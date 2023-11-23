Ищем закономерности - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен. Вот с марта и начнем.
Что ж так уныло, Киса? Этот сигнал испортился, несите другой!
Видимо ушел на завод, просит не беспокоить.
"Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня."
Что ж так уныло, Киса? Этот сигнал испортился, несите другой!
Видимо ушел на завод, просит не беспокоить.
"Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня."
Помнится, он писал, что работает в энергетике. Стало быть он из чубайсовских, что означает специфическую смесь из любви к халяве и чувства собственного превосходства.
Вы правы, со вчерашнего дня кручу верчу, и в пятерке пробовал, ничего не нашел. По моему там нет формулы :)
Вот на тему тиков картинка. Что-то вроде плотности покупателей / продавцов. Вверху плотность покупок / внизу продаж. Как видно если плотность покупок выше , то свечка как правило вверх, но бывает и наоборот. Как использовать не думал.
Как видно если плотность покупок выше , то свечка как правило вверх, но бывает и наоборот. Как использовать не думал.
Никак. :)
Что-то вроде плотности покупателей / продавцов. Вверху плотность покупок / внизу продаж.
Что означает и как рассчитывается данная плотность если не секрет?
Кол-во ап/даун тиков на высоту (hi-lo) бара?
Кол-во ап/даун тиков на высоту (hi-lo) бара?
Нет, не так.
Вот на тему тиков картинка. Что-то вроде плотности покупателей / продавцов. Вверху плотность покупок / внизу продаж. Как видно если плотность покупок выше , то свечка как правило вверх, но бывает и наоборот. Как использовать не думал.
Хотел использовать их, ничего не выходит, влияния тиков на процесс похожа на шум, интерпретировать можно в любую сторону.
Вот на тему тиков картинка. Что-то вроде плотности покупателей / продавцов. Вверху плотность покупок / внизу продаж. Как видно если плотность покупок выше , то свечка как правило вверх, но бывает и наоборот. Как использовать не думал.
Доброе время суток!
Тоже как и все занимался как-то анализом тиков, даже индюшок один написал (см. вложение: один по тикам работает ***_М1, второй на основе свечей М1 работает для любого тайма). Индюшок показывает как бы дельту между продавцами и покупателями - формула расчёта простая.
Одну закономерность приметил, если текущая свеча вверх, а объёмы показывают что продавцов больше, т.е. вниз, то следующая свеча идёт в направлении продавцов. В обратную сторону - также. Работает субъективно в 60-65% случаев (может и больше) и только на следующую свечу.На больших таймах не проверял, т.к. тогда сильно на HFT сидел - а там на MT4 проблемы с тиками, их из истории не достать для анализа, а тестер по тикам врёт. С сервера Альпов достал историю тиков, но потом так руки и не дошли. Может кому пригодится - если что-то путёвое с этого получится, то не сочтите за наглость - поделитесь. :)
Потом данную тему забросил ... :( Вот вспомнил после опубликованного скрина.
С уважением, RomFil
P.S. Ещё одну закономерность вспомнил - Если дельта противоположна предыдущей свечи и уровнем больше раза в 2, то следующая свеча будет в направлении текущей. :)
Что ж так уныло, Киса? Этот сигнал испортился, несите другой!
:))) Готовь стэйт к концу марта, картофелеед. Будем сравнивать.