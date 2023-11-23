Ищем закономерности - страница 155

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Всем привет. 

Вот вопрос всем знатокам. Куда движется пара вернее куда она пойдет дальше.?

Я не говорю про 10-30 п., а говорю про 100-200-300п.

Ваши варианты. Закономерности. Предчувствия)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. 

Вот вопрос всем знатокам. Куда движется пара вернее куда она пойдет дальше.?

Я не говорю про 10-30 п., а говорю про 100-200-300п.

Ваши варианты. Закономерности. Предчувствия)))


Не зная что за инструмент и без обширного анализа, предыдущий минимум пробит, на первый взгляд вниз. А это к чему? делаем ставки?

 
ElenaVVT:

Не зная что за инструмент и без обширного анализа, предыдущий минимум пробит, на первый взгляд вниз. А это к чему? делаем ставки?

Интересно мнение участников.

Потом скажу свое видение и цели по этой паре.

Елена, поясните как это? Минимум пробит и вниз пойдет)
 
нынешний минимальный экстрим ниже предыдущего, последний максимум также ниже предыдущего, вниз ему дорожка 
 
ElenaVVT:
нынешний минимальный экстрим ниже предыдущего, последний максимум также ниже предыдущего, вниз ему дорожка 

Хорошо, ваше мнение услышано)))

Кто следующий?

 
А в понедельник узнаем победителя :))
 
ElenaVVT:
А в понедельник узнаем победителя :))

Скорее всего к концу следующей неделе.

Сегодня - завтра выскажут участники свое мнение а кто

был прав узнаем в конце недели

Ведь 100-300 и более п. за день цена вряд ли пройдет)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. 

Вот вопрос всем знатокам. Куда движется пара вернее куда она пойдет дальше.?

Я не говорю про 10-30 п., а говорю про 100-200-300п.

Ваши варианты. Закономерности. Предчувствия)))


Леха, есть одна закономерность, куда бы ты не поставил, сольешь. Это 100%
 

Aleksandr Yakovlev:

Куда движется пара вернее куда она пойдет дальше.?


Анализ:


ВСЕ индикаторы в плюсе, и значит - тренд вверх...

До какого уровня? ...  - не знаю..., не вижу БУДУЩЕЕ...  Жду разворот самого быстрого индикатора...

 
Serqey Nikitin:

Анализ:


ВСЕ индикаторы в плюсе, и значит - тренд вверх...

До какого уровня? ...  - не знаю..., не вижу БУДУЩЕЕ...  Жду разворот самого быстрого индикатора...

Эээ, хорошо. Ваше мнение зачтено.Это уже интересно. Мнения разделились поровну.)))

Если сегодня еще хотя бы 2 участника выскажут свое мнение, 

я тоже сегодня напишу свое

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