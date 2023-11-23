Ищем закономерности - страница 119
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Мне вот так писАли какие-то инопланетяне:
"Дополнительное условие, если направление бара не совпадает с предыдущим то бар не закрывается, если совпадает то закрывается...
Таким образом разворот происходит лишь со второго бара в обратную сторону, если же попадаем на пилу то она вся поглощается в одном баре."
Я ничего из этого текста не понял, но относился он к рейндж-барам...PS Или к равнотиковым барам... Спустя годы не разберешь и спросить уже не у кого...
Я так понял
Мне вот так писАли какие-то инопланетяне:
"Дополнительное условие, если направление бара не совпадает с предыдущим то бар не закрывается, если совпадает то закрывается...
Таким образом разворот происходит лишь со второго бара в обратную сторону, если же попадаем на пилу то она вся поглощается в одном баре."
Есть такая штука - график трехлинейного прорыва, это что то типа него получается. В Metastock один из стандартных способов отображения. То что описано - график "трехлинейного" прорыва с параметром "2" Возможно ошибаюсь, но вроде по описанию - это оно.
Есть такая штука - график трехлинейного прорыва, это что то типа него получается. В Metastock один из стандартных способов отображения. То что описано - график "трехлинейного" прорыва с параметром "2" Возможно ошибаюсь, но вроде по описанию - это оно.
Ничего не могу сказать, Волшебник... Иногда встречаю на форуме какие-то идеи и вспоминаю, что кто-то когда-то мне писАл в ЛС что-то подобное... Вот были времена! Люди стремились помогать друг другу, хоть и под большим секретом...
Мне вот так писАли какие-то инопланетяне:
"Дополнительное условие, если направление бара не совпадает с предыдущим то бар не закрывается, если совпадает то закрывается...
Таким образом разворот происходит лишь со второго бара в обратную сторону, если же попадаем на пилу то она вся поглощается в одном баре."
Я ничего из этого текста не понял, но относился он к рейндж-барам...PS Или к равнотиковым барам... Спустя годы не разберешь и спросить уже не у кого...
Это описание графика ренко.
Ну, вот Уладзимир, всё мы думаем одинаково. Переполошили тут народ.
Тренд состоит из волн, волны - это есть маленькие тренды. Кто говорил что это не так? Есть небольшие различия, но это дело вкуса, веры и убеждения.
Для измерения тренда необходим какой-то способ регистрации начала тренда и регистрации отката волны. Возможны два способа: регистрация при помощи пройденного расстояния и измерение интервалом времени. Я отдаю предпочтение времени. Оно не зависит от пунктов конкретного инструмента. Время для всех одно. Поэтому мой нюанс заключается в том, что я определяю тренд по периодичности обновления его экстремума. Если обновление слишком долго затянулось, то считаю что тренда в этом направлении нет.
То что касается его волн. Зиг-заг просто рисует одно колено за другим, но волны тренда немного другое. Если не произошло обновление экстремума предыдущей волны, то текущей волны тренда пока не существует, хотя зиг-заг уже нарисовал по горизонтали несколько штук своих колен.
И еще, не всегда откат волны тренда вверх должен быть выше предыдущего, часто бывает, что цена опускается ниже предыдущего отката, но затем продолжает свой путь вверх.
Вот такие дела.
Вот, для размышления, на скорую руку:
приблизительно 80% дней проходит 60% ADR.
Макар, это интересно, подумаю об этом.
С таким "определением" тренда , любой ваш мониторинг обречен, не мучайтесь
Дайте другое определение.
Я же писал уже, неделя<==>день, итд вниз.
Макар, это интересно, подумаю об этом.
Фунт Н4, Зигзаг 12.5.3, с 01.2017, торговля лимитами, внутрь каждого пика.
Трендовыми движениями не пахнет как-то (иначе эквити постоянно клонилась вниз). Это к вопросу о вычислении трендов с помощью ЗЗ.