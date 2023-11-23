Ищем закономерности - страница 276

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Lesorub:

Причем, на Евроене на М30 уже есть сигнал на разворот.

Можно посмотреть картинку по вашим индикаторам?

Да, уже есть. 

 
Lesorub:

И в связи с чем были рекомендации?


 

Был переломный момент. Уже понятно, что побежали в кэш, но - дневной откат на уровень почти безубытка на недельном. Вдруг - ещё день, два... 

Не было уверенности, что уровень разворотного фрактала не будет пробит, а тут - естественный безубыток. 

 
Алексей Тарабанов:

Был переломный момент. Уже понятно, что побежали в кэш, но - дневной откат на уровень почти безубытка на недельном. Вдруг - ещё день, два... 

Не было уверенности, что уровень разворотного фрактала не будет пробит, а тут - естественный безубыток. 

Понятно, спасибо! 
 

Прошу извинить, что поднимаю тему, забытую более 3 недель назад. 

Первоначально влезть в эту тему меня побудили три обстоятельства: 

1. Желание понимать, чем занимаюсь и желание заниматься только тем, что понимаю. 

2. Так случилось, что относительно незадолго до появления темы, мне довелось поделиться с дочерью своим пониманием торговли на финансовых рынках. 

3. Дальнейшее участие спровоцировали шуточные предложения участников типа "а позанимайся и со мною". Я подумал: а почему бы и нет.  

Ну, а поднять ветку меня побудило содержание другой ветки - о золоте, которую я исправно посещаю, поскольку инструмент сей люблю и понимаю,- опыт с 2008 года не по форексу, а по спекуляциям на ОМС в Сбербанке без плеча и без on-line торговли. 

Хотел было запостить там, но понял, что ключевое слово - Закономерность, оттого пишу здесь. Да и круг участников здесь и там очень похожий. 

Лирическое отступление: мне посчастливилось недолго поработать с Георгием Петровичем Щедровицким. Основные формы его работы: 

1. Семинары на Герцена (Большой Никитской) 30, где он трудился завлабом (всего-лишь,- с властью маненько не поладил) Академии психологических и педагогических наук. 

2. Организация и проведение игр (вроде армейских командно-штабных учений) на величайшем уровне. Там всегда присутствовала группа рефлексии, которая разбирала события, деятельность и решения из настоящего в прошлое. Просто, одна из групп. 

Теперь по делу: Дочери я объяснял, что каждый вечер и каждую неделю необходимо анализировать собственные ошибки и разбираться, как их не повторять. И ещё,- важно: одновременно необходимо анализировать чужие ошибки и понимать, как их можно использовать в своих интересах. 

Пример: в терминале ММВБ присутствуют данные о соотношении заявок на покупку и продажу. Если купить хотят 60%, то цена пойдёт вниз, а если 40%, то вверх. Всегда. 

Теперь - основная часть. 

Призываю всех участников ветки про золото за последние пару недель поделиться своими соображениями о природе своих ошибок (их было достаточно). Что не так и почему. Покаяться публично ))) 

Выждав приличное время, призываю наблюдателей принять участие в рефлексии. 

Утопия, конечно... 

 

Закончил редактировать пост и увидел - ни одного поста про торговлю вообще. Рынки - пофиг, главное - машка и RCI. Ладно, если бы только они (хоть какой-то смысл). 

Парни, уходите вы с форекса куда-нибудь, не ваше это. 

 
Алексей Тарабанов:

Закончил редактировать пост и увидел - ни одного поста про торговлю вообще. Рынки - пофиг, главное - машка и RCI. Ладно, если бы только они (хоть какой-то смысл). 

Парни, уходите вы с форекса куда-нибудь, не ваше это. 

Уже... Форекс - это очень невыгодное казино.
 
Алексей, 60 на 40 это верно. Найдешь индюк в инете. Давно уже такое соотношение работает и на форексе. Если стянуть котир по ценовой шкале, то он вообще по горизонтали
 
Алексей Тарабанов:

Парни, уходите вы с форекса куда-нибудь, не ваше это. 

Человек, который "даже никогда не пробовал торговать на форексе", поучает людей на форексе.
Слово "дебил" знакомо?

 
Даниил Минин:

Человек, который "даже никогда не пробовал торговать на форексе", поучает людей на форексе.
Слово "дебил" знакомо?

Не поучаю, а учу. Разницу понимаете? 

 
Даниил Минин:

Человек, который "даже никогда не пробовал торговать на форексе", поучает людей на форексе.
Слово "дебил" знакомо?

Что, давно в бане не был?

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