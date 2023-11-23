Ищем закономерности - страница 71

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Anatolii Zainchkovskii:

закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.

 это форвард. полный форвард.

Это просто куча срабатываний малых стопов и одна или пару сделок в прибыль - теория вероятностей, а не форвард)) если событие должно случиться оно рано или поздно случится)))
 

))

)) 1

 
Aleksei Stepanenko:

Мне 28

А что, в 2000х еще паяли Спектрумы? Вро-де бы тогда уже на сегах и плейстейшенах висели. Даже денди уже перешагнули. У меня в 2002м уже стоял Пентиум III.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Это просто куча срабатываний малых стопов и одна или пару сделок в прибыль - теория вероятностей, а не форвард)) если событие должно случиться оно рано или поздно случится)))

Тов. Че.

Срабатывание стопов происходит на удивительно понятных уровнях.Там где самая большая ликвидность.

[Удален]  

Слушайте, ребята. Только с возрастом понимаешь, что не нужно ничего бояться, и просто отжигать надо по-полной. Раньше в юности, молодости всегда думаешь, вот неудобно, вот что подумают, вот к девушке подойти стесняюсь. А теперь нет этих проблем, эх сейчас в те годы бы, вот развернулся

 
Aleksei Stepanenko:

Слушайте, ребята. Только с возрастом понимаешь что не нужно ничего бояться, и просто отжигать надо по полной. Раньше в юности, молодости всегда думаешь, вот неудобно, вот что подумают, вот к девушке подойти стесняюсь. А теперь нет этих проблем, эх сейчас в те годы бы, вот развернулся

Так всёёёё спереди. Стремись.))

На рынках тоже.

[Удален]  
Martingeil:

))

))

да перья похожи :)
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Так всёёёё спереди. Стремись.))

На рынках тоже.

Ну я имел ввиду девушек

Теперь жена, дети.

 
Aleksei Stepanenko:
да перья похожи :)

Но уровень общения совершенно разный. Там курица не той породы)))

 
Aleksei Stepanenko:
да перья похожи :)

Да, только перья. Но логика разная у вас, то то иногда читаю вас вроде все адекватно, потом бац полная противоположность. ;)

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