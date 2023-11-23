Ищем закономерности - страница 238
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Не граальный))) .......
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Cмотря в какой момент этот прямоугольник рисуется и когда перерисовывается...
1. Рисуется с запаздыванием 1 бар.
2. Не перерисовывается никогда.
1. Рисуется с запаздыванием 1 бар.
2. Не перерисовывается никогда.
Он стирается и рисуется трендовая после пробития краев)
Он стирается и рисуется трендовая после пробития краев)
Понял, я о другом индикатореДобавил алерты в реальном времени по просьбе Лесоруба
Понял, я о другом индикаторе
В ZZTF я так его назвал нет прямоугольников вроде)
В ZZTF я так его назвал нет прямоугольников вроде)
Нарушаете авторские права )))
Разворотный фрактал - внешняя граница консолидации, точка отката - внутренняя. Можно рисовать прямоугольник до точки пробоя одной из этих границ. Дело вкуса и привычки.
Нарушаете авторские права )))
Разворотный фрактал - внешняя граница консолидации, точка отката - внутренняя. Можно рисовать прямоугольник до точки пробоя одной из этих границ. Дело вкуса и привычки.
Хорошо фрактал)
С разворотной точкой понятно, это экстремум на неком периоде, а вот точки отката предпочитаю брать с младших ТФ. На текущем грубее гораздо.
подскажите что лучше для сигнала взять из индикаторов?
Сегодня после полуночи по Гринвичу состоялся разворотный сигнал, при этом текущая трендовая уже была пробита. Ранее на текущей тенденции к росту еврика (точнее - к снижению доллара), такие сигналы формировались трижды на участках глубокой коррекции (красные ценовые метки).
Хорошо фрактал)
С разворотной точкой понятно, это экстремум на неком периоде, а вот точки отката предпочитаю брать с младших ТФ. На текущем грубее гораздо.
подскажите что лучше для сигнала взять из индикаторов?
Я показываю часовой график просто оттого, что он легче воспринимается при анализе недельных трендов.
Можете перейти на 15-минутки, увеличив левое крыло разворотного фрактала в 4 раза. Точность входа возрастёт, но появится больше ложных сигналов, большинство из которых отсечет своеобразная фильтрация текущими трендовыми.
Нужен не только разворотный сигнал, но и факт пробоя трендовой,- тогда начало глубокой коррекции, возможно - разворота.
Запаздывание сигнала - 1 бар графика, ну а для определения запаздывания подтверждающего его пробоя, нужно определиться, что именно считаем пробоем.