Ищем закономерности - страница 102
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А какую мысль ты в это закладывал? Усреднённое значение Range за пять дней я понял. А дальше? Что за коэффициенты? Почему?
Сейчас Chingiz_Project работает по фиксированным отклонениям, как я писал ранее, процентное отклонение исходя из ADR за неделю показывает хорошие уровни на всех мажорах.
Коэффициенты - это 2,5% и 5% от ADR5. Но это мое наблюдение, возможно играясь с процентами и периодами найдется лучший коэффициент.
На этих картинках квадраты показывают ADR5 на каждый день, а Chingiz_Project рисует по последнему показанию ADR5.
На этих картинках квадраты показывают ADR5 на каждый день, а Chingiz_Project рисует по последнему показанию ADR5.
На этих картинках квадраты показывают ADR5 на каждый день, а Chingiz_Project рисует по последнему показанию ADR5.
А что за квадратики закрашенные? Формула какая индикатора Chingiz_Project?
На этих картинках квадраты показывают ADR5 на каждый день, а Chingiz_Project рисует по последнему показанию ADR5.
Индикатор Chingiz & Makar Project Extremes with DayRange 1.0
Индикатор Чингиза с расчётом минимальных расстояний, при помощи размера нескольких предыдущих дневных свечей. Этот метод предложил Макар.
Входные параметры:
- количество дней для расчёта среднего дневного диапазона, в днях;
- коэффициент для поиска локального тренда, в процентах;
- коэффициент для поиска глобального тренда, в процентах.
Приветствую, Чингиз!
Думаю собрать советник и попробовать
Выложу.
Приветствую, Чингиз!
Думаю собрать советник и попробовать
Выложу.
Как интерпретировать индикатор?
Индикатор Chingiz & Makar Project Extremes with DayRange 1.0
Индикатор Чингиза с расчётом минимальных расстояний, при помощи размера нескольких предыдущих дневных свечей. Этот метод предложил Макар.
Входные параметры:
- количество дней для расчёта среднего дневного диапазона, в днях;
- коэффициент для поиска локального тренда, в процентах;
- коэффициент для поиска глобального тренда, в процентах.
Чем он лучше обычной машки?
Чем он лучше обычной машки?