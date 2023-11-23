Ищем закономерности - страница 92
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уровень я не сам придумал - высчитал:
Чтобы преодолеть отметку прибыльных ордеров в 50% вам придется учитывать уровни в 50%, а это можно посчитать всегда верно только с помощью кластерной волатильности строго по времени.
Не нужно ничего выдумывать - все проще чем кажется.
Удачи Вам!
Понятно. Спасибо.
Это да, на вас внимания никто не обращает, мыслей-то нет
Можно ещё в индикаторе гистограммы добавить разные дельты
Да, хорошая идея. Похожу, подумаю. Сейчас пока с Чингизом индикатор разбираю.
Да, хорошая идея. Похожу, подумаю. Сейчас пока с Чингизом индикатор разбираю.
Кстати не знаешь как в mql4 менять цвет линии или гистограммы без дополнительных буфферов?
Это говно как всегда из поттешка в лс гадит.
Да ладно вам, друзья, обижаться друг на друга. Владимир, ну не подначивайте Уладзимира. Забудьте прямо на время его, нет его, это не он, это другой человек! Давайте лучше о деле поговорим, Вам же есть что рассказать. Ну давайте, Владимир.
Да заполонили дилетанты все ветки уже
Да заполонили дилетанты все ветки уже
а ты надо думать профи )
Кстати не знаешь как в mql4 менять цвет линии или гистограммы без дополнительных буфферов?