Ищем закономерности - страница 185
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Прежде чем возражать, желательно ЭТО посмотреть и оценить...
Си Час.
Прежде чем возражать, желательно ЭТО посмотреть и оценить...
А кому то тут и лепить нечем. Пустота в башке.
Остается только огрызаться на всех
Итак, начинаем разговор о тренде. Тренд - тенденция изменения цены. В отличие от флета - однонаправленная. Так вот, начать, думаю, стоит с того что тренда не существует, рынок всегда имеет колебательный характер.
Тогда о чём говорим? Говорим об участках однонаправленного движения на колебательном графике. Если график - синусоида (мечта радиста), то однонаправленным движение будет ровно в течение одного полупериода. Период измеряется временем. Опять время, опять iPulsar? Да, именно так.
Когда я задаю вопрос: какой тренд (куда идём), то сначала я должен ответить на вопрос: на каком горизонте? Тренды бывают часовые, дневные, недельные, годовые; всякие (не путать с таймфреймами, которые тоже всякие бывают). Кстати, о таймфреймах: легко определить годовой тренд на минутках, но невозможно определить дневной тренд на неделях. Котельников доказал.
Вывод: сначала я определяю интервал торговли (интрадей, неделя, ...). После ловлю тренд на этом интервале, ну а уже потом оттопыриваюсь. Пока всё.
Я очень рад, что проклюнулась дискуссия. Рад участию в ней как тех, кто со мною согласен, так и тех, кто не согласен. Давайте, попытаемся продолжить.
Зимой 95/96 года меня впервые знакомили в Forex. Я отказался участвовать в сей афере, поскольку не понимал, какие у меня плюсы, чем я лучше других и что позволит мне сделать их деньги своими.
Сегодня я делюсь тем, что понимаю. Тайну из этого делать бессмысленно,- даже если все участники этого и солидарных форумов ринутся торговать по одной очень хорошей системе, то рынок этого не почувствует.
Вернёмся к трендам.
Прежде, чем торговать по тренду, неплохо бы оценить: а стоит ли оно того. Оценить поможет зигзаг. Давайте попробуем построить зигзаг для месячного, недельного, суточного тренда. Именно для тренда, а не по неким техническим параметрам. Для этого используем тот же кривой фрактал - слева 119 баров, а справа - 1. 119 потому, что в неделе 120 часов, а зарплату трейдерам платят раз в неделю. Вот результат:
Это был недельный тренд и фото моей внучки, которое я так и не сумел удалить. Случайно добавил. Другие тренды пробуйте сами, я на пару дней слиняю.
Вот код:
/* Soft Fractals ZigZag Indicator - индикатор строит зигзаг по фракталам
с произвольными размерами правого и левого крыльев. */
Прежде, чем торговать по тренду, неплохо бы оценить: а стоит ли оно того. Оценить поможет зигзаг. Давайте попробуем построить зигзаг для месячного, недельного, суточного тренда. Именно для тренда, а не по неким техническим параметрам. Для этого используем тот же кривой фрактал - слева 119 баров, а справа - 1. 119 потому, что в неделе 120 часов, а зарплату трейдерам платят раз в неделю. Вот результат:
По поводу неправильно вставленного кода сейчас будет ругаться модератор.
По поводу функционала, принцип и формула расчёта фракталa и зигзагa это рисование уже по свершившемуся событию и никак не помогает в определении направления тренда, если речь вообще об этом :) Или опять чего то намудрили?
По поводу неправильно вставленного когда сейчас будет ругаться модератор.
По поводу функционала, принцип и формула расчёта фракталa и зигзагa это рисование уже по свершившемуся событию и никак не помогает в определении направлении тренда, если речь вообще об этом :) Или опять чего то намудрили?
Просто, опять - всему своё время. Поупражняйтесь с зигзагом, поймите его размерность. Если получится - станем на этом деньги зарабатывать. )
Просто, опять - всему своё время. Поупражняйтесь с зигзагом, поймите его размерность. Если получится - станем на этом деньги зарабатывать. )
Пробовал, не помогает зарабатывать, поэтому то и говорю
Пробовал, не помогает зарабатывать, поэтому то и говорю
Дык, Вы с этим зигзагом попробуйте на истории. Он - совсем другой.
Дык, Вы с этим зигзагом попробуйте на истории. Он - совсем другой.
На истории всё очень красиво, проблемы начинаются когда начинаешь торговать на реале
На истории всё очень красиво, проблемы начинаются когда начинаешь торговать на реале
Мы пока не торгуем.