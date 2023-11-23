Ищем закономерности - страница 17

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Vladimir Baskakov:
Земля круглая, из той же оперы

Был период, когда эта опера с круглой Землей некоторым стоила жизни. Причем спустя эпохи, методы анализа прогрессируют и выводы тоже. Земля уже не так чтобы и совсем круглая. А чтобы об этом не просто ретранслировать, а четко осознавать явления и процессы, в них неплохо бы периодически вникать.

Также если не сложно, приведите пожалуйста пример не-воды с позиции ваших стандартов, чтобы можно было определить насколько ваша критика оправдана. Ведь может статься и так, что вы действительно откроете людям глаза. 

 

К предыдущей картинке вывод из таблицы. Столбики по порядку. Йена 0.)

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Vitaliy Maznev:

Был период, когда эта опера с круглой Землей некоторым стоила жизни. Причем спустя эпохи, методы анализа прогрессируют и выводы тоже. Земля уже не так чтобы и совсем круглая. А чтобы об этом не просто ретранслировать, а четко осознавать явления и процессы, в них неплохо бы периодически вникать.

Также если не сложно, приведите пожалуйста пример не-воды с позиции ваших стандартов, чтобы можно было определить насколько ваша критика оправдана. Ведь может статься и так, что вы действительно откроете людям глаза. 

Да легко, ищите не закономерности, а исключения
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Постараюсь...
Всего в итоге для любого человека занимающегося рынками и анализом движений есть два самых эффективных пути:
1. Регистрация движений по дельте, расстоянию пройденному ценой от точки А до В
2. Регистрация изменения цены через равные промежутки времени

Первый способ даёт приведение движений цены к унифицированному виду
Второй способ даёт возможность оценить истинное движение цены так как у случайного движения есть одно свойство - если ограничить его по времени то разброс будет примерно одинаковым в каждый промежуток времени, если разбросы разных промежутков времени сильно отличаются друг от друга  значит есть  место статистически значимому реальному движению.

Нет на рынках случайных движений. Все они взаимосвязаны. 

А в чём, товарищ Чегевара, причина Вашей реинкорнации? 

П.с. Добавлю, что на финансовых рынках. Пардон.
 
Vladimir Baskakov:
Да легко, ищите не закономерности, а исключения

Разве это не одно и то же? Эти вещи идут рука об руку. Чтобы определить исключения, обязательно необходимо сначала зарегистрировать закономерности. А затем выделенные исключения так же превращаются в схему, и - оба-на! - бывшие исключения тоже превращаются в закономерность.

И опять же, где вода, а где - не-вода? И как отделить одно от другого?

Кстати, Владимир, если внимательно рассмотреть то, что выражает ваш тезка, то он именно этим и занимается: ищет исключения. :)
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Vitaliy Maznev:

Разве это не одно и то же? Эти вещи идут рука об руку. Чтобы определить исключения, обязательно необходимо сначала зарегистрировать закономерности. А затем выделенные исключения так же превращаются в схему, и - оба-на! - бывшие исключения тоже превращаются в закономерность.

И опять же, где вода, а где - не-вода? И как отделить одно от другого?

Кстати, Владимир, если внимательно рассмотреть то, что выражает ваш тезка, то он именно этим и занимается: ищет исключения. :)
Нет, он ищет пургу и довольно успешно
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Идикатор Chingiz Project Extremes 1.0

То о чем говорил Чингиз.

Я набросал индикатор, который работает по превышению цены заданного расстояния. Входной параметр - это собственно  расстояние в пунктах 4-х значной котировки. В индикаторе цвета обозначают следующее: самый тёмный цвет - это место регистрации противоположного экстремума, чуть светлее это обновление экстремума, совсем светлый - обновления нет, но направление ещё не сменилось (расстояние не превышено).

Посмотрите, подумайте, жду идеи.

Файлы:
Extremes.mq4  17 kb
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Uladzimir Izerski:

Владимир, спасибо. Не успел почитать Ваши мысли. Почитаю, подумаю и отвечу.

 
Aleksei Stepanenko:

То о чем говорил Чингиз.

Я набросал индикатор, который работает по превышению цены заданного расстояния. Входной параметр - это собственно  расстояние в пунктах 4-х значной котировки. В индикаторе цвета обозначают следующее: самый тёмный цвет - это место регистрации противоположного экстремума, чуть светлее это обновление экстремума, совсем светлый - обновления нет, но направление ещё не сменилось (расстояние не превышено).

Посмотрите, подумайте, жду идеи.

Не совсем верно...но уже что-то стоящее.
При смене экстремумов на противоположный обнуляйте значения прироста расстояния пройденной ценой, таким образом вы нормализуете свой индикатор. Грубо говоря цена пошла вверх суммируйте, развернулась обнуляйте счётчик и суммируйте противоположные движения.
и так далее. Таким образом вы найдете статистически значимые движения . А так вы лишь прибавляете к хаосу хаос.
И уберите цвета они ни к чему.
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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Не совсем верно...   

Да я понял, сделаю вариант с приращениями

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