Ищем закономерности - страница 223
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Рена опять за свое =)
В смысле?
на рынке всегда сменяется два прямо таки абсолютно противоположных процесса.
используя один сливаешься на другом и наоборот вот и все.
только давай без пророчеств сегодня пожалуйста)))
Зорич, 60 месяцев назад ты говорил что занимаешь бабки и удваиваешь. Отдаёшь долг и снова удваиваешь. Привет!
превед
...
на рынке всегда сменяется два прямо таки абсолютно противоположных процесса.
используя один сливаешься на другом и наоборот вот и все.
только давай без пророчеств сегодня пожалуйста)))
Система должна кушать все направленное движение, от точки до точки. Флет - это рамки недостижения движения каких то целей. На самом деле это не так. Любое движение должно быть скушано. Убери рамки.
Мне вот просто интересно, когда выпуск из дет.сада настанет?)
Года-то идут)))
Только я уже три года это шоу "Голиафа и Давида" наблюдаю...
Я даже не знаю что сначала мне сделать, пожелать Тебе успехов или посочувствовать...
Пожелаю-ка я лучше успеха.
Хотя совершенно точно знаю чем все снова закончится...
Мне вот просто интересно, когда выпуск из дет.сада настанет?)
Года-то идут)))
Только я уже три года это шоу "Голиафа и Давида" наблюдаю...
Я даже не знаю что сначала мне сделать, пожелать Тебе успехов или посочувствовать...
Пожелаю-ка я лучше успеха.
Хотя совершенно точно знаю чем все снова закончится...
превед
...
Нет необходимости искать закономернось. Она есть, оссталось найти оптимальную выбореу. жду готовых к сотрудничеству программистов. Будем совершенствовать готовый советник прямо здесь, без каких либо секретов.
Нет необходимости искать закономернось. Она есть, оссталось найти оптимальную выбореу. жду готовых к сотрудничеству программистов. Будем совершенствовать готовый советник прямо здесь, без каких либо секретов.
Опишите вкратце идею пожалуйста