Ищем закономерности - страница 92

Новый комментарий
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

уровень я не сам придумал - высчитал:



Чтобы преодолеть отметку прибыльных ордеров в 50% вам придется учитывать уровни в 50%, а это можно посчитать всегда верно только с помощью кластерной волатильности строго по времени.

Не нужно ничего выдумывать - все проще чем кажется.

Удачи Вам!

Понятно. Спасибо.

 
Vladimir Baskakov:
Это да, на вас внимания никто не обращает, мыслей-то нет
Ув. модераторы, я бы мог этому существу ответить в грубой форме, но делать этого не буду.  Но неужели вы не видите, что это за человек.
[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

Можно ещё в индикаторе гистограммы добавить разные дельты

Да, хорошая идея. Похожу, подумаю. Сейчас пока с Чингизом индикатор разбираю.

 
Aleksei Stepanenko:

Да, хорошая идея. Похожу, подумаю. Сейчас пока с Чингизом индикатор разбираю.


Кстати не знаешь как в mql4 менять цвет линии или гистограммы без дополнительных буфферов?

 

Это говно как всегда из поттешка в лс гадит.

[Удален]  
Да ладно вам, друзья, обижаться друг на друга. Владимир, ну не подначивайте Уладзимира. Забудьте прямо на время его, нет его, это не он, это другой человек! Давайте лучше о деле поговорим, Вам же есть что рассказать. Ну давайте, Владимир. 
[Удален]  
Aleksei Stepanenko:
Да ладно вам, друзья, обижаться друг на друга. Владимир, ну не подначивайте Уладзимира. Забудьте прямо на время его, нет его, это не он, это другой человек! Давайте лучше о деле поговорим, Вам же есть что рассказать. Ну давайте, Владимир. 
Да заполонили дилетанты все ветки уже
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Да заполонили дилетанты все ветки уже
Так мы все здесь как слепые котята, тыкаемся туда сюда, снаружи внутренних механизмов не видно, а внутрь никого не пускают. Вот и пытается каждый разобраться. Это такая область жизни, где профессионалов нет.
 
Vladimir Baskakov:
Да заполонили дилетанты все ветки уже

а ты надо думать профи )

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

Кстати не знаешь как в mql4 менять цвет линии или гистограммы без дополнительных буфферов?

Евгений, я сейчас попытался изменять цвет в SetIndexStyle по условию, не получилось. Цвет меняется полностью во всём буфере. Похоже идёт жесткая привязка. 
1...858687888990919293949596979899...306
Новый комментарий