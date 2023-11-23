Ищем закономерности - страница 73

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Alexander_K2:

Хорошо.

и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.



С увеличением остается все то же...  что и до увеличения.

 
Alexander_K2:

Хорошо.

Давайте проверим достоверность высказываний Уладзимира о том, что с увеличением размера скользящего окна появляются некие закономерности, причем эти окна должны быть равны неким временным периодам рынка.

1. Предположим, что Ганн прав и временные циклы на рынке представляют из себя некий ряд; 1 день, 3 дня, неделя, ...

2. Раньше 3 дня равнялись половине недельной свечи, а в неделе было 6 торговых дней. Сейчас - 5. Поэтому, выбираем скользящее окно = 2.5 дня.

3. Работаем с ценами OPEN M1.

4. Объем выборки скользящего окна = 3600 значений OPEN M1.

5. Строим простую скользящую среднюю SMA(3600)

6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600

7. Границы канала, соответственно, равны: верхняя =SMA+S, нижняя =SMA-S.

8. BUY при пересечении ценой нижней границы, SELL - при пересечении ценой верхней границы.

9. Выход из сделки - при пересечении цены и скользящей средней.

Обычная стратегия торговли в канале относительно SMA, основанная на гипотезе возврата цены к средней.

Необычным является лишь период = 2.5 дня (3600 значений OPEN M1).

Затем проверим на недельном скользящем окне и т.д. и ответим на вопрос - правы ли Ганн и Уладзимир, утверждая, что на рынке есть временные циклы и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.

Возьмется кто-нибудь протестировать?

проверяли 100 раз. нету там ничего.
если бы рынок был флэтовым, то на нем и обычная флэтовая стратегия работала бы (та, что у вас). если бы рынок был трендовым, то на нем перевернутая флэтовая стратегия работала бы.
значит рынок не трендовый и не флэтовый.
еще некоторые говорят, что рынок делится на кусочки трендов и флэтов. это можно было бы проверить. если бы это было так, то график эквити, при торговле по флэтовой стратегии, выглядел бы вот так. затяжные тренды вверх и затяжные тренды вниз.


 
Alexander_K2:

Хорошо.

Давайте проверим достоверность высказываний Уладзимира о том, что с увеличением размера скользящего окна появляются некие закономерности, причем эти окна должны быть равны неким временным периодам рынка.

1. Предположим, что Ганн прав и временные циклы на рынке представляют из себя некий ряд; 1 день, 3 дня, неделя, ...

2. Раньше 3 дня равнялись половине недельной свечи, а в неделе было 6 торговых дней. Сейчас - 5. Поэтому, выбираем скользящее окно = 2.5 дня.

3. Работаем с ценами OPEN M1.

4. Объем выборки скользящего окна = 3600 значений OPEN M1.

5. Строим простую скользящую среднюю SMA(3600)

6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600

7. Границы канала, соответственно, равны: верхняя =SMA+S, нижняя =SMA-S.

8. BUY при пересечении ценой нижней границы, SELL - при пересечении ценой верхней границы.

9. Выход из сделки - при пересечении цены и скользящей средней.

Обычная стратегия торговли в канале относительно SMA, основанная на гипотезе возврата цены к средней.

Необычным является лишь период = 2.5 дня (3600 значений OPEN M1).

Затем проверим на недельном скользящем окне и т.д. и ответим на вопрос - правы ли Ганн и Уладзимир, утверждая, что на рынке есть временные циклы и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.

Возьмется кто-нибудь протестировать?

Всё красиво и правильно почти!,  почему почти?  Обясню. 
Торговля внутрь канала это правильно.  А вот сигнал нужно ловить правильный.  
Правильный сигнал это РЕДКОЕ событие.  То есть если у вас пересечение границы происходит баром (свечой)  среднестатистического значения то это не редкий случай.  Нужно ждать пересечение баром редким. Например с длинной тенью, или наоборот бар=5-15пп (пятизнак). 
Тоже самое и для выхода из сделки,  нам нужно выйти при профите,  только теперь мы ждем не редкий бар,  а как раз наоборот.  Те что чаще всего бывают.  То есть среднестатистические бары. 
Вот и получится что работая с разными вероятностями ( встречаемых баров)  и сигналами скользящего окна можно чуточку сместить угадайку в свою пользу. 
 
Alexander_K2:

Хорошо.

Возьмется кто-нибудь протестировать?



Тестируйте кто хочет.

Файлы:
z_AlexanderTest.mq4  8 kb
 
Evgeniy Chumakov:



Тестируйте кто хочет.

Хм...

D точно = b^2, где b = (СУММ(Abs(OPEN(i)-OPEN(i-1)),3600)/3600) ?

ГрафикЕ канала можешь показать?

 
Alexander_K2:

Хм...

D точно = b^2


Ошибка, в квадрат не возвёл )) Исправил...

Alexander_K2:

ГрафикЕ канала можешь показать?


Графике не строил.

Файлы:
z_AlexanderTest.mq4  8 kb
 
За тот же период 3 сделки, две в плюс.
 
Evgeniy Chumakov:
За тот же период 3 сделки, две в плюс.

Плюс-то хоть шикарен? За какой период? А если одновременно на многих парах?

Че-то я засуетился и дрожь в коленях образовалась... Грааль нужен как воздух!

 
Alexander_K2:

Плюс-то хоть шикарен? За какой период? А если одновременно на многих парах?


В общем на eurusd, gbpusd, audusd = красиво , а nzdusd , usdjpy все в минус. Нет там грааля.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Всё красиво и правильно почти!,  почему почти?  Обясню. 
Торговля внутрь канала это правильно.  А вот сигнал нужно ловить правильный.  
Правильный сигнал это РЕДКОЕ событие.  То есть если у вас пересечение границы происходит баром (свечой)  среднестатистического значения то это не редкий случай.  Нужно ждать пересечение баром редким. Например с длинной тенью, или наоборот бар=5-15пп (пятизнак). 
Тоже самое и для выхода из сделки,  нам нужно выйти при профите,  только теперь мы ждем не редкий бар,  а как раз наоборот.  Те что чаще всего бывают.  То есть среднестатистические бары. 
Вот и получится что работая с разными вероятностями ( встречаемых баров)  и сигналами скользящего окна можно чуточку сместить угадайку в свою пользу. 

)))

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