Ищем закономерности - страница 223

Новый комментарий
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Вправо XD

Рена опять за свое =)

В смысле? 
Флэт😂
Ещё немножко времени прошло с того момента. Прога шла в гору с огромным количеством недочётов. Просто представить себе не сможешь чо счас тама за системс 😀😀😀😀
 
Renat Akhtyamov:
В смысле? 
Флэт😂

на рынке всегда сменяется два прямо таки абсолютно противоположных процесса.

используя один сливаешься на другом и наоборот вот и все.

 

только давай без пророчеств сегодня пожалуйста)))

 
Renat Akhtyamov:
Зорич, 60 месяцев назад ты говорил что занимаешь бабки и удваиваешь. Отдаёшь долг и снова удваиваешь. Привет! 

 превед

...


 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

на рынке всегда сменяется два прямо таки абсолютно противоположных процесса.

используя один сливаешься на другом и наоборот вот и все.

 

только давай без пророчеств сегодня пожалуйста)))

Система должна кушать все направленное движение, от точки до точки. Флет - это рамки недостижения движением каких то рамочных субъективных целей. На самом деле это не так. Любое движение должно быть скушано. Убери  свои рамки и флет исчезнет
 
Renat Akhtyamov:
Система должна кушать все направленное движение, от точки до точки. Флет - это рамки недостижения движения каких то целей. На самом деле это не так. Любое движение должно быть скушано. Убери рамки. 

Мне вот просто интересно, когда выпуск из дет.сада настанет?)

Года-то идут))) 

Только я уже три года это шоу "Голиафа и Давида" наблюдаю...

Я даже не знаю что сначала мне сделать, пожелать Тебе успехов или посочувствовать...

Пожелаю-ка я лучше успеха.

Хотя совершенно точно знаю чем все снова закончится...

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Мне вот просто интересно, когда выпуск из дет.сада настанет?)

Года-то идут))) 

Только я уже три года это шоу "Голиафа и Давида" наблюдаю...

Я даже не знаю что сначала мне сделать, пожелать Тебе успехов или посочувствовать...

Пожелаю-ка я лучше успеха.

Хотя совершенно точно знаю чем все снова закончится...

Я не нуждаюсь ни в том ни в другом 😀😀😀 да и как бы ни в чем
Хочется добавить, что стабильность системы тоже является одним из неплохих качеств. Котировщик будет использовать любую неточность в расчётах исключительно в свою пользу. 
Например, если используется реинвест и при этом увеличится риск или стратегия хотя бы на пункт больше начнёт проигрывать, то реинвест состоится, 100%. Чем не закономерность? Попробуй на наживку, пообещай форе прогой открыть лот на всю котлету с учётом спреда где нибудь и понаблюдай. Это тебе станет примером подлинности всех моих рассказов. Я баловался таким для разгона депо, но не пользуюсь больше
 
Нет необходимости искать закономернось. Она есть, оссталось найти оптимальную выбореу.  жду готовых к сотрудничеству программистов. Будем совершенствовать готовый советник прямо здесь, без каких либо секретов.
 
zoritch:

 превед

...


Индикаторы у меня в прошлом, потому что на них только наглядность поведения цены. У меня была задача - разобраться и найти движкщую силу. 
 
Yousufkhodja Sultonov:
Нет необходимости искать закономернось. Она есть, оссталось найти оптимальную выбореу.  жду готовых к сотрудничеству программистов. Будем совершенствовать готовый советник прямо здесь, без каких либо секретов.
Если система работает на индикаторе, то остаётся доработать индикатор. То есть добавить в него алгоритм, моделирующий на исторических данных торговую систему и подбирающий объем выборки по наилучшему финансовому результату. По сути самооптимизация индикатора. Включает алгоритм самооптимизации советник по некому расписанию и задавая индикатору некий внешний булеаый параметр на старт и стоп оптимизации. 
 
Yousufkhodja Sultonov:
Нет необходимости искать закономернось. Она есть, оссталось найти оптимальную выбореу.  жду готовых к сотрудничеству программистов. Будем совершенствовать готовый советник прямо здесь, без каких либо секретов.

Опишите вкратце идею пожалуйста

1...216217218219220221222223224225226227228229230...306
Новый комментарий