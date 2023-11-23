Ищем закономерности - страница 156
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Анализ:
не вижу БУДУЩЕЕ...
Это плохо для трейдера. Надо видеть. По крайней мере учиться.
Это плохо для трейдера. Надо видеть. По крайней мере учиться.
Не всем же быть экстрасенсами и прорицателями...
Кстати, это не мешает получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...
Не всем же быть экстрасенсами и прорицателями...
Кстати, это не мешает получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...
Без проблем)
народ при чем здесь закономерности... вам в другие ветки флет и тренд баблакос... зачем вы здесь.... флуд это все здесь.
Эй, чувак, определись уже, а то мечешься из стороны в сторону.
Почитай свои посты 1537, 1538
И прочитай ветку для начала.
народ при чем здесь закономерности... вам в другие ветки флет и тренд баблакос... зачем вы здесь.... флуд это все здесь.
Для тех, кто не в теме, поясню:
тренд и флэт относятся к закономерностям рынка...
Тренд вверх. Но цена сейчас находится на сильном уровне сопротивления, поэтому вполне может отскочить вниз.
Спасибо за мнение. Еще бы 1 участник высказался.
Тренд вверх. Но цена сейчас находится на сильном уровне сопротивления, поэтому вполне может отскочить вниз.
Тренд вверх. Но цена сейчас находится на сильном уровне сопротивления, поэтому вполне может отскочить вниз.
Вот уровень сопротивления.