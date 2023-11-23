Ищем закономерности - страница 162
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Отлично, значит глазомер на закономерности у меня работает. Теперь, как это закодить?
Пардон, это не ко мне.
Пардон, это не ко мне.
Так не интересно.
Тема в корне изменилась... Так в чём была цель эксперимента?
Вы не понимаете, что такое ТРЕНД...
Тренд начался 19 августа и пока все еще продолжается - движение вверх.
Откаты вполне возможны, например с 3 сентября по 9 сентября, но сам тренд не поменялся...
Кстати, указанный откат был более сильным , чем текущий...
Смена тренда должна быть ПОДТВЕРЖДЕНА фактами - разворот ВСЕХ индикаторов. Пока этого нет...
P.S. Каждый Трейдер определяет тренд по своим правилам, если это приносит ему прибыль...
Вы не понимаете, что такое ТРЕНД...
Тренд начался 19 августа и пока все еще продолжается - движение вверх.
Откаты вполне возможны, например с 3 сентября по 9 сентября, но сам тренд не поменялся...
Кстати, указанный откат был более сильным , чем текущий...
Смена тренда должна быть ПОДТВЕРЖДЕНА фактами - разворот ВСЕХ индикаторов. Пока этого нет...
P.S. Каждый Трейдер определяет тренд по своим правилам, если это приносит ему прибыль...
И здесь опять Вы, со своими анализами :)
И здесь опять Вы, со своими анализами :)
Может кому то интересно. Пускай пишет.
И здесь опять Вы, со своими анализами :)
И здесь опять Вы, со своими анализами :)
Ага, разворот тренда зависит только от индикаторов Serqey Nikitin'а, а у всех остальных фуфло.)))
Может кому то интересно. Пускай пишет.
когда у него уже клавиатура сломается, уши вянут
Он на индикаторы даже не смотрит, у него там явная дивергенция, а он всё упрямо кричит вверх
когда у него уже клавиатура сломается, уши вянут
Он на индикаторы даже не смотрит, у него там явная дивергенция, а он всё упрямо кричит вверх
Да это ему так деньги приносит. Ничего не понимаете)))
Да это ему так деньги приносит. Ничего не понимаете)))
Притих, видать очередной слив подсчитывает или клава наконец то сломалась :)