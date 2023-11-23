Ищем закономерности - страница 119

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Alexander_K2:

Мне вот так писАли какие-то инопланетяне:

"Дополнительное условие, если направление бара не совпадает с предыдущим то бар не закрывается, если совпадает то закрывается...
Таким образом разворот происходит лишь со второго бара в обратную сторону, если же попадаем на пилу то она вся поглощается в одном баре."

Я ничего из этого текста не понял, но относился он к рейндж-барам...

PS Или к равнотиковым барам... Спустя годы не разберешь и спросить уже не у кого...


Я так понял


 
Alexander_K2:

Мне вот так писАли какие-то инопланетяне:

"Дополнительное условие, если направление бара не совпадает с предыдущим то бар не закрывается, если совпадает то закрывается...
Таким образом разворот происходит лишь со второго бара в обратную сторону, если же попадаем на пилу то она вся поглощается в одном баре."


Есть такая штука - график трехлинейного прорыва, это что то типа него получается.   В Metastock  один из стандартных способов отображения.  То что описано - график "трехлинейного" прорыва с параметром "2"      Возможно ошибаюсь,  но  вроде по описанию - это оно.

 
Wizard2018:

Есть такая штука - график трехлинейного прорыва, это что то типа него получается.   В Metastock  один из стандартных способов отображения.  То что описано - график "трехлинейного" прорыва с параметром "2"      Возможно ошибаюсь,  но  вроде по описанию - это оно.

Ничего не могу сказать, Волшебник... Иногда встречаю на форуме какие-то идеи и вспоминаю, что кто-то когда-то мне писАл в ЛС что-то подобное... Вот были времена! Люди стремились помогать друг другу, хоть и под большим секретом...

 
Alexander_K2:

Мне вот так писАли какие-то инопланетяне:

"Дополнительное условие, если направление бара не совпадает с предыдущим то бар не закрывается, если совпадает то закрывается...
Таким образом разворот происходит лишь со второго бара в обратную сторону, если же попадаем на пилу то она вся поглощается в одном баре."

Я ничего из этого текста не понял, но относился он к рейндж-барам...

PS Или к равнотиковым барам... Спустя годы не разберешь и спросить уже не у кого...

Это описание графика ренко.

[Удален]  

Ну, вот Уладзимир, всё мы думаем одинаково. Переполошили тут народ.

Тренд состоит из волн, волны - это есть маленькие тренды. Кто говорил что это не так? Есть небольшие различия, но это дело вкуса, веры и убеждения.

Для измерения тренда необходим какой-то способ регистрации начала тренда и регистрации отката волны. Возможны два способа: регистрация при помощи пройденного расстояния и измерение интервалом времени. Я отдаю предпочтение времени. Оно не зависит от пунктов конкретного инструмента. Время для всех одно. Поэтому мой нюанс заключается в том, что я определяю тренд по периодичности обновления его экстремума. Если обновление слишком долго затянулось, то считаю что тренда в этом направлении нет.

То что касается его волн. Зиг-заг просто рисует одно колено за другим, но волны тренда немного другое. Если не произошло обновление экстремума предыдущей волны, то текущей волны тренда пока не существует, хотя зиг-заг уже нарисовал по горизонтали несколько штук своих колен.

И еще, не всегда откат волны тренда вверх должен быть выше предыдущего, часто бывает, что цена опускается ниже предыдущего отката, но затем продолжает свой путь вверх.

Вот такие дела.

[Удален]  
MakarFX:

Вот, для размышления, на скорую руку:

приблизительно 80% дней проходит 60% ADR.

Макар, это интересно, подумаю об этом.

 
hoster:
С таким "определением" тренда , любой ваш мониторинг обречен, не мучайтесь

 Дайте другое определение. 

[Удален]  
Martingeil:

Я же писал уже, неделя<==>день, итд вниз.

Мартин, вопрос о циклах в силе. Как Вы это видите? Интересно.
 
Aleksei Stepanenko:

Макар, это интересно, подумаю об этом.

Я завтра начну тестить руками.
 

Фунт Н4, Зигзаг 12.5.3, с 01.2017, торговля лимитами, внутрь каждого пика.

Трендовыми движениями не пахнет как-то (иначе эквити постоянно клонилась вниз). Это к вопросу о вычислении трендов с помощью ЗЗ.

ЗЗ

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