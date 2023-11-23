Ищем закономерности - страница 156

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Serqey Nikitin:

Анализ:


 не вижу БУДУЩЕЕ...  

Это плохо для трейдера. Надо видеть. По крайней мере учиться.

 
Aleksandr Yakovlev:

Это плохо для трейдера. Надо видеть. По крайней мере учиться.

Не всем же быть экстрасенсами и прорицателями...

Кстати, это не мешает получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...

 
Serqey Nikitin:

Не всем же быть экстрасенсами и прорицателями...

Кстати, это не мешает получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...

Без проблем)

 
народ при чем здесь закономерности... вам в другие ветки флет и тренд баблакос... зачем вы здесь.... флуд это все здесь.
 
Valeriy Yastremskiy:
народ при чем здесь закономерности... вам в другие ветки флет и тренд баблакос... зачем вы здесь.... флуд это все здесь.

Эй, чувак, определись уже, а то мечешься из стороны в сторону.

Почитай свои посты 1537, 1538

И прочитай ветку для начала.

 
Valeriy Yastremskiy:
народ при чем здесь закономерности... вам в другие ветки флет и тренд баблакос... зачем вы здесь.... флуд это все здесь.

Для тех, кто не в теме, поясню:

тренд и флэт относятся к закономерностям рынка...

 
Тренд вверх. Но цена сейчас находится на сильном уровне сопротивления, поэтому вполне может отскочить вниз.
 
khorosh:
Тренд вверх. Но цена сейчас находится на сильном уровне сопротивления, поэтому вполне может отскочить вниз.

Спасибо за мнение. Еще бы 1 участник высказался.

 
khorosh:
Тренд вверх. Но цена сейчас находится на сильном уровне сопротивления, поэтому вполне может отскочить вниз.
Вполне возможно...  Пилообразный закон движения валют никто не отменял, и откат может быть большим...
 
khorosh:
Тренд вверх. Но цена сейчас находится на сильном уровне сопротивления, поэтому вполне может отскочить вниз.

Вот уровень сопротивления.


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