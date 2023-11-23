Ищем закономерности - страница 273
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кстати про дни недели, типа ребус :
на картине Н1 (практически)средне-типичная величина часовых свечей. (то есть средняя величина, исключая экстремально большие и слишком малые)
какой день недели обозначен кружочками ?
какой день недели обозначен кружочками ?
Самый маленький.
Maxim Kuznetsov:
какой день недели обозначен кружочками ?
Среда
кстати про дни недели, типа ребус :
на картине Н1 (практически)средне-типичная величина часовых свечей. (то есть средняя величина, исключая экстремально большие и слишком малые)
какой день недели обозначен кружочками ?
Интересно, как вообще можно заработать на внутридневных колебаниях волатильности? Стрэддл из бинарных опционов?)
И так постоянно у этих...
И так постоянно у этих...
наверное намёк - цена наверное будет там
наверное намёк - цена наверное будет там
почему бы и нет?
вполне возможно
И так постоянно у этих...
Интересно, а там внизу дали бы открыть ордер или реквоты бы пошли?)
sell - конечно, почему нет.. :-)
график бидовый, Ask скорее ни куда не уходил. Зато сколько стопов поотлетело !
Среда
осталось 4 попытки :-)