Ищем закономерности - страница 255

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Renat Akhtyamov:

было про флет

Амплитуда увеличится

И ещё раз

Свои оценки оставь при себе

Мне незачем Тебя в чем-то убеждать.

 

Можно ли считать торговлю закономерной если она даёт прибыль 5% за 2 часа?


 
Uladzimir Izerski:

Можно ли считать торговлю закономерной если она даёт прибыль 5% за 2 часа?

не, можно только предположить

при условии положительного результата за более чем 4 месяца и на реале

 
Renat Akhtyamov:

не, можно только предположить

при условии положительного результата за более чем 4 месяца и на реале

Тогда вырастет астрономическая сумма. Денег не хватит у брокеров.))

Я показываю не с тестера. С тестера мне стыдно с таким опытом.))

Вот открытые сделки в данный момент. Можете легко всё проверить.

е2кк

 

У меня нет цели хвалиться.

Мне хочется донести людям правду о рынках.

Рынки прогнозируемы на 90%. Но что бы познать рынок надо посвятить ему 90% своего свободного времени.

Это не простая задача для многих.

 
Uladzimir Izerski:

Тогда вырастет астрономическая сумма. Денег не хватит у брокеров.))

Я показываю не с тестера. С тестера мне стыдно с таким опытом.))

Вот открытые сделки в данный момент. Можете легко всё проверить.


хватит
 
Renat Akhtyamov:
хватит

Понял. Только тестер можно. Ухожу.

 
Uladzimir Izerski:

Понял. Только тестер можно. Ухожу.

денеГггг хватит всем, об этом речь

;)

 
Uladzimir Izerski:

Мне хочется донести людям правду о рынках.

Неплохо, мне понравилась Ваша прибыль. Расскажите, как это мне тоже сделать, всем нам, пожалуйста!
 

Обещал уйти, но понравился вопрос. Отвечу.

Рынок не есть СБ. Он закономерен в своих поступках и поведении. Рынок это масса людей которые играют по своим правилам.

Правила не писаны, но на истории они видны как на ладони.

Надо понять рынок с психологической точки зрения. Техническая на втором плане.

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