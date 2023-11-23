Ищем закономерности - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если бы эти 4 000 человек играли в орлянку, то процент успешных счетов был бы таким же.
так чем форекс отличается от орлянки?
если посмотреть Сигналы, то там процент успешных счетов: 1%.
если бы эти 4 000 человек играли в орлянку, то процент успешных счетов был бы таким же.
так чем форекс отличается от орлянки?
Форекс это как музыкальный инструмент. Дали всем инструменты, ноты, а играть на нем не умеют. Только единицы, как и во всё остальном.
лучше подпишитесь на лучший сигнал.
чтобы найти закономерность это 10 лет нужно потратить. а время - это деньги, за 10 лет на работе 60 000 долларов можно заработать. будете искать закономерности - 60 000 долларов недозаработаете.
а сигнал всего лишь 30 долларов стоит.
или вы не верите в сигналы? считаете, что нормальный трейдер сигнал размещать не будет, так как на них много не заработаешь? ну тогда выберите лучший памм-счет.
и через несколько месяцев инвестирования в паммы/сигналы, поймете есть на форексе стабильные системы или нету.
а зачем вам искать закономерности?
лучше подпишитесь на лучший сигнал.
чтобы найти закономерность это 10 лет нужно потратить. а время - это деньги, за 10 лет на работе 60 000 долларов можно заработать. будете искать закономерности - 60 000 долларов недозаработаете.
а сигнал всего лишь 30 долларов стоит.
или вы не верите в сигналы? считаете, что нормальный трейдер сигнал размещать не будет, так как на них много не заработаешь? ну тогда выберите лучший памм-счет.
и через несколько месяцев инвестирования в паммы/сигналы, поймете есть на форексе стабильные системы или нету.
У меня своих закономерностей пруд-пруди. Беда в том, что они сами по себе прибыль не приносят. Нужен комплексный подход. Нужна стратегия.
Тут ребята со свежими силами пришли. Интересно послушать.
На работу многие ходят, а по вечерам на форексе сидят. Одно другому не мешает.
На форексе сидят фанатики, никому не мешают. И пусть сидят.)
Привет, хлопцы! Предлагаю всем делиться найденными закономерностями. Не в смысле тренд наш френд, а менее очевидными нюансами, которые вам вдруг стали очевидны. То есть требуются ваш личный опыт, а не теория из учебника. Поскольку этот поиск похож на мозговой штурм, то критика в этот момент вредна и может отбить инициативу. Поэтому, если чьё-то выссказывание вам показалось глупым или банальным, не критикуйте, просто предложите свой взгляд. Поддерживайте друг друга. Возможны любые мысли даже неформализованные, на уровне предчувствий. В общем, велкам!
Тоже нашёл, одну закономерность - как точку пробивает, значит не пойдёт, в ту сторону
это индикатор https://www.mql5.com/ru/code/392 и добавил в него фильтр этого индикатора https://www.mql5.com/ru/code/27570
У меня своих закономерностей пруд-пруди.
По большому счету Трейдера интересуют всего лишь две ТОЧКИ на ценовом графике: это ТОЧКА разворота цены ВНИЗ и ТОЧКА разворота цены ВВЕРХ...
Все остальное - это мелочь, не заслуживающая внимания...
ПРИМЕР:
И это точка не обязательно очень точная... Для получения СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ этого вполне достаточно...
По большому счету Трейдера интересуют всего лишь две ТОЧКИ на ценовом графике: это ТОЧКА разворота цены ВНИЗ и ТОЧКА разворота цены ВВЕРХ...
Все остальное - это мелочь, не заслуживающая внимания...
ПРИМЕР:
И это точка не обязательно очень точная... Для получения СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ этого вполне достаточно...
По большому счету Трейдера интересуют всего лишь две ТОЧКИ на ценовом графике: это ТОЧКА разворота цены ВНИЗ и ТОЧКА разворота цены ВВЕРХ...
Все остальное - это мелочь, не заслуживающая внимания...
ПРИМЕР:
И это точка не обязательно очень точная... Для получения СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ этого вполне достаточно...
Замечательно подмечено про точки.++
согласен свами на все 100 - вот я, ищу эти точки, которые будут фильтроваться Индикаторами и один из них, будет выдавать - только две точки
Индикатор это производная от цены. Точность предсказания в нём никакоЁ.
Давно пришел к выводу, что графический анализ на уровень выше индикаторного.