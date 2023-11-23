Ищем закономерности - страница 28

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RomFil:

Меня сразу забанят ... :)

Добро пожаловать!

 
Aleksei Stepanenko:

Да, по всем найденным паттернам, можно задать уровень просадки и посмотреть статистически, как далёко прошла цена в нашем направлении. В итоге будет график вероятности достижения ценой количества пунктов. При другом уровне просадки - другой график вероятности.

Ну, если не сложно. И если есть интерес, есть еще одна не менее интересная ТС, построенная на индикаторе параболик САР. Используется автором исключительно для евродоллара. Это тот, о котором я писал раньше. Он использует тоже несколько ТС. С параболиком наиболее выделенно. И результаты действительно впечатляют. Сложности еще в том, что показатели индикатора часто не совпадают на различных ДЦ. Но если реально у вас есть к этому интерес ,можем в дальнейшем рассмотреть также по истории насколько она актуальна. Но сам автор действительно пользуется ей мастерски. Я только следил, но не пытался следовать его рекомендациям. В итоге выяснилось, что нередко тех. анализ подобных Кулибиных, иногда может работать даже вопреки фундаментальным данным. То есть он прогнозировал настолько нереальные движения, что страшно следовать. Но его система работает.

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Vitaliy Maznev:

на индикаторе параболик САР.

Честно сказать, я недолюбливаю индикаторы связанные с усреднением цены. Эти индикаторы показывают тенденцию движения цены, но её и так видно. Пересечение таких индикаторов с ценой случайна, хотя иногда кажется, что есть закономерность. Во флете они выдают множество ложных входов, и всегда безнадёжно опаздывают.

А Рельсы сделаю.
 
Aleksei Stepanenko:

Честно сказать, я недолюбливаю индикаторы связанные с усреднением цены. Эти индикаторы показывают тенденцию движения цены, но её и так видно. Пересечение таких индикаторов с ценой случайна, хотя иногда кажется, сто есть закономерность. Во флете они выдают множество ложных входов, и всегда безнадёжно опаздывают.

А Рельсы сделаю.

Воля ваша. Но там очень нестандартный подход. Я бы если просто прочитал условия такой системы, решил бы что это ближе к молитве с добавлением принципа орел\решка. Но я следил за реализацией в его видео в течении больше года. Почему она работает, я не понимаю. Но главное в том, что при помощи нее автор прогнозирует четкий диапазон входа и очень точную точку выхода, делает это наглядно и в большинстве случаев безошибочно.

В любом случае, я только предлагаю варианты, без претензий на что-либо. 

P.S. Даже наверное правильно будет добавить, что система основана на одном постоянно повторяющемся паттерне. А индикатор используется только как его часть. И если паттерн не формируется полноценно, то модель не работает.

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Vitaliy Maznev:
что система основана на одном постоянно повторяющемся паттерне

Тогда лучше смотреть, что за паттерн.

 
vladavd:

А чем конкретно лучше, можете аргументировать? Мне видится как минимум пара очевидных типичных ситуаций, в которых рейнж график будет бесполезен.

Скорость изменения цены более равномерна, волатильность более стабильна внутри дня.
Ситуации конечно разные бывают, я ж потому и сказал, что это в первую очередь для боллинджероподобных систем.
 
secret:
Скорость изменения цены более равномерна, волатильность более стабильна внутри дня.
Ситуации конечно разные бывают, я ж потому и сказал, что это в первую очередь для боллинджероподобных систем.
Тут размер бара будет отличатьсЯ день/ночь ?
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Индикатор Maznev Project Rails 1.0

Находит паттерн "Рельсы". Это две свечи с длинными телами подряд и противоположные по направлению.

В индикаторе три входных параметра:

-Сходство свечи паттерна и обычной, в процентах. Чем меньше процент, тем больше разница в размере, и тем реже встречается.

-Различия между свечами паттерна, в процентах. Чем меньше процент, тем более одинаковый размер обеих свечей, и реже встречается.

-Количество баров истории в пределах которых находится среднее значение размера свечи.


Файлы:
Maznev_Project_Rails.mq4  10 kb
 
Aleksei Stepanenko:

Maznev Project Rails.

Индикатор находит паттерн "Рельсы". Это две длинные свечи подряд и противоположные по направлению.

В индикаторе три входных параметра:

-Сходство свечи паттерна и обычной, в процентах. Чем меньше процент, тем больше разница в размере, и тем реже встречается.

-Различия между свечами паттерна, в процентах. Чем меньше процент, тем более одинаковый размер обеих свечей, и реже встречается.

-Количество баров истории в пределах которых находится среднее значение размера свечи.


Может и полосочку для тэйка добавить ?!!
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Roman Kutemov:
Может и полосочку для тэйка добавить ?!!

Роман, это завтра-послезавтра статистически посмотрим при какой просадке, какой тейк можно взять будет

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