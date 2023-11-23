Ищем закономерности - страница 100

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sibirqk:

Видимо ушел на завод, просит не беспокоить.

Ты-то куда лезешь, сибирский валенок?! Это не твое дело. Это наш личный спор с любителем картофеля.

 
Alexander_K2:

:))) Готовь стэйт к концу марта, картофелеед. Будем сравнивать.

:))) Я думал ты в "Тихом Доме" после сделок по евро против тренда.


Пока здесь спрошу ещё раз, подскажи что за распределение - есть отрезки времени равномерные, на них попадает или не попадает событие.

 
Evgeniy Chumakov:

:))) Я думал ты в "Тихом Доме" после сделок по евро против тренда.


Пока здесь спрошу ещё раз, подскажи что за распределение - есть отрезки времени равномерные, на них попадает или не попадает событие.

:))) В Тихий Дом не надо торопиться.

Насчет событий... На рынке нет и быть не может равномерного времени. Если нет мне доверия, то хотя бы надо обратиться к исследованиям fxsaber'a (Гарибальдийца, проще говоря...). Тот в своих ТС использует Ask, Bid и Time измеряемое в мс, утверждая, что именно во времени скрыт Грааль. Я с ним согласен - тут он абсолютно прав.

 

Последняя сделка в скользящем окне = сутки, но с неравномерным считыванием котировок:

Остается только удивляться - насколько рынок точен, зависим от временных циклов и, разумеется, совсем не случаен...

 
Aleksey Nikolayev:

Помнится, он писал, что работает в энергетике. Стало быть он из чубайсовских, что означает специфическую смесь из любви к халяве и чувства собственного превосходства. 

Эх, Алёша... Лопух ты лопоухий, что еще сказать... Тыщу раз тебе предлагалось, читая Библию, принять участие в поисках Грааля... Ведь ты, похоже, поумнее чем Бас... Ладно, от расходов Бог избавил - изучай далее теорвер. Да поможет тебе Бог.

 
Деревенского дурачка Баса, кажись, забанили :)) Дай Бог - навсегда. Негоже лаптями лезть на рынок. Аминь.
 
Alexander_K2:

Веди себя прилично, "физик", и не обзывайся.

 
Дмитрий:

Веди себя прилично, "физик", и не обзывайся.

Слушаюсь :)))

Однако, без таких как Баскаков и Бас (полоумного деда и его такого же сына) форум значительно чище. А я чё? Попросят - уйду, раз не нужен...

 
Alexander_K2:

Слушаюсь :)))

Однако, без таких как Баскаков и Бас (полоумного деда и его такого же сына) форум значительно чище. А я чё? Попросят - уйду, раз не нужен...

Я тут и до этого писал раз в месяц.

Допустим, стал он "чище" - и что?

 
Дмитрий:

Я тут и до этого писал раз в месяц.

Допустим, стал он "чище" - и что?

Согласен. Пока - ничего. Но, есть Vladimir, fxsaber,... Кто-то там в теме МО объявился с результатами. Есть на кого равняться. Форуму - быть, со мной или без меня, неважно.

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