Ищем закономерности - страница 248

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Aleksey Nikolayev:

На мой взгляд, любая мультифрактальность (в природе нет чистой фрактальности) выделяемая нашим разумом в природе, может быть описана соответствующей формальной грамматикой. Иначе, мы её просто не увидим. Это похоже на то, как любому природному кристаллу соответствует некоторая группа симметрий.

При практическом применении проблема, как всегда, в слишком большой размерности пространства параметров исходной модели. Это, очевидным образом, приводит к оверфиттингу.

Похожесть в разных масштабах может быть разнопричинной, и соответственно следствия тоже не идентичны. 

Описать мы можем одинаковым языком ряд на разных масштабах. А вот выводы должны быть разными.

 
Evgeniy Chumakov:

По моему этот человек со СмартЛаба?  

Видел там похожие треугольники на графике.

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YUY, перелогиньтесь)
 

нее - так то в Бабочках Есть Граальность - по крайней мере алгоритм простой - при пересечении и откате цены от уровня- ей дорога точь точь на следующий уровень


 







вот такие входы по этим уровням

 
Valeriy Yastremskiy:

Похожесть в разных масштабах может быть разнопричинной, и соответственно следствия тоже не идентичны. 

Описать мы можем одинаковым языком ряд на разных масштабах. А вот выводы должны быть разными.

Собственно, термин "мультифрактальность" используется как характеристика объектов у которых устройство фрактальности разное в зависимости от масштаба, места или времени.

Для описания мультифрактальности формальные грамматики вполне применимы.

 
Aleksey Nikolayev:

Собственно, термин "мультифрактальность" используется как характеристика объектов у которых устройство фрактальности разное в зависимости от масштаба, места или времени.

Для описания мультифрактальности формальные грамматики вполне применимы.

Осталось определить тип и формализовать грамматики. Судя по их описанию тип контекстно-зависимый.

 
Aleksander:







вот такие входы по этим уровням

такие-же как по вашей личной разлиновке. Это одно и то-же, только у забаненного товарища более замухрыжено

 
Сергей Таболин:
Не знаю как закономерности в торговле, а вот закономерности личностей тут явно прослеживаются...

KGM22 может быть непризнанный гений, а  к гениям я считаю нужно относиться снисходительно. Когда природа наделяет человека в чем то талантом, зачастую она обделяет его в другом. Замечено, что талантливые люди часто бывают не толерантными в общении с простыми людьми и любят подчёркивать своё превосходство перед ними. А порой скатываются к банальному хамству. И если с первым ещё можно как то мириться, то  второе  недопустимо.

KGM22
KGM22
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Valeriy Yastremskiy:

Осталось определить тип и формализовать грамматики. Судя по их описанию тип контекстно-зависимый.

Использовал формализацию метода Мандельброта, где каждое движение цены на каждом шаге заменяется ломанной из трёх движений - первое движение, коррекция и второе движение.

Если формально определять тип грамматики то получится что-то вроде L-системы стохастической, параметрической и с контекстной зависимостью.

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