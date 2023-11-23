Ищем закономерности - страница 125
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Чингиз, покажи формулу
rnd(-A;A) 00-06
rnd(-B;B) 06-23
B/A > 2
Чингиз, покажи код генерации
незачем. Сами подумайте и проверьте - иначе толку не будет никакого.
То есть ты сознательно закладываешь неравенство приращений в зависимости от временного интервала?
У меня просто одно условие на всё время.
По идее, если в формулу добавить временную волатильность, которая периодически возникает из-за наплыва участников, то да. Можно получить график похожий на реальность с движухами и со всеми делами. Похоже, там нет никого
Доктор, мы все умрём, что делать?!
То есть ты сознательно закладываешь неравенство приращений в зависимости от временного интервала?
У меня просто одно условие на всё время.
Доктор, мы все умрём, что делать?!
Не волнуйтесь
Ну тогда есть вопрос по индикатору флета. Я не понял. Допустим, раз в день в 14-00 я ставлю точку и записываю цену, дальше завтра я сравниваю две точки, и вижу, цена ушла вниз на 30 пунктов. После завтра в 14-00 цена ушла еще вниз на 40 пунктов. И я решаю - это тренд. Или цена вернулась на 20, и я решаю это флет. Так?
Пару ночных часов размышлений в тишине привели к мысли, что нельзя разделить тренд и флет в online. Это невозможно сделать бинарно: вот здесь тренд, а здесь флет. Потому, что как только мы убеждаемся, что это тренд, он разворачивается и становится флетом другого порядка или продолжается. Это непрерывный процесс перехода одного в другое. Можно говорить только так: вот здесь более тренд, чем флет. И высчитывать процент вероятности одного и по остатку другого. Соответственно, если оценка ситуации не дискретная, а непрерывная, то и открытие ордеров должно быть похоже на непрерывный (почти) процесс, с большей или меньшей лотностью, в зависимости от вероятности.
Это похоже на ночной бред, но.... подумать, надо подумать.
А по вопросу индикатора флета, нужно откинуть дневной шум, чтобы понять идёт куда-то цена или нет.
Какой ужас.
Похоже, Алексей опять прав. Рынок случаен. Ну или почти... или полностью.