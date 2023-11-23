Ищем закономерности - страница 28
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Да, по всем найденным паттернам, можно задать уровень просадки и посмотреть статистически, как далёко прошла цена в нашем направлении. В итоге будет график вероятности достижения ценой количества пунктов. При другом уровне просадки - другой график вероятности.
Ну, если не сложно. И если есть интерес, есть еще одна не менее интересная ТС, построенная на индикаторе параболик САР. Используется автором исключительно для евродоллара. Это тот, о котором я писал раньше. Он использует тоже несколько ТС. С параболиком наиболее выделенно. И результаты действительно впечатляют. Сложности еще в том, что показатели индикатора часто не совпадают на различных ДЦ. Но если реально у вас есть к этому интерес ,можем в дальнейшем рассмотреть также по истории насколько она актуальна. Но сам автор действительно пользуется ей мастерски. Я только следил, но не пытался следовать его рекомендациям. В итоге выяснилось, что нередко тех. анализ подобных Кулибиных, иногда может работать даже вопреки фундаментальным данным. То есть он прогнозировал настолько нереальные движения, что страшно следовать. Но его система работает.
на индикаторе параболик САР.
Честно сказать, я недолюбливаю индикаторы связанные с усреднением цены. Эти индикаторы показывают тенденцию движения цены, но её и так видно. Пересечение таких индикаторов с ценой случайна, хотя иногда кажется, что есть закономерность. Во флете они выдают множество ложных входов, и всегда безнадёжно опаздывают.А Рельсы сделаю.
Честно сказать, я недолюбливаю индикаторы связанные с усреднением цены. Эти индикаторы показывают тенденцию движения цены, но её и так видно. Пересечение таких индикаторов с ценой случайна, хотя иногда кажется, сто есть закономерность. Во флете они выдают множество ложных входов, и всегда безнадёжно опаздывают.А Рельсы сделаю.
Воля ваша. Но там очень нестандартный подход. Я бы если просто прочитал условия такой системы, решил бы что это ближе к молитве с добавлением принципа орел\решка. Но я следил за реализацией в его видео в течении больше года. Почему она работает, я не понимаю. Но главное в том, что при помощи нее автор прогнозирует четкий диапазон входа и очень точную точку выхода, делает это наглядно и в большинстве случаев безошибочно.
В любом случае, я только предлагаю варианты, без претензий на что-либо.
P.S. Даже наверное правильно будет добавить, что система основана на одном постоянно повторяющемся паттерне. А индикатор используется только как его часть. И если паттерн не формируется полноценно, то модель не работает.
что система основана на одном постоянно повторяющемся паттерне
Тогда лучше смотреть, что за паттерн.
А чем конкретно лучше, можете аргументировать? Мне видится как минимум пара очевидных типичных ситуаций, в которых рейнж график будет бесполезен.
Скорость изменения цены более равномерна, волатильность более стабильна внутри дня.
Индикатор Maznev Project Rails 1.0
Находит паттерн "Рельсы". Это две свечи с длинными телами подряд и противоположные по направлению.
В индикаторе три входных параметра:
-Сходство свечи паттерна и обычной, в процентах. Чем меньше процент, тем больше разница в размере, и тем реже встречается.
-Различия между свечами паттерна, в процентах. Чем меньше процент, тем более одинаковый размер обеих свечей, и реже встречается.
-Количество баров истории в пределах которых находится среднее значение размера свечи.
Maznev Project Rails.
Индикатор находит паттерн "Рельсы". Это две длинные свечи подряд и противоположные по направлению.
В индикаторе три входных параметра:
-Сходство свечи паттерна и обычной, в процентах. Чем меньше процент, тем больше разница в размере, и тем реже встречается.
-Различия между свечами паттерна, в процентах. Чем меньше процент, тем более одинаковый размер обеих свечей, и реже встречается.
-Количество баров истории в пределах которых находится среднее значение размера свечи.
Может и полосочку для тэйка добавить ?!!
Роман, это завтра-послезавтра статистически посмотрим при какой просадке, какой тейк можно взять будет