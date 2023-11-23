Ищем закономерности - страница 253

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Renat Akhtyamov:

сам посуди

дневки

инструмент не важен

везде так

Дык, мы это и ловим. 

 
Алексей Тарабанов:

В настройках простейшего индикатора есть 2 параметра, по умолчанию равных. Если тренд вверх, то параметр разворота - неделя. А если коррекция - то, извините, сутки. Попробуйте, думаю - понравится. 

Алексей, время....

В моем понимании оно заканчивается при достижении финансового результата либо рестарт с поправками

в твоем - разворот/тренд

 
Renat Akhtyamov:

Алексей, время....

В моем понимании оно заканчивается при достижении финансового результата либо рестарт

в твоем - разворот/тренд

Оно не заканчивается. Просто, ты говоришь о времени, как об ограничении, я же говорю о нём, как о критерии. 

 
Алексей Тарабанов:

В настройках простейшего индикатора есть 2 параметра, по умолчанию равных. Если тренд вверх, то параметр разворота - неделя. А если коррекция - то, извините, сутки. Попробуйте, думаю - понравится. 

Кстати, не забудьте здесь написать. Ваше мнение здесь ценят. 

 
Renat Akhtyamov:

сам посуди

дневки

инструмент не важен

везде так

рисуй объективно, и да, Ты наконец-то начал хоть что-то понимать (+-) - поздравляю Тебя.

 

главное это скромность :-) ну и поддержать уважаемого человека конечно...

 
Ну, Вы, татары, даёте. 
 
Алексей Тарабанов:

В настройках простейшего индикатора есть 2 параметра, по умолчанию равных. Если тренд вверх, то параметр разворота - неделя. А если коррекция - то, извините, сутки. Попробуйте, думаю - понравится. 

А у простейшего какое название?

 
khorosh:

А у простейшего какое название?

iSF12

 
Алексей Тарабанов:

iSF12

Т.е выходите в зависимости от упомянутых вами обстоятельств при появлении одного из кривых фракталов либо старшего, либо младшего?

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