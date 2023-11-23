Ищем закономерности - страница 33
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И как получить деньги
Панаехать в Мааскву
И как получить деньги
Нужно пройти очень длииинннныыыый путь. По другому никак, к сожалению.
Вероятно эта возможность зависит от поинтов рейтинга пользователя. Я также использую метод "скопировать картинку в буфер", а затем вставить прямо в сообщение (CTRL+V). Но он тоже наверное работает только у пользователей с определенным рейтингом.Второй вариант - возможно зависит от браузера.
Зависит от рейтинга.
Обновлённая версия индикатора Maznev Project Rails 2.0
Индикатор находит паттерн "Рельсы" в двух вариантах:
-2 свечи, это две длинные свечи подряд и противоположные по направлению,
-3 свечи, две крайние противоположны, средняя меньше крайних, и последняя поглотила первую.
Чтобы отключить один из вариантов, поставьте во входном параметре отрицательное число.
В индикаторе теперь четыре входных параметра:
-Сходство свечи паттерна и обычной, в процентах. Чем меньше процент, тем больше разница в размере, и тем реже встречается,
-Различия между 2-мя свечами паттерна, в процентах. Чем меньше процент, тем более одинаковый размер обеих свечей, и реже встречается,
-Различия между 3-мя свечами паттерна, в процентах. Чем меньше процент, тем меньше сумма трёх свечей разных направлений, и реже встречается,
-Количество баров истории в пределах которых находится среднее значение размера свечи.
Можно сделать, чтобы экстремум первой свечи был самым лучшим в течение N баров. Тогда увеличится вероятность получить разворотный паттерн, но это добавит ещё один входной параметр.
При этом на картинке выше останется только одна стрелка по середине, для примера.
Можно сделать, чтобы экстремум первой свечи был самым лучшим в течение N баров.
Это достаточно важный параметр. Я раньше хотел сказать, но не знал как это выразить. Вернее я плохо представляю какие условия можно прописать. В системе есть именно такое условие. Так, я посмотрел результаты, в общем-то бывают интересные отображения, но очень много ложняков. Причем очень опасных. Давайте попробуем добавить.
Господи, помоги найти закономерности!!!
Спаси, сохрани и помилуй...
Аминь.
Кстати. для верующих можно дополнить ЕА дополнительным функционалом. Например при открытии ордера можно воспроизводить звуки различных религиозных паттернов. Также визуализировать некоторые вещи тоже с религиозным контекстом. И сопровождать процесс открытия, трейлинга и остального тем же контентом. В ночном режиме можно переводить звуки на текст. В настройках выбор паттернов под любые религиозные потребности.
Причем для продвижения таких продуктов не потребуется даже особых вложений. Сейчас эпоха такая, что чем оригинальней когнитивный сдвиг. тем уникальней ощущает себя потребитель.
Александр, не отходите далеко, Вы будете окормлять нас!