Ищем закономерности - страница 99

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Alexander_K2:

Согласен. Вот с марта и начнем.

Что ж так уныло, Киса? Этот сигнал испортился, несите другой!
 
secret:
Что ж так уныло, Киса? Этот сигнал испортился, несите другой!

Видимо ушел на завод, просит не беспокоить.


"Я не хочу судьбу иную,
  Мне ни на что не променять
  Ту заводскую проходную,
  Что в люди вывела меня."

 
secret:
Что ж так уныло, Киса? Этот сигнал испортился, несите другой!
sibirqk:

Видимо ушел на завод, просит не беспокоить.


"Я не хочу судьбу иную,
  Мне ни на что не променять
  Ту заводскую проходную,
  Что в люди вывела меня."

Помнится, он писал, что работает в энергетике. Стало быть он из чубайсовских, что означает специфическую смесь из любви к халяве и чувства собственного превосходства. 

 
Martingeil:

Вы правы, со вчерашнего дня кручу верчу, и в пятерке пробовал, ничего не нашел. По моему там нет формулы :)


Вот на тему тиков картинка. Что-то вроде плотности покупателей / продавцов. Вверху плотность покупок / внизу продаж.  Как видно если плотность покупок выше , то свечка как правило вверх, но бывает и наоборот. Как использовать не думал.

 
Evgeniy Chumakov:


  Как видно если плотность покупок выше , то свечка как правило вверх, но бывает и наоборот. Как использовать не думал.

Никак. :)

 
Evgeniy Chumakov:

 Что-то вроде плотности покупателей / продавцов. Вверху плотность покупок / внизу продаж.  

Что означает и как рассчитывается данная плотность если не секрет?

Кол-во ап/даун тиков на высоту (hi-lo) бара?

 
Grigori.S.B:


Кол-во ап/даун тиков на высоту (hi-lo) бара?


Нет, не так.

 
Evgeniy Chumakov:


Вот на тему тиков картинка. Что-то вроде плотности покупателей / продавцов. Вверху плотность покупок / внизу продаж.  Как видно если плотность покупок выше , то свечка как правило вверх, но бывает и наоборот. Как использовать не думал.

Хотел использовать их, ничего не выходит, влияния тиков на процесс похожа на шум, интерпретировать  можно в любую сторону.

 
Evgeniy Chumakov:


Вот на тему тиков картинка. Что-то вроде плотности покупателей / продавцов. Вверху плотность покупок / внизу продаж.  Как видно если плотность покупок выше , то свечка как правило вверх, но бывает и наоборот. Как использовать не думал.

Доброе время суток!

Тоже как и все занимался как-то анализом тиков, даже индюшок один написал (см. вложение: один по тикам работает ***_М1, второй на основе свечей М1 работает для любого тайма). Индюшок показывает как бы дельту между продавцами и покупателями - формула расчёта простая.

Одну закономерность приметил, если текущая свеча вверх, а объёмы показывают что продавцов больше, т.е. вниз, то следующая свеча идёт в направлении продавцов. В обратную сторону - также. Работает субъективно в 60-65% случаев (может и больше) и только на следующую свечу.На больших таймах не проверял, т.к. тогда сильно на HFT сидел - а там на MT4 проблемы с тиками, их из истории не достать для анализа, а тестер по тикам врёт. С сервера Альпов достал историю тиков, но потом так руки и не дошли. Может кому пригодится - если что-то путёвое с этого получится, то не сочтите за наглость - поделитесь. :)

Потом данную тему забросил ... :( Вот вспомнил после опубликованного скрина.


С уважением, RomFil

P.S. Ещё одну закономерность вспомнил - Если дельта противоположна предыдущей свечи и уровнем больше раза в 2, то следующая свеча будет в направлении текущей. :)

Файлы:
ticksVOL.mq4  11 kb
ticksVOL_M1.mq4  9 kb
 
secret:
Что ж так уныло, Киса? Этот сигнал испортился, несите другой!

:))) Готовь стэйт к концу марта, картофелеед. Будем сравнивать.

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