Ищем закономерности - страница 157
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Вот уровень сопротивления.
И что? ОБЯЗАТЕЛЬНО пойдет вниз?...
Для меня, закономерность: повторение истории - очень СЛАБАЯ закономерность... Проще подбросить монетку...
Привет, ребята! Вообще-то Валерий прав. Ветка задумывалась для предположения о возможных закономерностях, потом написанию открытого кода и проверки этого предположения. Общие разговоры о понятиях, о смысле бытия, игры в орлянку, чтение стихов не предполагалось. Хотя, мне конечно нравится Пушкин, но...
Ваше мнение в студию пожалуйста)))А потом и я расскажу))) И закономерность 1 покажу)))
И что? ОБЯЗАТЕЛЬНО пойдет вниз?...
Для меня, закономерность: повторение истории - очень СЛАБАЯ закономерность... Проще подбросить монетку...
Я вроде русским языком писал - вполне возможно. Если вы считаете, что это эквивалентно слову обязательно, то это ваше дело. Моё предположение хоть и не совсем определённое, но по крайней мере даёт информацию, что по тренду пока лучше не входить, нужно подождать, когда будет пробит уровень сопротивления.
Обновление макс. уже есть и за этим надо следить пристальней.
Цена пойдет вниз. Три цели внизу. Взяты не от балды а от закономерности.
Но 3 цель может быть не достигнута.
Что касается закономерности.Есть 2 варианта.
Это когда цена выходит с канала(зона накопления) она его тестирует и идет дальше вверх(ну или вниз если зеркальная ситуация)
И второй вариант это когда теста нет но по закону вероятности он будет 100% и реакция на него тоже.
Что касается 3 целей на верхнем скрине. Они взяты с меньшего ТФ от зон накопления где тестов не было
Обновление макс. уже есть и за этим надо следить пристальней.
Цена пойдет вниз. Три цели внизу. Взяты не от балды а от закономерности.
Но 3 цель может быть не достигнута.
По твоему мнению, цена пойдёт вниз, потому что что обновление уже произошло?
По твоему мнению, цена пойдёт вниз, потому что что обновление уже произошло?
Да, обновление было и точки входа в рынок тоже были.
Это скрин с другого моего счета.
Как видите после обновления сформировался на 5 м. графике небольшой канал (красный квадрат) и выход из него
с последующим тестом и продажей. после сформировался синий квадрат и аналогично первому тест и продажа.
После было еще формирование с тестом но то пятница вечер и я не стал сделку совершать. Позже прикрыл часть позиций и перевел в БУ все.
Я не отрицаю, возможно будет повторное обновление макс. но в итоге цена пойдет вниз до первых двух целей.
А от туда до зоны консолидации в район 0,72000 (на недельке гляньте)
но по крайней мере даёт информацию, что по тренду пока лучше не входить, нужно подождать, когда будет пробит уровень сопротивления.
Вы график совсем не смотрели? По тренду надо было входить 12 сентября... Все надо делать ВОВРЕМЯ!
Что касается закономерности.Есть 2 варианта.
Спасибо, Александр, за предметный разговор. Можно подумать, как это закодить.
У меня тут мысль была просчитать количество пересечений цены каждого круглого уровня, с измерением всех параметров. Там думаю, как раз Ваши варианты тоже можно проверить.