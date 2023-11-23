Ищем закономерности - страница 8
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И всех призываю, не стесняйтесь. Нет ничего тайного, всё украдено до нас
Можно даже больше сказать: у кого красть то? Мы, как пользователи, все в одной лодке. И выиграть пару битв в этой сфере намного больше вариантов если объединять возможности. а не строить из себя уникальных генераторов успеха.
Точно
Привет, хлопцы! Предлагаю всем делиться найденными закономерностями.
без проблем, я нашел вот такую, если любой осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности то это ничего не означает
Здравствуйте, господа! Вижу наконец то адекватных форумян:-)
Разрешите свой пятак вставить?
Закономерностей в рыночных графиках много. Не всегда они правда повторяются. Но так и должно быть. Иначе форекс не был бы доступен всем.
Наша задача правильно применить нужный паттерн (закономерность) в нужный момент. Если точнее, надо уметь отличать спекулятивные движения от фундаментальных.
Тогда упроститься выбор и появиться возможность правильно применить закономерность.
Если точнее, надо уметь отличать спекулятивные движения от фундаментальных.
Интересная идея. А как отличить одно от другого? И какие реакции адекватны для каждого из двух вариантов?
Максим, отлично!
Расскажите подробности, детали. Это интересно. Потому что общие понятия можно пообсуждать, но применить нет. А вот как, кто и что делает, подсчитывает, конкретный опыт - это уже можно развить, может идеи какие появятся. Пообсуждаем вместе. Готов делится своими соображениями.
И всех призываю, не стесняйтесь. Нет ничего тайного, всё украдено до нас
Интересная идея. А как отличить одно от другого? И какие реакции адекватны для каждого из двух вариантов?
Как поступают фирмы которым нужна валюта? Они подают заявку в банк.
Как ведут себя банки? У них есть заявки на валюту и они стараются приобрести по наивыгоднейшей цене, продать дороже. Поставка будет завтра а может и через неделю.
Спекулятивные сделки и фундаментальные размыты как и закономерности, но по крупицам складывается целое.
У меня выявлена такая закономерность. Беру пять валют и вычисляю поведение десяти пар из этих валют.
Это будет характеризовать спрос на валюту. Дальше дело техники.
Каждая валюта имеет свою ценность. В первую очередь надо знать, валюта падает или растет. Пара уже второстепенно.
Вот так выглядит такая конструкция на паре фунт/доллар на часе.
Спрос на фунт достиг предела и начал падать, а спекулянты или фирмы еще покупали.
Спрос на фунт достиг предела и начал падать, а спекулянты или фирмы еще покупали.
Действительно подход без лишних шумов и одновременно максимально здравый. Но как вы можете делать выводы относительно того, что кто-то действительно покупает? Не может быть так, что котировки иногда просто тупо рисуют? Мне сложно представить более-менее крупных инвесторов, которые реально могут на что-то повлиять, и которые даже при наличии инсайдерских данных станут настолько рисковать в такие моменты.
Здравствуйте, господа! Вижу наконец то адекватных форумян:-)
Разрешите свой пятак вставить?
Закономерностей в рыночных графиках много. Не всегда они правда повторяются. Но так и должно быть. Иначе форекс не был бы доступен всем.
Наша задача правильно применить нужный паттерн (закономерность) в нужный момент. Если точнее, надо уметь отличать спекулятивные движения от фундаментальных.
Тогда упроститься выбор и появиться возможность правильно применить закономерность.
Спрос, как и дождь на улице, может быть слабый, умеренный или сильный.
Спрос не концентрируется в одной точке, поэтому никто не сможет перетянуть на себя одеяло.)
Рисовать никто будет. Это может вылиться себе в ущерб. Быстро заполняется вакуум.
На самом деле в таком методе видна закономерность поведения цены.
Стоимость валюты ограничена рамками и не может бесконечно падать или расти. В отличии от валютной пары.