего, вниз ему дорожка
Хорошо, ваше мнение услышано)))
Кто следующий?
А в понедельник узнаем победителя :))
Скорее всего к концу следующей неделе.
Сегодня - завтра выскажут участники свое мнение а кто
был прав узнаем в конце недели
Ведь 100-300 и более п. за день цена вряд ли пройдет)))
Всем привет.
Вот вопрос всем знатокам. Куда движется пара вернее куда она пойдет дальше.?
Я не говорю про 10-30 п., а говорю про 100-200-300п.
Ваши варианты. Закономерности. Предчувствия)))
Aleksandr Yakovlev:
Куда движется пара вернее куда она пойдет дальше.?
Анализ:
ВСЕ индикаторы в плюсе, и значит - тренд вверх...
До какого уровня? ... - не знаю..., не вижу БУДУЩЕЕ... Жду разворот самого быстрого индикатора...
Анализ:
ВСЕ индикаторы в плюсе, и значит - тренд вверх...
До какого уровня? ... - не знаю..., не вижу БУДУЩЕЕ... Жду разворот самого быстрого индикатора...
Эээ, хорошо. Ваше мнение зачтено.Это уже интересно. Мнения разделились поровну.)))
Если сегодня еще хотя бы 2 участника выскажут свое мнение,
я тоже сегодня напишу свое