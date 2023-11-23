Ищем закономерности - страница 17
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Земля круглая, из той же оперы
Был период, когда эта опера с круглой Землей некоторым стоила жизни. Причем спустя эпохи, методы анализа прогрессируют и выводы тоже. Земля уже не так чтобы и совсем круглая. А чтобы об этом не просто ретранслировать, а четко осознавать явления и процессы, в них неплохо бы периодически вникать.
Также если не сложно, приведите пожалуйста пример не-воды с позиции ваших стандартов, чтобы можно было определить насколько ваша критика оправдана. Ведь может статься и так, что вы действительно откроете людям глаза.
К предыдущей картинке вывод из таблицы. Столбики по порядку. Йена 0.)
Был период, когда эта опера с круглой Землей некоторым стоила жизни. Причем спустя эпохи, методы анализа прогрессируют и выводы тоже. Земля уже не так чтобы и совсем круглая. А чтобы об этом не просто ретранслировать, а четко осознавать явления и процессы, в них неплохо бы периодически вникать.
Также если не сложно, приведите пожалуйста пример не-воды с позиции ваших стандартов, чтобы можно было определить насколько ваша критика оправдана. Ведь может статься и так, что вы действительно откроете людям глаза.
Постараюсь...
Нет на рынках случайных движений. Все они взаимосвязаны.
А в чём, товарищ Чегевара, причина Вашей реинкорнации?П.с. Добавлю, что на финансовых рынках. Пардон.
Да легко, ищите не закономерности, а исключения
Разве это не одно и то же? Эти вещи идут рука об руку. Чтобы определить исключения, обязательно необходимо сначала зарегистрировать закономерности. А затем выделенные исключения так же превращаются в схему, и - оба-на! - бывшие исключения тоже превращаются в закономерность.
И опять же, где вода, а где - не-вода? И как отделить одно от другого?Кстати, Владимир, если внимательно рассмотреть то, что выражает ваш тезка, то он именно этим и занимается: ищет исключения. :)
Разве это не одно и то же? Эти вещи идут рука об руку. Чтобы определить исключения, обязательно необходимо сначала зарегистрировать закономерности. А затем выделенные исключения так же превращаются в схему, и - оба-на! - бывшие исключения тоже превращаются в закономерность.
И опять же, где вода, а где - не-вода? И как отделить одно от другого?Кстати, Владимир, если внимательно рассмотреть то, что выражает ваш тезка, то он именно этим и занимается: ищет исключения. :)
Идикатор Chingiz Project Extremes 1.0
То о чем говорил Чингиз.
Я набросал индикатор, который работает по превышению цены заданного расстояния. Входной параметр - это собственно расстояние в пунктах 4-х значной котировки. В индикаторе цвета обозначают следующее: самый тёмный цвет - это место регистрации противоположного экстремума, чуть светлее это обновление экстремума, совсем светлый - обновления нет, но направление ещё не сменилось (расстояние не превышено).
Посмотрите, подумайте, жду идеи.
Владимир, спасибо. Не успел почитать Ваши мысли. Почитаю, подумаю и отвечу.
То о чем говорил Чингиз.
Я набросал индикатор, который работает по превышению цены заданного расстояния. Входной параметр - это собственно расстояние в пунктах 4-х значной котировки. В индикаторе цвета обозначают следующее: самый тёмный цвет - это место регистрации противоположного экстремума, чуть светлее это обновление экстремума, совсем светлый - обновления нет, но направление ещё не сменилось (расстояние не превышено).
Посмотрите, подумайте, жду идеи.
Не совсем верно...
Да я понял, сделаю вариант с приращениями