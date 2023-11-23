Ищем закономерности - страница 100
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Видимо ушел на завод, просит не беспокоить.
Ты-то куда лезешь, сибирский валенок?! Это не твое дело. Это наш личный спор с любителем картофеля.
:))) Готовь стэйт к концу марта, картофелеед. Будем сравнивать.
:))) Я думал ты в "Тихом Доме" после сделок по евро против тренда.
Пока здесь спрошу ещё раз, подскажи что за распределение - есть отрезки времени равномерные, на них попадает или не попадает событие.
:))) Я думал ты в "Тихом Доме" после сделок по евро против тренда.
Пока здесь спрошу ещё раз, подскажи что за распределение - есть отрезки времени равномерные, на них попадает или не попадает событие.
:))) В Тихий Дом не надо торопиться.
Насчет событий... На рынке нет и быть не может равномерного времени. Если нет мне доверия, то хотя бы надо обратиться к исследованиям fxsaber'a (Гарибальдийца, проще говоря...). Тот в своих ТС использует Ask, Bid и Time измеряемое в мс, утверждая, что именно во времени скрыт Грааль. Я с ним согласен - тут он абсолютно прав.
Последняя сделка в скользящем окне = сутки, но с неравномерным считыванием котировок:
Остается только удивляться - насколько рынок точен, зависим от временных циклов и, разумеется, совсем не случаен...
Помнится, он писал, что работает в энергетике. Стало быть он из чубайсовских, что означает специфическую смесь из любви к халяве и чувства собственного превосходства.
Эх, Алёша... Лопух ты лопоухий, что еще сказать... Тыщу раз тебе предлагалось, читая Библию, принять участие в поисках Грааля... Ведь ты, похоже, поумнее чем Бас... Ладно, от расходов Бог избавил - изучай далее теорвер. Да поможет тебе Бог.
Веди себя прилично, "физик", и не обзывайся.
Веди себя прилично, "физик", и не обзывайся.
Слушаюсь :)))
Однако, без таких как Баскаков и Бас (полоумного деда и его такого же сына) форум значительно чище. А я чё? Попросят - уйду, раз не нужен...
Слушаюсь :)))
Однако, без таких как Баскаков и Бас (полоумного деда и его такого же сына) форум значительно чище. А я чё? Попросят - уйду, раз не нужен...
Я тут и до этого писал раз в месяц.
Допустим, стал он "чище" - и что?
Я тут и до этого писал раз в месяц.
Допустим, стал он "чище" - и что?
Согласен. Пока - ничего. Но, есть Vladimir, fxsaber,... Кто-то там в теме МО объявился с результатами. Есть на кого равняться. Форуму - быть, со мной или без меня, неважно.