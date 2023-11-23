Ищем закономерности - страница 33

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И как получить деньги
 
DORINA60768491 ALBU:
И как получить деньги

Панаехать в Мааскву

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DORINA60768491 ALBU:
И как получить деньги

Нужно пройти очень длииинннныыыый путь. По другому никак, к сожалению.

 
Vitaliy Maznev:

Вероятно эта возможность зависит от поинтов рейтинга пользователя. Я также использую метод "скопировать картинку в буфер", а затем вставить прямо в сообщение (CTRL+V). Но он тоже наверное работает только у пользователей с определенным рейтингом.

Второй вариант - возможно зависит от браузера.

Зависит от рейтинга.

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Обновлённая версия индикатора Maznev Project Rails 2.0

Индикатор находит паттерн "Рельсы" в двух вариантах:
-2 свечи, это две длинные свечи подряд и противоположные по направлению,
-3 свечи, две крайние противоположны, средняя меньше крайних, и последняя поглотила первую.
Чтобы отключить один из вариантов, поставьте во входном параметре отрицательное число.


В индикаторе теперь четыре входных параметра:
-Сходство свечи паттерна и обычной, в процентах. Чем меньше процент, тем больше разница в размере, и тем реже встречается,
-Различия между 2-мя свечами паттерна, в процентах. Чем меньше процент, тем более одинаковый размер обеих свечей, и реже встречается,
-Различия между 3-мя свечами паттерна, в процентах. Чем меньше процент, тем меньше сумма трёх свечей разных направлений, и реже встречается,
-Количество баров истории в пределах которых находится среднее значение размера свечи.
 

Файлы:
Maznev_Project_Rails.mq4  15 kb
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Можно сделать, чтобы экстремум первой свечи был самым лучшим в течение N баров. Тогда увеличится вероятность получить разворотный паттерн, но это добавит ещё один входной параметр.

При этом на картинке выше останется только одна стрелка по середине, для примера.

 
Aleksei Stepanenko:

Можно сделать, чтобы экстремум первой свечи был самым лучшим в течение N баров. 

Это достаточно важный параметр. Я раньше хотел сказать, но не знал как это выразить. Вернее я плохо представляю какие условия можно прописать. В системе есть именно такое условие. Так, я посмотрел результаты, в общем-то бывают интересные отображения, но очень много ложняков. Причем очень опасных. Давайте попробуем добавить.

 

Господи, помоги найти закономерности!!!

Спаси, сохрани и помилуй...

Аминь.

 

Кстати. для верующих можно дополнить ЕА дополнительным функционалом. Например при открытии ордера можно воспроизводить звуки различных религиозных паттернов. Также визуализировать некоторые вещи тоже с религиозным контекстом. И сопровождать процесс открытия, трейлинга и остального тем же контентом. В ночном режиме можно переводить звуки на текст. В настройках выбор паттернов под любые религиозные потребности.

Причем для продвижения таких продуктов не потребуется даже особых вложений. Сейчас эпоха такая, что чем оригинальней когнитивный сдвиг. тем уникальней ощущает себя потребитель.

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Alexander_K2:

Александр, не отходите далеко, Вы будете окормлять нас!

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