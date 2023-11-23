Ищем закономерности - страница 8

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Aleksei Stepanenko:

И всех призываю, не стесняйтесь. Нет ничего тайного, всё украдено до нас

Можно даже больше сказать: у кого красть то? Мы, как пользователи, все в одной лодке. И выиграть пару битв в этой сфере намного больше вариантов если объединять возможности. а не строить из себя уникальных генераторов успеха.

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Точно

 
Aleksei Stepanenko:
Привет, хлопцы! Предлагаю всем делиться найденными закономерностями.

без проблем, я нашел вот такую, если любой осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности то это ничего не означает

 

Здравствуйте, господа! Вижу наконец то адекватных форумян:-)

Разрешите свой пятак вставить?

Закономерностей в рыночных графиках много. Не всегда они правда повторяются. Но так и должно быть. Иначе форекс не был бы доступен всем.

Наша задача правильно применить нужный паттерн (закономерность) в нужный момент. Если точнее, надо уметь отличать спекулятивные движения от фундаментальных.

Тогда упроститься выбор и появиться возможность правильно применить закономерность.

 
Uladzimir Izerski:

 Если точнее, надо уметь отличать спекулятивные движения от фундаментальных.

Интересная идея. А как отличить одно от другого? И какие реакции адекватны для каждого из двух вариантов?

 
Aleksei Stepanenko:
Максим, отлично!

Расскажите подробности, детали. Это интересно. Потому что общие понятия можно пообсуждать, но применить нет. А вот как, кто и что делает, подсчитывает, конкретный опыт - это уже можно развить, может идеи какие появятся. Пообсуждаем вместе. Готов делится своими соображениями.


И всех призываю, не стесняйтесь. Нет ничего тайного, всё украдено до нас

Делал на основе зигзага. Провел исследования на нескольких валютных парах и получил разные результаты. Понял, что характеристика меняется во времени и от инструмента к инструменту. Предсказать я это изменение не могу, по тому что не получилось разработать полноценную теорию. Поэтому выбросил данную реализацию. 
Причины: сам зигзаг это какой-то алгоритм, который накладывается на график и мы измеряем не рыночные закономерности, а поведение этого алгоритма на рынке. Закономерность не стабильна, а я искал фундаментальную закономерность. 
Поэтому дальше я начал разрабатывать другие методы дискретизации цены, которые можно вписать в какую-то теорию и параллельно математическое определение тренда.
 
Vitaliy Maznev:

Интересная идея. А как отличить одно от другого? И какие реакции адекватны для каждого из двух вариантов?

Как поступают фирмы которым нужна валюта? Они подают заявку в банк.

Как ведут себя банки? У них есть заявки на валюту и они стараются приобрести по наивыгоднейшей цене, продать дороже. Поставка будет завтра а может и через неделю.

Спекулятивные сделки и фундаментальные размыты как и закономерности, но по крупицам складывается целое.

У меня выявлена такая закономерность. Беру пять валют и вычисляю поведение десяти пар из этих валют.

Это будет характеризовать спрос на валюту. Дальше дело техники.

Каждая валюта имеет свою ценность. В первую очередь надо знать, валюта падает или растет. Пара уже второстепенно.

Вот так выглядит такая конструкция на паре фунт/доллар на часе. 

Спрос на фунт достиг предела и начал падать, а спекулянты или фирмы еще покупали.

GBPUSD_H1

 
Uladzimir Izerski:

Спрос на фунт достиг предела и начал падать, а спекулянты или фирмы еще покупали.


Действительно подход без лишних шумов и одновременно максимально здравый. Но как вы можете делать выводы относительно того, что кто-то действительно покупает? Не может быть так, что котировки иногда просто тупо рисуют? Мне сложно представить более-менее крупных инвесторов, которые реально могут на что-то повлиять, и которые даже при наличии инсайдерских данных станут настолько рисковать в такие моменты.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Здравствуйте, господа! Вижу наконец то адекватных форумян:-)

Разрешите свой пятак вставить?

Закономерностей в рыночных графиках много. Не всегда они правда повторяются. Но так и должно быть. Иначе форекс не был бы доступен всем.

Наша задача правильно применить нужный паттерн (закономерность) в нужный момент. Если точнее, надо уметь отличать спекулятивные движения от фундаментальных.

Тогда упроститься выбор и появиться возможность правильно применить закономерность.

Паттерны только у вас в голове. Нет в реале
 

Спрос, как и дождь на улице, может быть слабый, умеренный или сильный.

Спрос не концентрируется в одной точке, поэтому никто не сможет перетянуть на себя одеяло.)

Рисовать никто будет. Это может вылиться себе в ущерб. Быстро заполняется вакуум.

На самом деле в таком методе видна закономерность поведения цены.

Стоимость валюты ограничена рамками и не может бесконечно падать или расти. В отличии от валютной пары.

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