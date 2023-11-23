Ищем закономерности - страница 102

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Aleksei Stepanenko:
А какую мысль ты в это закладывал? Усреднённое значение Range за пять дней я понял. А дальше? Что за коэффициенты? Почему?

Сейчас Chingiz_Project работает по фиксированным отклонениям, как я писал ранее, процентное отклонение исходя из ADR за неделю показывает хорошие уровни на всех мажорах.

Коэффициенты - это 2,5% и 5% от ADR5. Но это мое наблюдение, возможно играясь с процентами и периодами найдется лучший коэффициент.

 

На этих картинках квадраты показывают ADR5 на каждый день, а Chingiz_Project рисует по последнему показанию ADR5.

 
MakarFX:

На этих картинках квадраты показывают ADR5 на каждый день, а Chingiz_Project рисует по последнему показанию ADR5.

Ну вот красавчики же) даже лучше сделали чем я думал.
Теперь вот в чем вопрос - как вы на этом зарабатывать будете?
Конечно лучше всего торговать на возврат и денег больше и чаще. Но тут нужно вычислять так называемую точку невозврата. Когда цена ускакала и больше, скорее всего не вернётся. И не путать точку невозврата с резким увеличением волатильности.
 
MakarFX:

На этих картинках квадраты показывают ADR5 на каждый день, а Chingiz_Project рисует по последнему показанию ADR5.

А что за квадратики закрашенные? Формула какая индикатора Chingiz_Project?

 
MakarFX:

На этих картинках квадраты показывают ADR5 на каждый день, а Chingiz_Project рисует по последнему показанию ADR5.

Чем больше расхождение квадратиков синих и красных(не закрашенных) предыдущего дня тем вероятнее разворот в этой зоне в текущий день например. Но надо просчитывать вероятность этого события (суммарную)
[Удален]  

Индикатор Chingiz & Makar Project Extremes with DayRange 1.0

Индикатор Чингиза с расчётом минимальных расстояний, при помощи размера нескольких предыдущих дневных свечей. Этот метод предложил Макар.

Входные параметры:

- количество дней для расчёта среднего дневного диапазона, в днях;

- коэффициент для поиска локального тренда, в процентах;

- коэффициент для поиска глобального тренда, в процентах.


[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:   
Конечно лучше всего торговать на возврат и денег больше и чаще.   

Приветствую, Чингиз!

Думаю собрать советник и попробовать

Выложу.

 
Aleksei Stepanenko:

Приветствую, Чингиз!

Думаю собрать советник и попробовать

Выложу.


Как интерпретировать индикатор?

 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Chingiz & Makar Project Extremes with DayRange 1.0

Индикатор Чингиза с расчётом минимальных расстояний, при помощи размера нескольких предыдущих дневных свечей. Этот метод предложил Макар.

Входные параметры:

- количество дней для расчёта среднего дневного диапазона, в днях;

- коэффициент для поиска локального тренда, в процентах;

- коэффициент для поиска глобального тренда, в процентах.


Чем он лучше обычной машки?

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Файлы:
variation1.mq4  7 kb
 
Martingeil:

Чем он лучше обычной машки?

Объективной Определенностью
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