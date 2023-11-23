Ищем закономерности - страница 255
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
было про флет
Амплитуда увеличится
И ещё раз
Свои оценки оставь при себе
Мне незачем Тебя в чем-то убеждать.
Можно ли считать торговлю закономерной если она даёт прибыль 5% за 2 часа?
Можно ли считать торговлю закономерной если она даёт прибыль 5% за 2 часа?
не, можно только предположить
при условии положительного результата за более чем 4 месяца и на реале
не, можно только предположить
при условии положительного результата за более чем 4 месяца и на реале
Тогда вырастет астрономическая сумма. Денег не хватит у брокеров.))
Я показываю не с тестера. С тестера мне стыдно с таким опытом.))
Вот открытые сделки в данный момент. Можете легко всё проверить.
У меня нет цели хвалиться.
Мне хочется донести людям правду о рынках.
Рынки прогнозируемы на 90%. Но что бы познать рынок надо посвятить ему 90% своего свободного времени.
Это не простая задача для многих.
Тогда вырастет астрономическая сумма. Денег не хватит у брокеров.))
Я показываю не с тестера. С тестера мне стыдно с таким опытом.))
Вот открытые сделки в данный момент. Можете легко всё проверить.
хватит
Понял. Только тестер можно. Ухожу.
Понял. Только тестер можно. Ухожу.
денеГггг хватит всем, об этом речь
;)
Мне хочется донести людям правду о рынках.
Обещал уйти, но понравился вопрос. Отвечу.
Рынок не есть СБ. Он закономерен в своих поступках и поведении. Рынок это масса людей которые играют по своим правилам.
Правила не писаны, но на истории они видны как на ладони.
Надо понять рынок с психологической точки зрения. Техническая на втором плане.