Ищем закономерности - страница 72

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Aleksei Stepanenko:
да перья похожи :)

Видимо вас с Баскаковым жизнь здорово потрепала, раз перья в разные стороны летят.)

 
Martingeil:

Да, только перья. Но логика разная у вас, то то иногда читаю вас вроде все адекватно, потом бац полная противоположность. ;)

Вот подделываются для наглядности. Такова нелегкая жизня неадекватов. 

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Вот подделываются для наглядности.

Не у нас было так: два учёных независимо друг от друга в одно и тоже время нашли рецепт долголетия: это перья! Ещё древние индейцы племени Апачи....

 
Aleksei Stepanenko:

Не у нас было так: два учёных независимо друг от друга в одно и тоже время нашли рецепт долголетия: это перья! Ещё древние индейцы племени Апачи....

Ну тогда я подожду когда перья у вас пожелтеют (ну или когда позолотеет депо).

 
Anatolii Zainchkovskii:

закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.

 это форвард. полный форвард.

теперь осталось проверить не было ли каких-то подводных камней при тестировании. может комиссия не была учтена, или тест проходил по генерированным тикам вместо реальных.

 
Anatolii Zainchkovskii:
ищите признаки в распределениях приращений.

всё, теперь стройку можешь бросить. :)

 
multiplicator:

всё, теперь стройку можешь бросить. :)

))) Ещё нет, вот когда раскачается счёт за пару годиков тогда и брошу. а по поводу теста, тики реальные , тестер мт5. всё учтено и комса и тому подобное. добавлюсь риск на каждую сделку 1% от первоначального депо. тоесть даже реинвестирования нету в расчёте. 

 
multiplicator:

теперь осталось проверить не было ли каких то подводных камней при тестировании. может комиссия не была учтена, или тест проходил по генерированным тикам вместо реальных.

Вот в таких мелочах и кроется нечистоплотность. 

Мне приходиться тестировать стратегию на реале, а парни с большой дороги с проверенных данных с тестера.))

 
Uladzimir Izerski:

На минутном ТФ уже всё прорежено и 5 и на часе и т.д.

По моему вы углубляетесь не в ту сторону.)

Кстати да. С языка :-) сняли...
 

Хорошо.

Давайте проверим достоверность высказываний Уладзимира о том, что с увеличением размера скользящего окна появляются некие закономерности, причем эти окна должны быть равны неким временным периодам рынка.

1. Предположим, что Ганн прав и временные циклы на рынке представляют из себя некий ряд; 1 день, 3 дня, неделя, ...

2. Раньше 3 дня равнялись половине недельной свечи, а в неделе было 6 торговых дней. Сейчас - 5. Поэтому, выбираем скользящее окно = 2.5 дня.

3. Работаем с ценами OPEN M1.

4. Объем выборки скользящего окна = 3600 значений OPEN M1.

5. Строим простую скользящую среднюю SMA(3600)

6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600

7. Границы канала, соответственно, равны: верхняя =SMA+S, нижняя =SMA-S.

8. BUY при пересечении ценой нижней границы, SELL - при пересечении ценой верхней границы.

9. Выход из сделки - при пересечении цены и скользящей средней.

Обычная стратегия торговли в канале относительно SMA, основанная на гипотезе возврата цены к средней.

Необычным является лишь период = 2.5 дня (3600 значений OPEN M1).

Затем проверим на недельном скользящем окне и т.д. и ответим на вопрос - правы ли Ганн и Уладзимир, утверждая, что на рынке есть временные циклы и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.

Возьмется кто-нибудь протестировать?

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