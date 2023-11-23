Ищем закономерности - страница 214

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apr73:

Меня лично все устраивает. Сможете рассказать про паттерн 1-2-3 ?

Давайте попробую, тем более, что уже пора поговорить о сигналах. 

Патерн 1-2-3 - простейший и очень эффективный разворотный сигнал. При повышающем тренде точка 1 - верхняя, после неё начинается консолидация с нижней границей в точке 2. Затем - откат вверх в точку 3 между точками 1 и 2, и - момент истины: если цена пошла вверх и пробила уровень точки 1, то патерн "скис", как говорил Gerasimm в ветке "Ловим разворот, или коррекцию" - почитайте в архиве, будет интересно. Если же цена пошла вниз и пробила уровень точки 2, то сигнал на разворот тренда состоялся. Состоялся ли разворот, или дело обошлось коррекцией - вопрос, кто победит: разворотный сигнал, или стремление тренда к продолжению. 

Снова мы видим проявление главного, на мой взгляд, закона рынка - закона единства и борьбы противоположностей. Движение по тренду приводит к появлению сигналов на его разворот, которые, в конце концов его разворачивают, порождая новый тренд. Одна сущность, уничтожая другую, порождает её противоположность, которая позже породит противоположность первой сущности (сигнал на разворот вверх). 

Вот текущий график:

Я всё делаю на фракталах, но не классических, а на "кривых", у которых правое крыло - 1 бар (минимальное запаздывание индикатора), левое - произвольное, задаваемое с таким расчётом, чтобы ловить в данном случае недельные тренды. Поскольку график часовой, а в торговой неделе 120 часов, здесь минимальное левое крыло - 119 баров. Большие красные значки фракталов (правая часть графика) - именно эти фракталы, назовём их разворотными. 

А вот, посмотрите, что будет, если задать минимальный размер левого крыла разворотного фрактала 239 (2 недели, неделя вниз, неделя вверх, что правильно): 

Наблюдаем первый разворотный фрактал (точка 1 патерна 1-2-3) на недельном тренде, прочие сигналы ушли, благодаря фильтру, 239 вместо 119. О фильтрации мы ещё поговорим. 

Маленькие зелёные значки фракталов в правой части первого рисунка - точки 2 патернов 1-2-3. Нижняя граница консолидации. Точка 3 определяется в момент пробоя ценой зоны консолидации и роль её невелика - помочь взять профит на коррекции; на развороте она не нужна вовсе. 

Пока всё; возможно, ещё вернусь. 

 
Алексей Тарабанов:

Давайте попробую, тем более, что уже пора поговорить о сигналах. 


Спасибо за развернутый ответ, но  не  все понятно.

Точнее говоря не понятно, почему это должно работать.

 
apr73:

Спасибо за развернутый ответ, но  не  все понятно.

Точнее говоря не понятно, почему это должно работать.

1-2-3 ?

 
Алексей Тарабанов:

1-2-3 ?

Схематично сможете нарисовать?

На рисунках мне не видны точки 1-2-3.

 
apr73:

Схематично сможете нарисовать?

На рисунках мне не видны точки 1-2-3.

Из меня рисовальщик плохой. Могу, конечно... 

На первом (верхнем) рисунке большой красный значёк - точка 1, маленький зелёный после него - точка 2. точка 3 находится между ними, но не отображается. Дальше - пробой либо уровня 1 (отмена сигнала), либо уровня 2 (разворот). 

 
)
 
Алексей Тарабанов:

Из меня рисовальщик плохой. Могу, конечно... 

На первом (верхнем) рисунке большой красный значёк - точка 1, маленький зелёный после него - точка 2. точка 3 находится между ними, но не отображается. Дальше - пробой либо уровня 1 (отмена сигнала), либо уровня 2 (разворот). 

На верхнем рисунке больших красных 6 штук, на нижнем один. На верхнем маленьких зеленых 4 штуки, больших зеленых много. На нижнем маленьких зеленых нет. 

Может лучше на верхнем большой красный самый левый или третий слева направо)))))

 
лексей Тарабанов:

Из меня рисовальщик плохой. Могу, конечно... 

На первом (верхнем) рисунке большой красный значёк - точка 1, маленький зелёный после него - точка 2. точка 3 находится между ними, но не отображается. Дальше - пробой либо уровня 1 (отмена сигнала), либо уровня 2 (разворот). 

Мне сложновато видеть на ваших рисунках точки 1-2-3

Попробую нарисовать свой, так правильно ?

Мы находимся в точке 3


 
apr73:

Мне сложновато видеть на ваших рисунках точки 1-2-3

Попробую нарисовать свой, так правильно ?

Мы находимся в точке 3


Вы всё правильно нарисовали, но точка 3 определяется только в момент пробоя границ патерна. 

 
Алексей Тарабанов:

Вы всё правильно нарисовали, но точка 3 определяется только в момент пробоя границ патерна. 

А как вам удалось формализовать точки 1-2  ?

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