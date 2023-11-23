Ищем закономерности - страница 95

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Alexander's list
Закономерность
  Условия для возможности заработать
Временные циклы, периоды (день, неделя)
  
Наличие "тяжелых" хвостов распределений приращений
  
Периодичность волатильности внутри дня
  
Работа в тренде
 понимая когда он заканчивается
Работа во флете отделяя расширение диапазона от выхода из него
Использование уровней
 зная направление тренда

продолжил

 
multiplicator:

продолжу...

вот можно делать регрессию на прямую линию.

можно на полином, на логарифмическую функцию, на экспоненциальную функцию. все функции какие-то плавно изгибающиеся. 

а есть в математике какие-то ломанные функции?

конечно есть

гугли

АЛГОРИТМ РАМЕРА-ДУГЛАСА-ПЕКЕРА

 
Alexander_K2:

Возьмется кто-нить таблицу закономерностей сделать?

Что-то типа:

Закономерность Возможность заработать
Временные циклы, периоды (день, неделя) да
Наличие "тяжелых" хвостов распределений приращений да
Периодичность волатильности внутри дня в зависимости от тиковых объемов нет 

Ну, и так далее...

А то тема, как всегда, оказалась размытой и нечитабельной...

Тяжёлые (бывают ещё толстые, длинные) хвосты вкупе с персистентностью - это именно то, что приводит адептов пересиживания убытка к просадке эквити в 46.43%, а в итоге и к маржинколу.

 

я так понимаю, что мою идею по преобразованию распределения приращений в синусоиду пока еще никто не скушал?

я тут погрипповал чуток, так что не особо то и следил

написали конечно много,

но все-таки... синус/арксинус ...

здесь арксинус (6 валютных пар - мажоров, почти близнецы, только по фазе сдвинуты, у какой пары хвосты длиннее, та левее  ):

а где же синус ?

;)))

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Renat Akhtyamov:

но все-таки...

Ренат, с выздоровлением. Рассказывайте со всеми подробностями

 
Aleksey Nikolayev:

Тяжёлые (бывают ещё толстые, длинные) хвосты вкупе с персистентностью - это именно то, что приводит адептов пересиживания убытка к просадке эквити в 46.43%, а в итоге и к маржинколу.

:)) Алёша, дорогой! Ты, походу, вообще не вкуриваешь в тему. Э-хе-хе... Я-то думал... Ладно, сторожи мой сигнал и днем и ночью. И Библию читай.

 
Aleksei Stepanenko:

Ренат, с выздоровлением. Рассказывайте со всеми подробностями

Спасибо! да я еще не делал пока, просто интересно, может кто нибудь попробовал?
 
Alexander_K2:

:)) Алёша, дорогой! Ты, походу, вообще не вкуриваешь в тему. Э-хе-хе... Я-то думал... Ладно, сторожи мой сигнал и днем и ночью. И Библию читай.

Думаю, не пройдет и тысячи страниц, как от вас появится пост:

Alexander_K2:

Эх... а ведь Алёша предупреждал... а я-то... эх... ведь это послание Свыше было... Ладно, начнем новый сигнал.

 
Alexander_K2:

:)) Алёша, дорогой! Ты, походу, вообще не вкуриваешь в тему. Э-хе-хе... Я-то думал... Ладно, сторожи мой сигнал и днем и ночью. И Библию читай.

Шурик, нет никакого смысла курить ваши перепревшие опилки) Мне лишь интересно, есть ли хоть какой-то способ донести до вас хотя бы некоторые элементарные вещи)

 

Сбросил вам табличку с волнами. На данный момент рынок не меняется, можно изучить. 

1 столбик - Пара,

2 столбик - Н4,

3  столбик - Н1,

4 столбик - М15

5 столбик - М5.

Цифровой код это сила волны от 1 самая сильная вниз до 9 самая сильная вверх.

Это легко проверить на зигзаге. От туда же табличка  построена программой. Но зигзаг мой.

42_921

Зная характер волны легко входить в рынок на любом ТФ. 

Все волны идентичны на любом ТФ. Законы природы)))

Всего 256 комбинаций, даже с редко встречаемых на одном инструменте, для точного определения тренда.

Для торговли достаточно 4.))

Поясню, что тренд это комбинация волн в определенном порядке. Так же легко определяется флет. Это своя комбинация волн.

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