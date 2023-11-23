Ищем закономерности - страница 273

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кстати про дни недели, типа ребус :

на картине Н1 (практически)средне-типичная величина часовых свечей. (то есть средняя величина, исключая экстремально большие и слишком малые)

какой день недели обозначен кружочками ?

 
Maxim Kuznetsov:

какой день недели обозначен кружочками ?

Самый маленький. 

 

Maxim Kuznetsov:

какой день недели обозначен кружочками ?

Среда

 
Maxim Kuznetsov:

кстати про дни недели, типа ребус :

на картине Н1 (практически)средне-типичная величина часовых свечей. (то есть средняя величина, исключая экстремально большие и слишком малые)

какой день недели обозначен кружочками ?

Интересно, как вообще можно заработать на внутридневных колебаниях волатильности? Стрэддл из бинарных опционов?)

 

И так постоянно у этих...


[Удален]  
Lesorub:

И так постоянно у этих...


наверное намёк - цена наверное будет там 

 
SanAlex:

наверное намёк - цена наверное будет там 

почему бы и нет?

вполне возможно

 
Lesorub:

И так постоянно у этих...

Интересно, а там внизу дали бы открыть ордер или реквоты бы пошли?)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Интересно, а там внизу дали бы открыть ордер или реквоты бы пошли?)

 sell - конечно, почему нет.. :-) 

график бидовый, Ask скорее ни куда не уходил. Зато сколько стопов поотлетело !

 
VVT:

Среда

осталось 4 попытки :-)

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