Ищем закономерности - страница 95
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Alexander's list
продолжил
продолжу...
вот можно делать регрессию на прямую линию.
можно на полином, на логарифмическую функцию, на экспоненциальную функцию. все функции какие-то плавно изгибающиеся.
а есть в математике какие-то ломанные функции?
конечно есть
гугли
АЛГОРИТМ РАМЕРА-ДУГЛАСА-ПЕКЕРА
Возьмется кто-нить таблицу закономерностей сделать?
Что-то типа:
Ну, и так далее...
А то тема, как всегда, оказалась размытой и нечитабельной...
Тяжёлые (бывают ещё толстые, длинные) хвосты вкупе с персистентностью - это именно то, что приводит адептов пересиживания убытка к просадке эквити в 46.43%, а в итоге и к маржинколу.
я так понимаю, что мою идею по преобразованию распределения приращений в синусоиду пока еще никто не скушал?
я тут погрипповал чуток, так что не особо то и следил
написали конечно много,
но все-таки... синус/арксинус ...
здесь арксинус (6 валютных пар - мажоров, почти близнецы, только по фазе сдвинуты, у какой пары хвосты длиннее, та левее ):
а где же синус ?
;)))
но все-таки...
Ренат, с выздоровлением. Рассказывайте со всеми подробностями
Тяжёлые (бывают ещё толстые, длинные) хвосты вкупе с персистентностью - это именно то, что приводит адептов пересиживания убытка к просадке эквити в 46.43%, а в итоге и к маржинколу.
:)) Алёша, дорогой! Ты, походу, вообще не вкуриваешь в тему. Э-хе-хе... Я-то думал... Ладно, сторожи мой сигнал и днем и ночью. И Библию читай.
Ренат, с выздоровлением. Рассказывайте со всеми подробностями
:)) Алёша, дорогой! Ты, походу, вообще не вкуриваешь в тему. Э-хе-хе... Я-то думал... Ладно, сторожи мой сигнал и днем и ночью. И Библию читай.
Думаю, не пройдет и тысячи страниц, как от вас появится пост:
Эх... а ведь Алёша предупреждал... а я-то... эх... ведь это послание Свыше было... Ладно, начнем новый сигнал.
:)) Алёша, дорогой! Ты, походу, вообще не вкуриваешь в тему. Э-хе-хе... Я-то думал... Ладно, сторожи мой сигнал и днем и ночью. И Библию читай.
Шурик, нет никакого смысла курить ваши перепревшие опилки) Мне лишь интересно, есть ли хоть какой-то способ донести до вас хотя бы некоторые элементарные вещи)
Сбросил вам табличку с волнами. На данный момент рынок не меняется, можно изучить.
1 столбик - Пара,
2 столбик - Н4,
3 столбик - Н1,
4 столбик - М15
5 столбик - М5.
Цифровой код это сила волны от 1 самая сильная вниз до 9 самая сильная вверх.
Это легко проверить на зигзаге. От туда же табличка построена программой. Но зигзаг мой.
Зная характер волны легко входить в рынок на любом ТФ.
Все волны идентичны на любом ТФ. Законы природы)))
Всего 256 комбинаций, даже с редко встречаемых на одном инструменте, для точного определения тренда.
Для торговли достаточно 4.))
Поясню, что тренд это комбинация волн в определенном порядке. Так же легко определяется флет. Это своя комбинация волн.