Ищем закономерности - страница 214
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Меня лично все устраивает. Сможете рассказать про паттерн 1-2-3 ?
Давайте попробую, тем более, что уже пора поговорить о сигналах.
Патерн 1-2-3 - простейший и очень эффективный разворотный сигнал. При повышающем тренде точка 1 - верхняя, после неё начинается консолидация с нижней границей в точке 2. Затем - откат вверх в точку 3 между точками 1 и 2, и - момент истины: если цена пошла вверх и пробила уровень точки 1, то патерн "скис", как говорил Gerasimm в ветке "Ловим разворот, или коррекцию" - почитайте в архиве, будет интересно. Если же цена пошла вниз и пробила уровень точки 2, то сигнал на разворот тренда состоялся. Состоялся ли разворот, или дело обошлось коррекцией - вопрос, кто победит: разворотный сигнал, или стремление тренда к продолжению.
Снова мы видим проявление главного, на мой взгляд, закона рынка - закона единства и борьбы противоположностей. Движение по тренду приводит к появлению сигналов на его разворот, которые, в конце концов его разворачивают, порождая новый тренд. Одна сущность, уничтожая другую, порождает её противоположность, которая позже породит противоположность первой сущности (сигнал на разворот вверх).
Вот текущий график:
Я всё делаю на фракталах, но не классических, а на "кривых", у которых правое крыло - 1 бар (минимальное запаздывание индикатора), левое - произвольное, задаваемое с таким расчётом, чтобы ловить в данном случае недельные тренды. Поскольку график часовой, а в торговой неделе 120 часов, здесь минимальное левое крыло - 119 баров. Большие красные значки фракталов (правая часть графика) - именно эти фракталы, назовём их разворотными.
А вот, посмотрите, что будет, если задать минимальный размер левого крыла разворотного фрактала 239 (2 недели, неделя вниз, неделя вверх, что правильно):
Наблюдаем первый разворотный фрактал (точка 1 патерна 1-2-3) на недельном тренде, прочие сигналы ушли, благодаря фильтру, 239 вместо 119. О фильтрации мы ещё поговорим.
Маленькие зелёные значки фракталов в правой части первого рисунка - точки 2 патернов 1-2-3. Нижняя граница консолидации. Точка 3 определяется в момент пробоя ценой зоны консолидации и роль её невелика - помочь взять профит на коррекции; на развороте она не нужна вовсе.
Пока всё; возможно, ещё вернусь.
Давайте попробую, тем более, что уже пора поговорить о сигналах.
Спасибо за развернутый ответ, но не все понятно.
Точнее говоря не понятно, почему это должно работать.
Спасибо за развернутый ответ, но не все понятно.
Точнее говоря не понятно, почему это должно работать.
1-2-3 ?
1-2-3 ?
Схематично сможете нарисовать?
На рисунках мне не видны точки 1-2-3.
Схематично сможете нарисовать?
На рисунках мне не видны точки 1-2-3.
Из меня рисовальщик плохой. Могу, конечно...
На первом (верхнем) рисунке большой красный значёк - точка 1, маленький зелёный после него - точка 2. точка 3 находится между ними, но не отображается. Дальше - пробой либо уровня 1 (отмена сигнала), либо уровня 2 (разворот).
Из меня рисовальщик плохой. Могу, конечно...
На первом (верхнем) рисунке большой красный значёк - точка 1, маленький зелёный после него - точка 2. точка 3 находится между ними, но не отображается. Дальше - пробой либо уровня 1 (отмена сигнала), либо уровня 2 (разворот).
На верхнем рисунке больших красных 6 штук, на нижнем один. На верхнем маленьких зеленых 4 штуки, больших зеленых много. На нижнем маленьких зеленых нет.
Может лучше на верхнем большой красный самый левый или третий слева направо)))))
Из меня рисовальщик плохой. Могу, конечно...
На первом (верхнем) рисунке большой красный значёк - точка 1, маленький зелёный после него - точка 2. точка 3 находится между ними, но не отображается. Дальше - пробой либо уровня 1 (отмена сигнала), либо уровня 2 (разворот).
Мне сложновато видеть на ваших рисунках точки 1-2-3
Попробую нарисовать свой, так правильно ?
Мы находимся в точке 3
Мне сложновато видеть на ваших рисунках точки 1-2-3
Попробую нарисовать свой, так правильно ?
Мы находимся в точке 3
Вы всё правильно нарисовали, но точка 3 определяется только в момент пробоя границ патерна.
Вы всё правильно нарисовали, но точка 3 определяется только в момент пробоя границ патерна.
А как вам удалось формализовать точки 1-2 ?