Ищем закономерности - страница 71
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закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.
это форвард. полный форвард.
))
))
Мне 28
А что, в 2000х еще паяли Спектрумы? Вро-де бы тогда уже на сегах и плейстейшенах висели. Даже денди уже перешагнули. У меня в 2002м уже стоял Пентиум III.
Это просто куча срабатываний малых стопов и одна или пару сделок в прибыль - теория вероятностей, а не форвард)) если событие должно случиться оно рано или поздно случится)))
Тов. Че.
Срабатывание стопов происходит на удивительно понятных уровнях.Там где самая большая ликвидность.
Слушайте, ребята. Только с возрастом понимаешь, что не нужно ничего бояться, и просто отжигать надо по-полной. Раньше в юности, молодости всегда думаешь, вот неудобно, вот что подумают, вот к девушке подойти стесняюсь. А теперь нет этих проблем, эх сейчас в те годы бы, вот развернулся
Слушайте, ребята. Только с возрастом понимаешь что не нужно ничего бояться, и просто отжигать надо по полной. Раньше в юности, молодости всегда думаешь, вот неудобно, вот что подумают, вот к девушке подойти стесняюсь. А теперь нет этих проблем, эх сейчас в те годы бы, вот развернулся
Так всёёёё спереди. Стремись.))
На рынках тоже.
))
))
Так всёёёё спереди. Стремись.))
На рынках тоже.
Ну я имел ввиду девушек
Теперь жена, дети.
да перья похожи :)
Но уровень общения совершенно разный. Там курица не той породы)))
да перья похожи :)
Да, только перья. Но логика разная у вас, то то иногда читаю вас вроде все адекватно, потом бац полная противоположность. ;)