Ищем закономерности - страница 276
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Причем, на Евроене на М30 уже есть сигнал на разворот.
Можно посмотреть картинку по вашим индикаторам?
Да, уже есть.
И в связи с чем были рекомендации?
Был переломный момент. Уже понятно, что побежали в кэш, но - дневной откат на уровень почти безубытка на недельном. Вдруг - ещё день, два...
Не было уверенности, что уровень разворотного фрактала не будет пробит, а тут - естественный безубыток.
Был переломный момент. Уже понятно, что побежали в кэш, но - дневной откат на уровень почти безубытка на недельном. Вдруг - ещё день, два...
Не было уверенности, что уровень разворотного фрактала не будет пробит, а тут - естественный безубыток.
Прошу извинить, что поднимаю тему, забытую более 3 недель назад.
Первоначально влезть в эту тему меня побудили три обстоятельства:
1. Желание понимать, чем занимаюсь и желание заниматься только тем, что понимаю.
2. Так случилось, что относительно незадолго до появления темы, мне довелось поделиться с дочерью своим пониманием торговли на финансовых рынках.
3. Дальнейшее участие спровоцировали шуточные предложения участников типа "а позанимайся и со мною". Я подумал: а почему бы и нет.
Ну, а поднять ветку меня побудило содержание другой ветки - о золоте, которую я исправно посещаю, поскольку инструмент сей люблю и понимаю,- опыт с 2008 года не по форексу, а по спекуляциям на ОМС в Сбербанке без плеча и без on-line торговли.
Хотел было запостить там, но понял, что ключевое слово - Закономерность, оттого пишу здесь. Да и круг участников здесь и там очень похожий.
Лирическое отступление: мне посчастливилось недолго поработать с Георгием Петровичем Щедровицким. Основные формы его работы:
1. Семинары на Герцена (Большой Никитской) 30, где он трудился завлабом (всего-лишь,- с властью маненько не поладил) Академии психологических и педагогических наук.
2. Организация и проведение игр (вроде армейских командно-штабных учений) на величайшем уровне. Там всегда присутствовала группа рефлексии, которая разбирала события, деятельность и решения из настоящего в прошлое. Просто, одна из групп.
Теперь по делу: Дочери я объяснял, что каждый вечер и каждую неделю необходимо анализировать собственные ошибки и разбираться, как их не повторять. И ещё,- важно: одновременно необходимо анализировать чужие ошибки и понимать, как их можно использовать в своих интересах.
Пример: в терминале ММВБ присутствуют данные о соотношении заявок на покупку и продажу. Если купить хотят 60%, то цена пойдёт вниз, а если 40%, то вверх. Всегда.
Теперь - основная часть.
Призываю всех участников ветки про золото за последние пару недель поделиться своими соображениями о природе своих ошибок (их было достаточно). Что не так и почему. Покаяться публично )))
Выждав приличное время, призываю наблюдателей принять участие в рефлексии.
Утопия, конечно...
Закончил редактировать пост и увидел - ни одного поста про торговлю вообще. Рынки - пофиг, главное - машка и RCI. Ладно, если бы только они (хоть какой-то смысл).
Парни, уходите вы с форекса куда-нибудь, не ваше это.
Закончил редактировать пост и увидел - ни одного поста про торговлю вообще. Рынки - пофиг, главное - машка и RCI. Ладно, если бы только они (хоть какой-то смысл).
Парни, уходите вы с форекса куда-нибудь, не ваше это.
Парни, уходите вы с форекса куда-нибудь, не ваше это.
Человек, который "даже никогда не пробовал торговать на форексе", поучает людей на форексе.
Слово "дебил" знакомо?
Человек, который "даже никогда не пробовал торговать на форексе", поучает людей на форексе.
Слово "дебил" знакомо?
Не поучаю, а учу. Разницу понимаете?
Человек, который "даже никогда не пробовал торговать на форексе", поучает людей на форексе.
Слово "дебил" знакомо?
Что, давно в бане не был?