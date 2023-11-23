Ищем закономерности - страница 162

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ElenaVVT:

Отлично, значит глазомер на закономерности у меня работает. Теперь, как это закодить?

Пардон, это не ко мне.

 
Aleksandr Yakovlev:

Пардон, это не ко мне.

Так не интересно.

 
ElenaVVT:

Тема в корне изменилась... Так в чём была цель эксперимента?

Вы не понимаете, что такое ТРЕНД...

Тренд начался 19 августа и пока все еще продолжается - движение вверх.

Откаты вполне возможны, например с 3 сентября по 9 сентября, но сам тренд не поменялся...

Кстати, указанный откат был более сильным , чем текущий...

Смена тренда должна быть ПОДТВЕРЖДЕНА фактами - разворот ВСЕХ индикаторов.  Пока этого нет...


P.S. Каждый Трейдер определяет тренд по своим правилам, если это приносит ему прибыль...

 
Serqey Nikitin:

Вы не понимаете, что такое ТРЕНД...

Тренд начался 19 августа и пока все еще продолжается - движение вверх.

Откаты вполне возможны, например с 3 сентября по 9 сентября, но сам тренд не поменялся...

Кстати, указанный откат был более сильным , чем текущий...

Смена тренда должна быть ПОДТВЕРЖДЕНА фактами - разворот ВСЕХ индикаторов.  Пока этого нет...


P.S. Каждый Трейдер определяет тренд по своим правилам, если это приносит ему прибыль...

И здесь опять Вы, со своими анализами :)

 
ElenaVVT:

И здесь опять Вы, со своими анализами :)

Может кому то интересно. Пускай пишет.

 
ElenaVVT:

И здесь опять Вы, со своими анализами :)

Вы же со своей глупостью выступаете...
 
ElenaVVT:

И здесь опять Вы, со своими анализами :)

Ага, разворот тренда зависит только от индикаторов  Serqey Nikitin'а, а у всех остальных фуфло.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Может кому то интересно. Пускай пишет.

когда у него уже клавиатура сломается, уши вянут

Он на индикаторы даже не смотрит, у него там явная дивергенция, а он всё упрямо кричит вверх

 
ElenaVVT:

когда у него уже клавиатура сломается, уши вянут

Он на индикаторы даже не смотрит, у него там явная дивергенция, а он всё упрямо кричит вверх

Да это ему так деньги приносит. Ничего не понимаете)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да это ему так деньги приносит. Ничего не понимаете)))

Притих, видать очередной слив подсчитывает или клава наконец то сломалась :)

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