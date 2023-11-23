Ищем закономерности - страница 253
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сам посуди
дневки
инструмент не важен
везде так
Дык, мы это и ловим.
В настройках простейшего индикатора есть 2 параметра, по умолчанию равных. Если тренд вверх, то параметр разворота - неделя. А если коррекция - то, извините, сутки. Попробуйте, думаю - понравится.
Алексей, время....
В моем понимании оно заканчивается при достижении финансового результата либо рестарт с поправками
в твоем - разворот/тренд
Алексей, время....
В моем понимании оно заканчивается при достижении финансового результата либо рестарт
в твоем - разворот/тренд
Оно не заканчивается. Просто, ты говоришь о времени, как об ограничении, я же говорю о нём, как о критерии.
В настройках простейшего индикатора есть 2 параметра, по умолчанию равных. Если тренд вверх, то параметр разворота - неделя. А если коррекция - то, извините, сутки. Попробуйте, думаю - понравится.
Кстати, не забудьте здесь написать. Ваше мнение здесь ценят.
сам посуди
дневки
инструмент не важен
везде так
рисуй объективно, и да, Ты наконец-то начал хоть что-то понимать (+-) - поздравляю Тебя.
главное это скромность :-) ну и поддержать уважаемого человека конечно...
В настройках простейшего индикатора есть 2 параметра, по умолчанию равных. Если тренд вверх, то параметр разворота - неделя. А если коррекция - то, извините, сутки. Попробуйте, думаю - понравится.
А у простейшего какое название?
А у простейшего какое название?
iSF12
iSF12
Т.е выходите в зависимости от упомянутых вами обстоятельств при появлении одного из кривых фракталов либо старшего, либо младшего?